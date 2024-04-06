  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Реджана
0:2
Конец матча
Читтаделла
0'
18' Желтая карточка
Бальдини Энрико
37' Желтая карточка
Гондо Седрик
49' Желтая карточка
Francesco Amatucci
0:1
65' Гол
Пандольфи Лука
66' Желтая карточка
Сампиризи Марио
71' Желтая карточка
Кассано Клаудио
0:2
78' Гол
Бранка Симоне
90'+6
12
Саталино
Джакомо
31
Сампиризи
Марио
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
4
Родзио
Паоло
3
Пьераньоло
Эдоардо
42
Бьянко
Алессандро
8
Чигарини
Лука
90
Портанова
Маноло
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
36
Кастари
Элхан
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
24
Кариссони
Лоренцо
2
Сальви
Алессандро
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
18
Тессьоре
Андреа
4
Анжели
Маттео
32
Маистрелло
Томми
92
Бальдини
Энрико
Реджана
5-4-1
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Реджана
Читтаделла

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
0:3
СB
0:2
ЛП
2:2
ЛП
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.25
Вита Алессио 4 0.13
Filippo Pittarello 4 0.13
Кассано Клаудио 3 0.09
Маистрелло Томми 3 0.09
Andrea Magrassi 3 0.09
Бранка Симоне 2 0.06
Stefano Negro 2 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Francesco Amatucci 2 0.06
Сальви Алессандро 1 0.03
Кариссони Лоренцо 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 8 0
Чигарини Лука 6 1
Мелегони Филиппо 3 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 14 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 5 0
Francesco Amatucci 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Тессьоре Андреа 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Рицца Алессио 1 0
Соттини Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
8
Реджана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

10
20
Реджана
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Читтаделла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
21%
4
20%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
6
25%
1
5%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 19
2
18%
6
25%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
1
4%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
22%
3
16%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
11%
3
16%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
7
26%
4
21%
76-90

Забито

20
38
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
18 Не забивали 8
3
15%
8
21%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
3
15%
5
13%
31-45
4
20%
2
5%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
5
25%
12
32%
76-90

Пропущено

51
39
23 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
11
22%
7
18%
1-15
5
10%
5
13%
16-30
7
14%
7
18%
31-45
7
14%
8
21%
46-60
8
16%
7
18%
61-75
13
25%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2

Результаты матчей

Реджана
Читтаделла

Точный счет

1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджана
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
2
14
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
3
13
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
10
22
3
29
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 32 18 7 7 47 - 34 61
3.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 32 15 7 10 50 - 41 52
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 32 13 7 12 47 - 47 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Читтаделла
 32 11 9 12 37 - 40 42
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
15.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
4.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
5.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
6.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Бальдини Энрико уходит с поля. Кассано Клаудио выходит вместо него
    • 49'
      Франческо Аматуччи получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Гондо Седрик получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Бальдини Энрико получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджана 0:2 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный