Тур: 32. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
19' ГолВандепутте Яри
27' Желтая карточкаОдентал Кас
58' Желтая карточкаАнтонини Матиас
1:1
63' ГолГабриеллони Алессандро
1:2
67' ГолДа Кунья Лукас
78' Желтая карточкаД'Андреа Лука
88' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
90'+9
Ход матча
19'
1:0
27'
58'
63'
67'
1:2
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
529 Количество передач 315
-
62 Владение мячом, % 38
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Катанзаро
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|11
|0.34
|Бьяши Томмазо
|10
|0.31
|Вандепутте Яри
|8 (1)
|0.25
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|11
|0.34
|Габриеллони Алессандро
|8
|0.25
|Да Кунья Лукас
|6
|0.19
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.19
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Беллемо Алессандро
|3
|0.09
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|11
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Комо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
6
Катанзаро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
19
26
Катанзаро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Комо
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
6
22%
4
20%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
1
4%
5
25%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
3
11%
5
25%
61-75
4
15%
2
10%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
6
23%
3
17%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
7
27%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
6
23%
2
11%
76-90
Забито
20
28
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
10%
6
21%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
10
50%
3
11%
31-45
3
15%
7
25%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
15%
8
29%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Забито
47
48
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
8
17%
10
21%
1-15
8
17%
5
10%
16-30
11
23%
8
17%
31-45
10
21%
9
19%
46-60
3
6%
6
13%
61-75
7
15%
10
21%
76-90
Пропущено
44
33
21 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 20
5
11%
3
9%
1-15
9
20%
5
15%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
10
23%
7
21%
46-60
3
7%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2
Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1
Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Комо
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
106
97
412
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
79
511
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
275
1715
1418
527
527
230
131
131
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12