Тур: 32. Стадион: Альберто Пиччи.
Ход матча
12'
41'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
История личных встреч
Специя
Лекко
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.22
|Моро Лука
|4 (1)
|0.13
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.19
|Бузо Николо
|6
|0.19
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.09
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|10
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|11
|0
|Крочата Джованни
|10
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Лекко
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
10
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Лекко
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
14
7
Специя
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (4)
65% (20)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
27
Упущенные победы
19
17
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
14%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Пропущено
15
31
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
2
6%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
3
20%
2
6%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
27%
8
26%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
21 Не забивали 23
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
27
29
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
7
26%
8
28%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
8
30%
30%
5
17%
76-90
Забито
31
28
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
7
25%
16-30
9
29%
29%
4
14%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
4
13%
5
18%
61-75
7
23%
7
25%
76-90
Пропущено
42
60
15 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
5
12%
6
10%
1-15
4
10%
9
15%
16-30
6
14%
6
10%
31-45
9
21%
14
23%
46-60
6
14%
12
20%
61-75
12
29%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1
Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0
Лекко
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0
Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2
Результаты матчей
Специя
Лекко
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Специя
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
411
411
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
511
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
1813
922
823
328
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|3.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|8.
|1:0
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|40 - 42
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|0:0
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|1:0
|32
|8
|13
|11
|31 - 43
|37
|15.
|1:1
|32
|8
|11
|13
|33 - 36
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|17.
|0:0
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|1:1
|32
|8
|7
|17
|36 - 50
|31
|20.
|0:1
|32
|5
|7
|20
|29 - 60
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|1:1
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|20 - 25
|13
|20.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|11.
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|1:1
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|11 - 15
|18
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|1:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|0:1
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12