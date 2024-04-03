  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Фенербахче
4:2
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
17' Гол
Джику Александер
1:1
25' Гол
Балотелли Марио
2:1
51' Гол
Джеко Эдин
64' Желтая карточка
Остерволде Джейден
3:1
70' Гол
Тадич Душан
72' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
3:2
80' Гол
Бараси Юсуф
84' Желтая карточка
Нани Луиш
4:2
85' Гол
Дурсун Сердар
90'+6

Ход матча

17'
Джику Александер
(Мюлдюр Мерт)
1:0
25'
1:1
Балотелли Марио
46'
 
Каракуш Ведат
Магомедалиев Шахрудин
51'
Джеко Эдин
(Кавечи Ирфан)
2:1
56'
 
Нани Луиш
Эрдоган Юсуф
56'
 
Бараси Юсуф
Maestro
64'
Остерволде Джейден
 
70'
Тадич Душан
3:1
72'
Шиманьски Себастьян
 
80'
3:2
Бараси Юсуф
81'
Дурсун Сердар
Кавечи Ирфан
 
81'
 
Аймбетов Абат
Балотелли Марио
84'
 
Нани Луиш
85'
Дурсун Сердар
(Шиманьски Себастьян)
4:2
90'
Сёюнджю Чаглар
Джеко Эдин
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
33
Крунич
Раде
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
71
Магомедалиев
Шахрудин
32
Эрдоган
Юсуф
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
13
Мохаммади
Милад
58
Maestro
20
Мишю
Эдуар
7
Сари
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
11
Мендоса
Стивен
9
Балотелли
Марио
Фенербахче
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Адана Демирспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
1:2
С
0:1
К
1:4
К
6:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

3.67
1.5

Среднее время на гол

24
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 20 (1) 0.65
Кавечи Ирфан 10 0.32
Тадич Душан 9 (6) 0.29
Шиманьски Себастьян 9 0.29
Юндер Дженгиз 9 0.29
Бачуайи Миши 9 (3) 0.29
Дурсун Сердар 3 0.1
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.1
Фред Сантос 2 0.06
Яндаш Мерт Хакан 2 0.06
Джику Александер 2 0.06
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.26
Акбаба Эмре 7 (1) 0.23
Балотелли Марио 7 (1) 0.23
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.16
Сари Юсуф 3 0.1
Нани Луиш 3 0.1
Бараси Юсуф 3 0.1
Беланда Юнес 3 0.1
Акинтола Дэвид 2 0.06
Гравильон Эндрю 2 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Maestro 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 7 2
Осайи-Самуэль Брайт 8 0
Остерволде Джейден 8 0
Кавечи Ирфан 5 0
Джику Александер 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Акайдин Самет 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Бекао Родриго 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Мор Эмре 2 0
Азиз Сердар 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Нани Луиш 5 0
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Балотелли Марио 4 0
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Мишю Эдуар 4 0
Аталь Юсеф 2 1
Эрдоган Юсуф 3 0
Акинтола Дэвид 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Мендоса Стивен 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Maestro 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Адана Демирспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

5
17
Фенербахче
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Адана Демирспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

34
27
Фенербахче
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Адана Демирспор
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

39
44

Голы по времени матча

Забито

46
17
20 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
7
15%
0
0%
1-15
5
11%
2
12%
16-30
8
17%
4
24%
31-45
8
17%
1
6%
46-60
9
20%
4
24%
61-75
9
20%
6
35%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
19%
3
10%
1-15
2
10%
8
28%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Забито

34
31
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
5
15%
4
13%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
10
29%
29%
3
10%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
10
29%
29%
8
26%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Забито

80
48
36 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 16
2 Не забивали 6
12
15%
4
8%
1-15
6
8%
9
19%
16-30
18
23%
7
15%
31-45
12
15%
6
13%
46-60
13
16%
8
17%
61-75
19
24%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

30
43
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
4
13%
3
7%
1-15
5
17%
9
21%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
6
20%
8
19%
46-60
5
17%
6
14%
61-75
5
17%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0

Результаты матчей

Фенербахче
Адана Демирспор

Точный счет

2:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
4
5 раз 31%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
14
2
1.5
9
6
8
8
2.5
5
10
7
9
3.5
3
12
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
10
5
1.5
5
11
6
9
2.5
2
14
3
12
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
24
7
24
7
1.5
14
17
14
17
2.5
7
24
10
21
3.5
3
28
4
27
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 31 16 4 11 54 - 42 52
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 31 13 7 11 55 - 55 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 Заявка 31 10 11 10 37 - 43 41
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
16.
Коньяспор
 Заявка 31 7 12 12 32 - 45 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фенербахче 4:2 Адана Демирспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный