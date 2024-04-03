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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Сивасспор
1:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
18' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
71' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
75' Желтая карточка
Гюнтер Корай
76' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:0
89' Гол
Манай Рей
90' Желтая карточка
Весели Фредерик
90'+7

Ход матча

18'
 
Бертолаччи Андреа
57'
 
Мендеш Райан
Ялчын Гювен
57'
 
Роден Маркус
Паолетти Флавио
64'
Квет Роман
Элмаз Бартуг
 
64'
Нжи Клинтон Муа
Тургунбаев Азизбек
 
68'
 
Сангаре Назим
Дурсун Салих
71'
 
Эйссерик Валентин
75'
 
Гюнтер Корай
76'
Чифтчи Угюр
 
87'
Цакташ Мийо
Харисис Харилаос
 
87'
 
Марсао v
Ласанья Кевин
89'
Манай Рей
(Чифтчи Угюр)
1:0
90'
Окумуш Аладдин
Палули Мурат
 
90'
 
Весели Фредерик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
44
Пуггурас
Ахиллеас
8
Харисис
Харилаос
33
Элмаз
Бартуг
90
Тургунбаев
Азизбек
9
Манай
Рей
55
Койта
Бенгали-Фоде
31
Сиригу
Сальваторе
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
25
Гюнтер
Корай
3
Весели
Фредерик
97
Паолетти
Флавио
91
Бертолаччи
Андреа
11
Мор
Эмре
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
15
Ласанья
Кевин
Сивасспор
4-3-3
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Фатих Карагюмрюк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
4:3
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.88
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
180

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 16 (3) 0.52
Сайс Самуэль 5 0.16
Койта Бенгали-Фоде 5 (1) 0.16
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Османпаша Джанер 2 0.06
Родригес Жерсон 2 0.06
Квет Роман 1 0.03
Мениг Квинси 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 6 0.19
Эйссерик Валентин 5 0.16
Роден Маркус 4 0.13
Келес Джан 3 0.1
Дурсун Сердар 3 (1) 0.1
Мендеш Райан 2 0.06
Ласанья Кевин 2 0.06
Мерджан Левент 1 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Марсао v 1 0.03
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 8 0
Чифтчи Угюр 7 0
Харисис Харилаос 7 0
Койта Бенгали-Фоде 3 1
Квет Роман 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Палули Мурат 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Мерджан Левент 7 0
Мендеш Райан 5 1
Бираски Давиде 5 1
Эйссерик Валентин 5 0
Фегули Софьян 4 0
Дурсун Салих 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Мор Эмре 2 0
Кесгин Керем 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
9
Сивасспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Фатих Карагюмрюк
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

13
22
Сивасспор
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Фатих Карагюмрюк
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
32% (10)
52% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
12

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
6
32%
2
20%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
1
6%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
5
29%
29%
1
4%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
35%
8
32%
76-90

Пропущено

28
11
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
7%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
8
29%
4
36%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
3
11%
3
27%
76-90

Забито

36
35
19 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
11
31%
3
9%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
2
6%
11
31%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
3
8%
3
9%
61-75
10
28%
11
31%
76-90

Пропущено

44
38
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
13
30%
30%
9
24%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
9
20%
4
11%
61-75
7
16%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1

Результаты матчей

Сивасспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 55%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
1
15
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
20
11
7
24
1.5
8
23
5
26
2.5
4
27
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 30 25 4 1 79 - 25 79
3.
Трабзонспор
 Заявка 30 15 4 11 51 - 41 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
6.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 Заявка 31 10 11 10 37 - 43 41
11.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Бертолаччи Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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