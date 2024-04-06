Тур: 32. Стадион: Либеро Либерати.
Ход матча
18'
32'
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Тернана
Модена
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.28
|Перейро Гастон
|4
|0.13
|Касасола Тиаго
|4
|0.13
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.13
|Диаките Салим
|3
|0.09
|Луперини Грегорио
|2
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.22
|Fabio Abiuso
|5
|0.16
|Стриццоло Лука
|4
|0.13
|Манкони Якопо
|3
|0.09
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Заро Джованни
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Перейро Гастон
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понси Фабио
|8
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Antonio Pergreffi
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
14
Тернана
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
16
13
Тернана
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Модена
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (3)
58% (18)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
6
32%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
3
21%
7
30%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
3
21%
6
26%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
4
18%
6
33%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
7
32%
2
11%
61-75
6
27%
1
6%
76-90
Пропущено
28
17
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
11
39%
6
35%
76-90
Забито
38
37
11 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
6
16%
7
19%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
3
8%
3
8%
31-45
7
18%
11
30%
30%
46-60
11
29%
5
14%
61-75
9
24%
7
19%
76-90
Пропущено
42
40
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
5
12%
4
10%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
9
21%
10
25%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
3
7%
4
10%
61-75
14
33%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3
Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1
Модена
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1
Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2
Результаты матчей
Тернана
Модена
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
313
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
69
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
247
922
1120
526
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|3.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|8.
|1:0
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|40 - 42
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|0:0
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|1:0
|32
|8
|13
|11
|31 - 43
|37
|15.
|1:1
|32
|8
|11
|13
|33 - 36
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|17.
|0:0
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|1:1
|32
|8
|7
|17
|36 - 50
|31
|20.
|0:1
|32
|5
|7
|20
|29 - 60
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|1:1
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|20 - 25
|13
|20.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|11.
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|1:1
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|11 - 15
|18
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|1:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|0:1
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12