  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Тернана
0:0
Первый тайм: 40'
Модена
0'
18' Желтая карточка
Коттали Маттео
32' Желтая карточка
Болока Габриэл
38' Желтая карточка

Ход матча

18'
 
Коттали Маттео
32'
Болока Габриэл
 
38'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Модена
3.70
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3.17
2.67
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
5
Болока
Габриэл
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
16
Фатиканти
Джакомо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
17
Фавилли
Андреа
10
Перейро
Гастон
12
Секулин
Андреа
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
8
Санторо
Симоне
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
7
Edoardo
Duca
9
Глиоцци
Этторе
Тернана
3-1-4-2
Модена
3-4-2-1

История личных встреч

Тернана
Модена

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
2:1
СB
4:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
3:3
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.28
Перейро Гастон 4 0.13
Касасола Тиаго 4 0.13
Ди Стефано Филиппо 4 0.13
Диаките Салим 3 0.09
Луперини Грегорио 2 0.06
Lorenzo Lucchesi 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Коррадо Никколо 0 0
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.22
Fabio Abiuso 5 0.16
Стриццоло Лука 4 0.13
Манкони Якопо 3 0.09
Фальчинелли Диего 2 0.06
Тремолада Лука 2 (1) 0.06
Баттистелла Томас 2 0.06
Заро Джованни 2 0.06
Edoardo Duca 2 0.06
Kleis Bozhanaj 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Касасола Тиаго 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Перейро Гастон 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понси Фабио 8 0
Коттали Маттео 7 0
Баттистелла Томас 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Antonio Pergreffi 6 0
Edoardo Duca 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Заро Джованни 5 0
Кристиан Каус 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
14
Тернана
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

16
13
Тернана
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Модена
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (3)
58% (18)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
6
32%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
3
21%
7
30%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
3
21%
6
26%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
4
18%
6
33%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
7
32%
2
11%
61-75
6
27%
1
6%
76-90

Пропущено

28
17
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
11
39%
6
35%
76-90

Забито

38
37
11 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
6
16%
7
19%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
3
8%
3
8%
31-45
7
18%
11
30%
30%
46-60
11
29%
5
14%
61-75
9
24%
7
19%
76-90

Пропущено

42
40
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
5
12%
4
10%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
9
21%
10
25%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
3
7%
4
10%
61-75
14
33%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3
Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1
Модена
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1
Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2

Результаты матчей

Тернана
Модена

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тернана
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
6
9
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
24
7
9
22
1.5
11
20
5
26
2.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
3.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 31 13 6 12 45 - 45 45
8.
Брешия
 1:0 32 11 12 9 36 - 32 45
9.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Пиза
 0:1 32 10 10 12 40 - 42 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 0:0 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 0:0 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Специя
 1:0 32 8 13 11 31 - 43 37
15.
Козенца
 1:1 32 8 11 13 33 - 36 35
16.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
17.
Тернана
 0:0 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 1:1 32 8 7 17 36 - 50 31
20.
Лекко
 0:1 32 5 7 20 29 - 60 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:0 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 1:0 16 6 6 4 18 - 15 24
9.
Зюйдтироль
 0:0 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 0:1 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Специя
 1:0 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Модена
 0:0 16 5 5 6 17 - 18 20
15.
Тернана
 0:0 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 1:1 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 1:1 16 3 4 9 20 - 25 13
20.
Лекко
 0:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 1:0 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 0:1 16 5 4 7 17 - 20 19
11.
Модена
 0:0 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 1:1 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 1:1 16 4 6 6 11 - 15 18
14.
Зюйдтироль
 0:0 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 1:0 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 0:0 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 0:1 17 2 5 10 14 - 32 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Болока Габриэл получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Коттали Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Тернана
Ничья
Модена
3.70
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3.17
2.67
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