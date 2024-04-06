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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Катанзаро
1:2
Конец матча
Комо
0'
1:0
19' Гол
Вандепутте Яри
27' Желтая карточка
Одентал Кас
58' Желтая карточка
Антонини Матиас
1:1
63' Гол
Габриеллони Алессандро
1:2
67' Гол
Да Кунья Лукас
78' Желтая карточка
Д'Андреа Лука
88' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
90'+9
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
10
Петриччоне
Якопо
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
26
Одентал
Кас
3
Сала
Марко
21
Стрефецца
Габриэль
28
Абильдгор
Оливер
27
Браунёдер
Маттиас
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Катанзаро
4-4-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Катанзаро
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:0
К
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 11 0.34
Бьяши Томмазо 10 0.31
Вандепутте Яри 8 (1) 0.25
Сунас Димитрис 3 0.09
Верна Лука 3 0.09
Антонини Матиас 3 0.09
Амброзино Джузеппе 2 0.06
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.06
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 11 0.34
Габриеллони Алессандро 8 0.25
Да Кунья Лукас 6 0.19
Верди Симоне 6 (3) 0.19
Иоанну Николас 3 0.09
Беллемо Алессандро 3 0.09
Абильдгор Оливер 2 0.06
Стрефецца Габриэль 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Одентал Кас 2 0.06
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 11 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Петриччоне Якопо 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Одентал Кас 4 1
Беллемо Алессандро 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Стрефецца Габриэль 1 1
Арригони Томмазо 2 0
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Комо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

9
6
Катанзаро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

19
26
Катанзаро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Комо
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
6
22%
4
20%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
1
4%
5
25%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
3
11%
5
25%
61-75
4
15%
2
10%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
6
23%
3
17%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
7
27%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
6
23%
2
11%
76-90

Забито

20
28
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
10%
6
21%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
10
50%
3
11%
31-45
3
15%
7
25%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
15%
8
29%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Забито

47
48
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
8
17%
10
21%
1-15
8
17%
5
10%
16-30
11
23%
8
17%
31-45
10
21%
9
19%
46-60
3
6%
6
13%
61-75
7
15%
10
21%
76-90

Пропущено

44
33
21 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 20
5
11%
3
9%
1-15
9
20%
5
15%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
10
23%
7
21%
46-60
3
7%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2
Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1
Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0

Результаты матчей

Катанзаро
Комо

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
9
7
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
27
5
17
15
1.5
14
18
5
27
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 32 18 7 7 47 - 34 61
3.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 32 15 7 10 50 - 41 52
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 32 13 7 12 47 - 47 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Читтаделла
 32 11 9 12 37 - 40 42
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
15.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
4.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
5.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
6.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Одентал Кас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Вероли Давиде сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Вандепутте Яри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Катанзаро 1:2 Комо онлайн

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