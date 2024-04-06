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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Палермо
2:2
Второй тайм: 71'
Сампдория
0'
0:1
19' Гол
Giovanni Leoni
1:1
23' Пенальти
Брунори Маттео
2:1
27' Гол
Манкузо Леонардо
33' Желтая карточка
Лучиони Фабио
43' Желтая карточка
Баррека Антонио
59' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
2:2
61' Гол
Дарбо Эбрима

Ход матча

19'
0:1
Giovanni Leoni
(Йепес Жерар)
23'
Брунори Маттео
1:1
27'
Манкузо Леонардо
(Сегре Джакопо)
2:1
33'
Лучиони Фабио
 
43'
 
Баррека Антонио
59'
Ди Мариано Франческо
 
61'
2:2
Дарбо Эбрима
(Верре Валерио)
64'
Хендерсон Лиам
Штулац Лео
 
65'
Солери Эдоардо
Манкузо Леонардо
 
66'
 
Simone Giordano
Баррека Антонио
66'
 
Борини Фабио
Де Лука Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Сампдория
3.38
4.07
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
10
Ди
Мариано
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Штулац
Лео
17
Ди
Франческо
Федерико
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
9
Брунори
Маттео
7
Манкузо
Леонардо
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
40
Стоянович
Петар
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
Палермо
3-5-2
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Сампдория

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.35
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (6) 0.47
Сегре Джакопо 7 0.22
Ди Франческо Федерико 5 0.16
Манкузо Леонардо 4 0.13
Штулац Лео 4 0.13
Солери Эдоардо 4 0.13
Раноккья Филиппо 4 0.13
Инсинье Роберто 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Неделчару Ионуц 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (2) 0.28
Эспозито Себастьяно 5 0.16
Борини Фабио 5 (3) 0.16
Касами Пайтим 5 0.16
Депаоли Фабио 4 0.13
Педрола Эстанис 3 0.09
Гонсалес Факундо 2 0.06
Simone Giordano 2 0.06
Даниэле Гиларди 2 0.06
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.06
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Дарбо Эбрима 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Лучиони Фабио 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Гомес Клаудио 3 1
Ди Мариано Франческо 4 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Диаките Салим 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Депаоли Фабио 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Эспозито Себастьяно 4 0
Simone Giordano 2 1
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Giovanni Leoni 1 0

Результаты матчей

Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сампдория
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
8
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

22
17
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
19% (6)
35% (11)
Сампдория
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

28
25

Голы по времени матча

Забито

28
22
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
7%
2
9%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
12
43%
4
18%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Забито

28
23
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
18%
2
9%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
6
21%
6
26%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
8
29%
8
35%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
7
30%
6
26%
76-90

Забито

56
45
24 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
7
13%
4
9%
1-15
7
13%
7
16%
16-30
10
18%
8
18%
31-45
4
7%
7
16%
46-60
8
14%
7
16%
61-75
20
36%
12
27%
76-90

Пропущено

44
45
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
4
9%
5
11%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
10
23%
8
18%
46-60
6
14%
7
16%
61-75
10
23%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1
Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0

Результаты матчей

Палермо
Сампдория

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 26%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палермо
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
7
9
6
9
2.5
1
15
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
7
8
5
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
27
4
18
13
1.5
14
17
11
20
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 2:1 32 18 7 7 47 - 34 61
3.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 1:2 32 15 7 10 50 - 41 52
6.
Палермо
 2:2 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 2:2 32 13 7 12 47 - 47 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Читтаделла
 1:0 32 11 9 12 36 - 40 42
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Реджана
 0:1 32 8 16 8 34 - 36 40
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:1 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 1:2 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 2:2 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
7.
Читтаделла
 1:0 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 2:2 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
15.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 0:1 16 2 10 4 14 - 18 16
19.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Комо
 2:1 16 8 3 5 20 - 18 27
4.
Катанзаро
 1:2 16 7 4 5 20 - 18 25
5.
Сампдория
 2:2 16 7 4 5 24 - 24 25
6.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
7.
Палермо
 2:2 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 0:1 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 1:0 16 4 6 6 13 - 20 18
15.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 19'
      Г О О О О Л - Giovanni Leoni бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Сампдория
    3.38
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