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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
ФералпиСало
2:2
Конец матча
Козенца
0'
1:0
19' Гол
Ла Мантия Андреа
1:1
27' Гол
Тутино Дженнаро
52' Желтая карточка
Маррас Мануэль
2:1
54' Пенальти
Ла Мантия Андреа
2:2
74' Гол
Антонуччи Мирко
74' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
84' Желтая карточка
Чеппители Лука
90' Желтая карточка
Компаньон Маттиа
90'+8
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
97
Феличи
Маттиа
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
20
Зеннаро
Маттиа
94
Летиция
Гаэтано
91
Ла
Мантия
Андреа
11
Дубицкас
Эдгарас
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
7
Маррас
Мануэль
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
ФералпиСало
3-5-2
Козенца
4-3-2-1

История личных встреч

ФералпиСало
Козенца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 7 (3) 0.22
Бутич Карло 5 (1) 0.16
Компаньон Маттиа 4 0.13
Феличи Маттиа 3 0.09
Davide Balestrero 3 0.09
Курфалидис Христос 3 0.09
Зеннаро Маттиа 2 0.06
Federico Bergonzi 2 0.06
Дубицкас Эдгарас 2 0.06
Mattia Tonetto 2 0.06
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 13 (3) 0.41
Маццокки Симоне 3 0.09
Вока Идриз 3 0.09
Фработта Джанлука 3 0.09
Маррас Мануэль 2 0.06
Форте Франческо 2 0.06
Вентури Майкл 2 0.06
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Чеппители Лука 9 0
Фьордилино Лука 7 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 13 1
Прашелик Матеуш 10 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Тутино Дженнаро 7 0
Маррас Мануэль 5 1
Кало Джакомо 4 1
Маццокки Симоне 5 0
Дзуккон Федерико 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Микай Алессандро 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Вока Идриз 4 0
Кампорезе Микеле 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
5
ФералпиСало
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

14
16
ФералпиСало
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Козенца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

25
21

Голы по времени матча

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90

Пропущено

27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
15%
3
20%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
4
27%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
3
20%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
12%
4
18%
1-15
1
6%
8
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
6
35%
3
14%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90

Забито

37
35
12 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
5
14%
6
17%
1-15
3
8%
10
29%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
11
30%
30%
6
17%
76-90

Пропущено

51
36
23 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 22
7
14%
3
8%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
8
16%
7
19%
61-75
13
25%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Козенца

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
5
11
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
8
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
9
23
1.5
8
24
5
27
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
3.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 31 13 6 12 45 - 45 45
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
15.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
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