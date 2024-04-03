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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Кайсериспор
0:2
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
22' Гол
Да Кошта Нуну
29' Желтая карточка
Йылмаз Картал
38' Вторая желтая карточка
Йылмаз Картал
47' Желтая карточка
Айдын Тайлан Утку
0:2
56' Гол
Хайрадинович Харис
60' Желтая карточка
Назон Даккенс
60' Желтая карточка
Поросо Джексон
90'+5
1
Пири
Онурджан
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
92
Жанвье
Жульян
33
Калдырым
Хасан
Али
8
Йылмаз
Картал
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
6
Карими
Али
II
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
1
Янниотис
Андреас
29
Айдын
Тайлан
Утку
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
16
Yunus
Emre
Gedik
8
Томас
Тразье
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Кайсериспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Касымпаша

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:4
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
ТМК
1:0
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
2:2
С
0:0
С
0:2

Голы

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

1.08
1.71

Среднее время на гол

83
52

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.69

Среднее время на гол

54
130

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.37
1.22

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 12 (5) 0.39
Боа Морте Аилтон 6 0.19
Баокен Стефан 3 0.1
Карими Али II 3 0.1
Мане Карлуш 2 0.06
Назон Даккенс 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 13 (2) 0.42
Да Кошта Нуну 12 0.39
Фалл Мамаду 8 0.26
Бен Уаннес Мортада 5 0.16
Хайрадинович Харис 4 (2) 0.13
Винк Клаудио 3 0.1
Гюл Гёкхан 2 0.06
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Нгой Жульен 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Йылмаз Картал 6 1
Кочаман Ариф 4 1
Карими Али II 4 0
Боа Морте Аилтон 4 0
Баязит Билал 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Тиам Маме 2 0
Назон Даккенс 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 6 1
Бен Уаннес Мортада 6 0
Омеруо Кеннет 4 1
Чифтпынар Садик 5 0
Кара Айтач 4 0
Гомис Ирон 4 0
Хайрадинович Харис 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Озчан Ясин 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Янар Али 2 0
Поросо Джексон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Касымпаша
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
9
Кайсериспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

12
22
Кайсериспор
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Касымпаша
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
26

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
7
33%
2
8%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
5
31%
5
18%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
25%
8
29%
76-90

Забито

15
29
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
27%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
3
20%
7
24%
76-90

Пропущено

29
28
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
3%
3
11%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
8
28%
5
18%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Забито

36
54
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
14%
3
6%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
17%
14
26%
46-60
8
22%
6
11%
61-75
7
19%
13
24%
76-90

Пропущено

45
56
18 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
3
7%
6
11%
1-15
5
11%
9
16%
16-30
10
22%
12
21%
31-45
10
22%
8
14%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
11
24%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Касымпаша

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
3
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
9
6
3
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
3
3
12
1.5
9
7
2
13
2.5
5
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
25
6
9
22
1.5
18
13
5
26
2.5
11
20
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 31 16 4 11 54 - 42 52
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 31 13 7 11 55 - 55 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 Заявка 31 10 11 10 37 - 43 41
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
16.
Коньяспор
 Заявка 31 7 12 12 32 - 45 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Айдын Тайлан Утку получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Йылмаз Картал получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 29'
      Йылмаз Картал получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Да Кошта Нуну бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Кайсериспор 0:2 Касымпаша онлайн

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