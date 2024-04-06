Тур: 32. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0:1
Второй тайм: 73'
0'
18' Желтая карточкаБальдини Энрико
37' Желтая карточкаГондо Седрик
49' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
0:1
65' ГолПандольфи Лука
66' Желтая карточкаСампиризи Марио
Ход матча
18'
37'
65'
66'
71'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реджана
Читтаделла
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.22
|Вита Алессио
|4
|0.13
|Filippo Pittarello
|4
|0.13
|Кассано Клаудио
|3
|0.09
|Маистрелло Томми
|3
|0.09
|Andrea Magrassi
|3
|0.09
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Бранка Симоне
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|8
|0
|Чигарини Лука
|6
|1
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|14
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|5
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Тессьоре Андреа
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Кассано Клаудио
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
8
Реджана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
10
20
Реджана
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Читтаделла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
23%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
5
23%
1
5%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 18
2
18%
6
25%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
1
4%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
22%
3
16%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
11%
3
16%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
7
26%
4
21%
76-90
Забито
20
36
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
17 Не забивали 8
3
15%
8
22%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
3
15%
5
14%
31-45
4
20%
2
6%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
5
25%
11
31%
76-90
Пропущено
49
39
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
11
22%
7
18%
1-15
5
10%
5
13%
16-30
7
14%
7
18%
31-45
7
14%
8
21%
46-60
7
14%
7
18%
61-75
12
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2
Результаты матчей
Реджана
Читтаделла
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
213
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
79
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
238
922
922
328
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|2:1
|32
|18
|7
|7
|47 - 34
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|1:2
|32
|15
|7
|10
|50 - 41
|52
|6.
|2:2
|32
|14
|8
|10
|57 - 47
|50
|7.
|2:2
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|36 - 40
|42
|10.
|32
|10
|10
|12
|41 - 44
|40
|11.
|0:1
|32
|8
|16
|8
|34 - 36
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|32
|8
|11
|13
|34 - 37
|35
|15.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 44
|35
|17.
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|32
|8
|7
|17
|37 - 51
|31
|20.
|32
|5
|8
|19
|30 - 60
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|1:2
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|2:2
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|7.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|2:2
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|15.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 18
|16
|19.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|4.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|5.
|2:2
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|7.
|2:2
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|16.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|17.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12