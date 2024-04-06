Тур: 32. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
1:0
12' ГолХристов Петко
31' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
1:1
41' ГолБузо Николо
46' Желтая карточкаGregorio Tanco
48' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
57' Желтая карточкаНовакович Андрия
61' Желтая карточкаЛаманна Эугенио
66' Вторая желтая карточкаСерсанти Алессандро
78' Желтая карточкаКрочата Джованни
84' Желтая карточкаПариджини Витторио
88' Желтая карточкаЦельяк Ведран
90'+7
Ход матча
12'
41'
46'
57'
61'
78'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 1
-
355 Количество передач 375
-
48 Владение мячом, % 52
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
История личных встреч
Специя
Лекко
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.22
|Моро Лука
|4 (1)
|0.13
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|7
|0.22
|Новакович Андрия
|6
|0.19
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.09
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|10
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|11
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Цельяк Ведран
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Лекко
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
11
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Лекко
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
14
7
Специя
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (4)
66% (21)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
27
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
3
20%
76-90
Пропущено
16
32
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
4
25%
2
6%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
2
13%
7
22%
61-75
4
25%
8
25%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
22 Не забивали 24
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
27
29
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
7
26%
8
28%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
8
30%
30%
5
17%
76-90
Забито
32
29
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
7
24%
16-30
9
28%
5
17%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
22%
7
24%
76-90
Пропущено
43
61
16 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 27
5
12%
7
11%
1-15
4
9%
9
15%
16-30
7
16%
6
10%
31-45
9
21%
14
23%
46-60
6
14%
12
20%
61-75
12
28%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1
Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0
Лекко
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0
Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2
Результаты матчей
Специя
Лекко
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Специя
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
412
411
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
107
511
413
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
1913
923
824
329
329
131
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12