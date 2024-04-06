Тур: 32. Стадион: Лино Турина.
2:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолЛа Мантия Андреа
1:1
27' ГолТутино Дженнаро
52' Желтая карточкаМаррас Мануэль
2:1
54' ПенальтиЛа Мантия Андреа
2:2
74' ГолАнтонуччи Мирко
74' Желтая карточкаТутино Дженнаро
84' Желтая карточкаЧеппители Лука
90' Желтая карточкаКомпаньон Маттиа
90'+8
Ход матча
19'
27'
52'
54'
2:1
74'
74'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
238 Количество передач 286
-
46 Владение мячом, % 54
18
Гьямфи
Брайт
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФералпиСало
Козенца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|7 (3)
|0.22
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.16
|Компаньон Маттиа
|4
|0.13
|Феличи Маттиа
|3
|0.09
|Davide Balestrero
|3
|0.09
|Курфалидис Христос
|3
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.06
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Дубицкас Эдгарас
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|13 (3)
|0.41
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Вока Идриз
|3
|0.09
|Фработта Джанлука
|3
|0.09
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Форте Франческо
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Чеппители Лука
|9
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|13
|1
|Прашелик Матеуш
|10
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Тутино Дженнаро
|7
|0
|Маррас Мануэль
|5
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
5
ФералпиСало
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
14
16
ФералпиСало
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Козенца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
25
21
Голы по времени матча
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90
Пропущено
27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
15%
3
20%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
4
27%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
3
20%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
12%
4
18%
1-15
1
6%
8
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
6
35%
3
14%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Забито
37
35
12 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
5
14%
6
17%
1-15
3
8%
10
29%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
11
30%
30%
6
17%
76-90
Пропущено
51
36
23 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 22
7
14%
3
8%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
8
16%
7
19%
61-75
13
25%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Козенца
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
511
511
313
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
88
412
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2111
923
824
527
428
131
131
131
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12