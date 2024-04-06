Тур: 32. Стадион: Марко Друсо.
0:0
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаАрригони Томмазо
63' Желтая карточкаБернабе Адриан
74' Желтая карточкаСиприен Вилан
90'+5
Ход матча
52'
63'
74'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
449 Количество передач 477
-
48 Владение мячом, % 52
24
Simone
Davi
27
Куртич
Ясмин
21
Тайт
Фабиан
20
Эно
Антони
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Зюйдтироль
Парма
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
225
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.44
|Одогву Рафаэль
|6
|0.19
|Silvio Merkaj
|4
|0.13
|Emanuele Pecorino
|4
|0.13
|Тайт Фабиан
|3
|0.09
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.34
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.31
|Бернабе Адриан
|6
|0.19
|Михэйлэ Валентин
|4
|0.13
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.09
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.09
|Эстевес Науэль
|3
|0.09
|Партипило Антони
|3
|0.09
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.09
|Эрнани Азеведо
|2
|0.06
|Дель Прато Энрико
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|8
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Арригони Томмазо
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Чиркати Алессандро
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Парма
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
5
Зюйдтироль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
15
26
Зюйдтироль
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Парма
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
19
28
4 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
1
5%
6
21%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
4
21%
4
14%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
9
47%
3
11%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
3
18%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
5
28%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
10%
6
23%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
5
25%
6
23%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
4
20%
9
35%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
5
21%
3
18%
76-90
Забито
39
54
11 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 19
9 Не забивали 7
3
8%
12
22%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
6
15%
6
11%
31-45
9
23%
10
19%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
13
33%
12
22%
76-90
Пропущено
41
35
17 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 23
7
17%
5
14%
1-15
4
10%
7
20%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
7
17%
8
23%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
10
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3
Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Парма
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
14 раз 44%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
511
106
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
511
115
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
275
1022
2111
527
725
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|3.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|32
|10
|10
|12
|41 - 44
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|2:2
|32
|8
|11
|13
|34 - 37
|35
|15.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 44
|35
|17.
|0:0
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|2:2
|32
|8
|7
|17
|37 - 51
|31
|20.
|32
|5
|8
|19
|30 - 60
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|15.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|2:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|2:2
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|2:2
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|2:2
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12