Тур: 32. Стадион: Лино Турина.
1:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
19'
27'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Гьямфи
Брайт
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФералпиСало
Козенца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|6 (2)
|0.19
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.16
|Компаньон Маттиа
|4
|0.13
|Феличи Маттиа
|3
|0.09
|Davide Balestrero
|3
|0.09
|Курфалидис Христос
|3
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.06
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Дубицкас Эдгарас
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|13 (3)
|0.41
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Вока Идриз
|3
|0.09
|Фработта Джанлука
|3
|0.09
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Форте Франческо
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Чеппители Лука
|8
|0
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|13
|1
|Прашелик Матеуш
|10
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Тутино Дженнаро
|6
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
3
ФералпиСало
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
14
16
ФералпиСало
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Козенца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
18
11
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
16%
3
23%
1-15
4
16%
2
15%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
12%
4
18%
1-15
1
6%
8
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
6
35%
3
14%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Забито
35
33
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
5
14%
6
18%
1-15
2
6%
9
27%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
7
20%
4
12%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
11
31%
6
18%
76-90
Пропущено
49
34
22 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 21
7
14%
3
9%
1-15
7
14%
5
15%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
7
14%
6
18%
46-60
7
14%
7
21%
61-75
13
27%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Козенца
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
411
511
312
313
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
78
412
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2011
823
724
526
427
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|3.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|8.
|1:0
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|40 - 42
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|0:0
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|1:0
|32
|8
|13
|11
|31 - 43
|37
|15.
|1:1
|32
|8
|11
|13
|33 - 36
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|17.
|0:0
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|1:1
|32
|8
|7
|17
|36 - 50
|31
|20.
|0:1
|32
|5
|7
|20
|29 - 60
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|1:1
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|20 - 25
|13
|20.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|11.
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|1:1
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|11 - 15
|18
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|1:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|0:1
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12