Тур: 31. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
4:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолДжику Александер
1:1
25' ГолБалотелли Марио
2:1
51' ГолДжеко Эдин
64' Желтая карточкаОстерволде Джейден
3:1
70' ГолТадич Душан
72' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
3:2
80' ГолБараси Юсуф
84' Желтая карточкаНани Луиш
4:2
85' ГолДурсун Сердар
90'+6
Ход матча
17'
1:0
25'
1:1
51'
2:1
56'
70'
3:1
80'
3:2
84'
85'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
32
Эрдоган
Юсуф
58
Maestro
20
Мишю
Эдуар
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Федай ЧагриНападающий
-
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 MaestroПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Фенербахче
Адана Демирспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
3.67
1.5
Среднее время на гол
24
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|20 (1)
|0.65
|Кавечи Ирфан
|10
|0.32
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.29
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.29
|Юндер Дженгиз
|9
|0.29
|Бачуайи Миши
|9 (3)
|0.29
|Дурсун Сердар
|3
|0.1
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.1
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.06
|Джику Александер
|2
|0.06
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.26
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.23
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.23
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.16
|Сари Юсуф
|3
|0.1
|Нани Луиш
|3
|0.1
|Бараси Юсуф
|3
|0.1
|Беланда Юнес
|3
|0.1
|Акинтола Дэвид
|2
|0.06
|Гравильон Эндрю
|2
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|7
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|8
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Балотелли Марио
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Мишю Эдуар
|4
|0
|Аталь Юсеф
|2
|1
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Акинтола Дэвид
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Maestro
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Адана Демирспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
5
17
Фенербахче
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Адана Демирспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
34
27
Фенербахче
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Адана Демирспор
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
39
44
Голы по времени матча
Забито
46
17
20 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
7
15%
0
0%
1-15
5
11%
2
12%
16-30
8
17%
4
24%
31-45
8
17%
1
6%
46-60
9
20%
4
24%
61-75
9
20%
6
35%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
19%
3
10%
1-15
2
10%
8
28%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Забито
34
31
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
5
15%
4
13%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
10
29%
29%
3
10%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
10
29%
29%
8
26%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Забито
80
48
36 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 16
2 Не забивали 6
12
15%
4
8%
1-15
6
8%
9
19%
16-30
18
23%
7
15%
31-45
12
15%
6
13%
46-60
13
16%
8
17%
61-75
19
24%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
30
43
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
4
13%
3
7%
1-15
5
17%
9
21%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
6
20%
8
19%
46-60
5
17%
6
14%
61-75
5
17%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Результаты матчей
Фенербахче
Адана Демирспор
Точный счет
2:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
4
5 раз 31%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
142
96
88
510
79
312
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
105
511
69
214
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
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247
247
1417
1417
724
1021
328
427
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|31
|16
|4
|11
|54 - 42
|52
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|55 - 55
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|37 - 43
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|32 - 45
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6