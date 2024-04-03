Тур: 31. Стадион: Кадир Хас.
0:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолДа Кошта Нуну
29' Желтая карточкаЙылмаз Картал
38' Вторая желтая карточкаЙылмаз Картал
47' Желтая карточкаАйдын Тайлан Утку
0:2
56' ГолХайрадинович Харис
60' Желтая карточкаНазон Даккенс
60' Желтая карточкаПоросо Джексон
90'+5
Ход матча
22'
0:1
29'
38'
56'
60'
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Кайсериспор
Касымпаша
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
1.08
1.71
Среднее время на гол
83
52
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.69
Среднее время на гол
54
130
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.37
1.22
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|12 (5)
|0.39
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.19
|Баокен Стефан
|3
|0.1
|Карими Али II
|3
|0.1
|Мане Карлуш
|2
|0.06
|Назон Даккенс
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|13 (2)
|0.42
|Да Кошта Нуну
|12
|0.39
|Фалл Мамаду
|8
|0.26
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0.16
|Хайрадинович Харис
|4 (2)
|0.13
|Винк Клаудио
|3
|0.1
|Гюл Гёкхан
|2
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Нгой Жульен
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Йылмаз Картал
|6
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Карими Али II
|4
|0
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Баязит Билал
|4
|0
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|6
|1
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0
|Омеруо Кеннет
|4
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Касымпаша
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
9
Кайсериспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
12
22
Кайсериспор
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Касымпаша
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
26
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
7
33%
2
8%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Пропущено
16
28
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
5
31%
5
18%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
25%
8
29%
76-90
Забито
15
29
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
27%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
3
20%
7
24%
76-90
Пропущено
29
28
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
3%
3
11%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
8
28%
5
18%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
7
24%
6
21%
76-90
Забито
36
54
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
14%
3
6%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
17%
14
26%
46-60
8
22%
6
11%
61-75
7
19%
13
24%
76-90
Пропущено
45
56
18 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
3
7%
6
11%
1-15
5
11%
9
16%
16-30
10
22%
12
21%
31-45
10
22%
8
14%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
11
24%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Касымпаша
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
3
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
610
96
313
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
312
97
213
511
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
256
922
1813
526
1120
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|31
|16
|4
|11
|54 - 42
|52
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|55 - 55
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|37 - 43
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|32 - 45
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6