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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Зюйдтироль
0:0
Конец матча
Парма
0'
52' Желтая карточка
Арригони Томмазо
63' Желтая карточка
Бернабе Адриан
74' Желтая карточка
Сиприен Вилан
90'+5

Ход матча

46'
 
Бернабе Адриан
Зом Симон
52'
Арригони Томмазо
 
61'
 
Бонни Анж-Йоан
Шарпантье Габриэль
61'
 
Осорио Йордан
Эно Антони
63'
 
Бернабе Адриан
70'
Петерс Дауда
Куртич Ясмин
 
70'
Малламо Алессандро
Тайт Фабиан
 
70'
 
Чолак Антонио-Мирко
Эстевес Науэль
74'
 
Сиприен Вилан
78'
 
Эрнани Азеведо
Михэйлэ Валентин
79'
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
 
90'
Raphael Kofler
Мазиелло Андреа
 
90'
Ровер Маттео
Молина Сальваторе
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 449 Количество передач 477
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
24
Simone
Davi
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
17
Казираги
Даниэль
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
1
Чичисола
Леандро
20
Эно
Антони
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
8
Эстевес
Науэль
64
Сиприен
Вилан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
9
Шарпантье
Габриэль
Зюйдтироль
4-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Парма

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:0
СB
1:0
ЛП
0:1
ЛП
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
225

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.44
Одогву Рафаэль 6 0.19
Silvio Merkaj 4 0.13
Emanuele Pecorino 4 0.13
Тайт Фабиан 3 0.09
Киерво Риккардо 2 0.06
Мазиелло Андреа 2 0.06
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.34
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.31
Бернабе Адриан 6 0.19
Михэйлэ Валентин 4 0.13
Бонни Анж-Йоан 3 0.09
Шарпантье Габриэль 3 0.09
Эстевес Науэль 3 0.09
Партипило Антони 3 0.09
Чолак Антонио-Мирко 3 0.09
Эрнани Азеведо 2 0.06
Дель Прато Энрико 2 0.06
Сиприен Вилан 2 0.06
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 8 0
Тайт Фабиан 7 0
Казираги Даниэль 6 0
Арригони Томмазо 5 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Бернабе Адриан 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Сиприен Вилан 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Парма
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
5
Зюйдтироль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

15
26
Зюйдтироль
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Парма
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

19
28
4 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
1
5%
6
21%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
4
21%
4
14%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
9
47%
3
11%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
3
18%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
5
28%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
10%
6
23%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
5
25%
6
23%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
4
20%
9
35%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
5
21%
3
18%
76-90

Забито

39
54
11 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 19
9 Не забивали 7
3
8%
12
22%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
6
15%
6
11%
31-45
9
23%
10
19%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
13
33%
12
22%
76-90

Пропущено

41
35
17 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 23
7
17%
5
14%
1-15
4
10%
7
20%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
7
17%
8
23%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
10
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3
Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Парма

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
14 раз 44%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
10
6
4
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
11
5
1
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
27
5
10
22
1.5
21
11
5
27
2.5
7
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
3.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 31 13 6 12 45 - 45 45
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 0:0 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Козенца
 2:2 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 0:0 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 2:2 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 0:0 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
15.
Тернана
 0:0 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 2:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 2:2 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 0:0 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 2:2 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 2:2 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 0:0 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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