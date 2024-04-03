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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Коньяспор
1:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
19' Гол
Трезеге
47' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
49' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
54' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
0:2
59' Пенальти
Вишча Эдин
62' Желтая карточка
Оздемир Берат
75' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
1:2
79' Гол
Н'Зонзи Стивен
1:3
89' Гол
Фунтас Таксиархис
90' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
90'+10
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
35
Юлгюн
Огулджан
8
Чикылдэу
Александру
18
Ндао
Алассан
17
Чикалеши
Сокол
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
19
Пепе
Николя
Коньяспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Трабзонспор

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
3:4
С
0:1
С
2:2
С
3:0
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:0
К
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
87

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.35
Андреасен Лука 5 0.16
Хауберт Гильерме 3 0.1
Морено Марлос 2 0.06
Н'Зонзи Стивен 2 0.06
Мурич Роберт 2 0.06
Язгылы Угурджан 2 0.06
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 10 (1) 0.32
Онуачу Пол 9 0.29
Барди Энис 5 0.16
Дестан Энис 5 0.16
Вишча Эдин 4 (1) 0.13
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.13
Пепе Николя 4 0.13
Фунтас Таксиархис 2 0.06
Бенкович Филип 2 0.06
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Хадебе Тинейдж 2 0
Паш Бруно 2 0
Язгылы Угурджан 2 0
Этеми Вален 2 0
Самбу Були 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 7 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Оздемир Берат 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Мёнье Тома 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Трабзонспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

11
7
Коньяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Трабзонспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

11
18
Коньяспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Трабзонспор
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
3
15%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Пропущено

17
22
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
6
27%
61-75
7
41%
8
36%
76-90

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
5
33%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
7
28%
6
27%
76-90
1
0%
0%

Забито

35
51
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
4
11%
6
12%
1-15
2
6%
8
16%
16-30
10
29%
8
16%
31-45
7
20%
8
16%
46-60
4
11%
7
14%
61-75
8
23%
14
27%
76-90

Пропущено

42
44
13 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 24
4
10%
6
14%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
6
14%
6
14%
31-45
6
14%
3
7%
46-60
8
19%
11
25%
61-75
14
33%
14
32%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1

Результаты матчей

Коньяспор
Трабзонспор

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
2:0
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
8
23
1.5
17
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 31 16 4 11 54 - 42 52
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 31 13 7 11 55 - 55 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 Заявка 31 10 11 10 37 - 43 41
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
16.
Коньяспор
 Заявка 31 7 12 12 32 - 45 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Мёнье Тома сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Трезеге бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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