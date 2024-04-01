Тур: 31. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
1:0
12' ГолВиньяли Лука
17' Желтая карточкаСтренг Джеремайя
1:1
24' ГолРодригес Пабло
32' Желтая карточкаНадь Адам
2:1
52' ГолХристов Петко
90'+34
Ход матча
12'
1:0
17'
24'
32'
52'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
403 Количество передач 373
-
52 Владение мячом, % 48
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
История личных встреч
Специя
Асколи
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.14
Среднее время на гол
42
78
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.23
|Моро Лука
|4 (1)
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Христов Петко
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.35
|Родригес Пабло
|3
|0.1
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.1
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|10
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Асколи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
13
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Асколи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
14
Специя
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (4)
65% (20)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
3
18%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
27%
8
35%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Пропущено
27
15
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
4
27%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
7
26%
3
20%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
30%
30%
3
20%
76-90
Забито
31
33
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
3
10%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
9
29%
29%
9
27%
31-45
4
13%
4
12%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
7
23%
7
21%
76-90
Пропущено
42
38
15 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
12%
6
16%
1-15
4
10%
6
16%
16-30
6
14%
4
11%
31-45
9
21%
9
24%
46-60
6
14%
2
5%
61-75
12
29%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2
Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1
ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3
Результаты матчей
Специя
Асколи
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
411
411
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
511
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
229
922
823
328
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|0:0
|31
|16
|9
|6
|40 - 24
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|31
|10
|10
|11
|40 - 41
|40
|10.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|0:0
|31
|7
|7
|17
|34 - 49
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|20 - 11
|27
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|15 - 25
|16
|15.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13