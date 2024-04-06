Тур: 32. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
19' ГолВандепутте Яри
27' Желтая карточкаОдентал Кас
58' Желтая карточкаАнтонини Матиас
1:1
63' ГолГабриеллони Алессандро
1:2
67' ГолДа Кунья Лукас
Ход матча
19'
1:0
27'
58'
63'
67'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Катанзаро
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|11
|0.34
|Бьяши Томмазо
|10
|0.31
|Вандепутте Яри
|8 (1)
|0.25
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|11
|0.34
|Габриеллони Алессандро
|8
|0.25
|Да Кунья Лукас
|6
|0.19
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.19
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Беллемо Алессандро
|3
|0.09
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бригенти Николо
|9
|1
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Комо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
8
6
Катанзаро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Комо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
19
26
Катанзаро
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Комо
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
26
18
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
6
23%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
1
4%
5
28%
31-45
7
27%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
4
15%
2
11%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
2
12%
1-15
6
25%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
7
29%
29%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
25%
2
12%
76-90
Забито
20
28
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
10%
6
21%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
10
50%
3
11%
31-45
3
15%
7
25%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
15%
8
29%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Забито
46
46
26 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
8
17%
10
22%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
11
24%
8
17%
31-45
10
22%
9
20%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
7
15%
10
22%
76-90
Пропущено
42
32
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 19
5
12%
3
9%
1-15
9
21%
4
13%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
10
24%
7
22%
46-60
1
2%
8
25%
61-75
10
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2
Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1
Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Комо
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
105
97
411
313
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
79
411
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
265
1714
1318
526
526
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|2:1
|32
|18
|7
|7
|47 - 34
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|1:2
|32
|15
|7
|10
|50 - 41
|52
|6.
|2:2
|32
|14
|8
|10
|57 - 47
|50
|7.
|2:2
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|36 - 40
|42
|10.
|32
|10
|10
|12
|41 - 44
|40
|11.
|0:1
|32
|8
|16
|8
|34 - 36
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|32
|8
|11
|13
|34 - 37
|35
|15.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 44
|35
|17.
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|32
|8
|7
|17
|37 - 51
|31
|20.
|32
|5
|8
|19
|30 - 60
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|1:2
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|2:2
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|7.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|2:2
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|15.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 18
|16
|19.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|4.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|5.
|2:2
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|7.
|2:2
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|16.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|17.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12