Тур: 31. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
71' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
75' Желтая карточкаГюнтер Корай
76' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
1:0
89' ГолМанай Рей
90' Желтая карточкаВесели Фредерик
90'+7
Ход матча
75'
76'
89'
1:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
99
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
33
Элмаз
Бартуг
54
Дурсун
Салих
25
Гюнтер
Корай
11
Мор
Эмре
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
История личных встреч
Сивасспор
Фатих Карагюмрюк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
2.25
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.88
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
180
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|16 (3)
|0.52
|Сайс Самуэль
|5
|0.16
|Койта Бенгали-Фоде
|5 (1)
|0.16
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Османпаша Джанер
|2
|0.06
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|6
|0.19
|Эйссерик Валентин
|5
|0.16
|Роден Маркус
|4
|0.13
|Келес Джан
|3
|0.1
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.1
|Мендеш Райан
|2
|0.06
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Марсао v
|1
|0.03
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|8
|0
|Чифтчи Угюр
|7
|0
|Харисис Харилаос
|7
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Мерджан Левент
|7
|0
|Мендеш Райан
|5
|1
|Бираски Давиде
|5
|1
|Эйссерик Валентин
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кесгин Керем
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
9
Сивасспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Фатих Карагюмрюк
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
13
22
Сивасспор
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Фатих Карагюмрюк
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
32% (10)
52% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
12
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
6
32%
2
20%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90
Пропущено
16
27
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
1
6%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
5
29%
29%
1
4%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
35%
8
32%
76-90
Пропущено
28
11
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
7%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
8
29%
4
36%
31-45
3
11%
2
18%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
3
11%
3
27%
76-90
Забито
36
35
19 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
11
31%
3
9%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
2
6%
11
31%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
3
8%
3
9%
61-75
10
28%
11
31%
76-90
Пропущено
44
38
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
13
30%
30%
9
24%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
9
20%
4
11%
61-75
7
16%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Результаты матчей
Сивасспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 55%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
312
78
213
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
412
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
2011
724
823
526
427
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|79 - 25
|79
|3.
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|51 - 41
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|37 - 43
|41
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6