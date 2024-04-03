Тур: 31. Стадион: Конья Бююкшехир.
1:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолТрезеге
47' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
49' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
54' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
0:2
59' ПенальтиВишча Эдин
62' Желтая карточкаОздемир Берат
75' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
1:2
79' ГолН'Зонзи Стивен
1:3
89' ГолФунтас Таксиархис
90' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
90'+10
Ход матча
19'
0:1
47'
54'
59'
0:2
62'
74'
75'
79'
1:2
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
10
Трезеге
19
Пепе
Николя
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
-
25 Самбу БулиНападающий
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Коньяспор
Трабзонспор
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
30 матчей
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
87
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.35
|Андреасен Лука
|5
|0.16
|Хауберт Гильерме
|3
|0.1
|Морено Марлос
|2
|0.06
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0.06
|Мурич Роберт
|2
|0.06
|Язгылы Угурджан
|2
|0.06
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|10 (1)
|0.32
|Онуачу Пол
|9
|0.29
|Барди Энис
|5
|0.16
|Дестан Энис
|5
|0.16
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.13
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.13
|Пепе Николя
|4
|0.13
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Язгылы Угурджан
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Самбу Були
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|7
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Трабзонспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
11
7
Коньяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Трабзонспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
11
18
Коньяспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Трабзонспор
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
3
15%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
5
25%
6
23%
76-90
Пропущено
17
22
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
6
27%
61-75
7
41%
8
36%
76-90
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
5
33%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
7
28%
6
27%
76-90
1
0%
0%
Забито
35
51
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
4
11%
6
12%
1-15
2
6%
8
16%
16-30
10
29%
8
16%
31-45
7
20%
8
16%
46-60
4
11%
7
14%
61-75
8
23%
14
27%
76-90
Пропущено
42
44
13 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 24
4
10%
6
14%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
6
14%
6
14%
31-45
6
14%
3
7%
46-60
8
19%
11
25%
61-75
14
33%
14
32%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1
Результаты матчей
Коньяспор
Трабзонспор
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
2:0
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
69
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
214
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
256
823
1714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|31
|16
|4
|11
|54 - 42
|52
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|55 - 55
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|37 - 43
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|32 - 45
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6