Тур: 32. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
0:1
19' ГолGiovanni Leoni
1:1
23' ПенальтиБрунори Маттео
2:1
27' ГолМанкузо Леонардо
33' Желтая карточкаЛучиони Фабио
43' Желтая карточкаБаррека Антонио
59' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
2:2
61' ГолДарбо Эбрима
Ход матча
19'
0:1
23'
1:1
27'
33'
43'
61'
2:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Палермо
Сампдория
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.35
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (6)
|0.47
|Сегре Джакопо
|7
|0.22
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.16
|Манкузо Леонардо
|4
|0.13
|Штулац Лео
|4
|0.13
|Солери Эдоардо
|4
|0.13
|Раноккья Филиппо
|4
|0.13
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.28
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.16
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.16
|Касами Пайтим
|5
|0.16
|Депаоли Фабио
|4
|0.13
|Педрола Эстанис
|3
|0.09
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Дарбо Эбрима
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Гомес Клаудио
|3
|1
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сампдория
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
8
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
22
17
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
19% (6)
35% (11)
Сампдория
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
28
25
Голы по времени матча
Забито
28
22
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
7%
2
9%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
12
43%
4
18%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
18%
2
9%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
6
21%
6
26%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
8
29%
8
35%
76-90
Пропущено
23
23
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
7
30%
6
26%
76-90
Забито
56
45
24 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
7
13%
4
9%
1-15
7
13%
7
16%
16-30
10
18%
8
18%
31-45
4
7%
7
16%
46-60
8
14%
7
16%
61-75
20
36%
12
27%
76-90
Пропущено
44
45
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
4
9%
5
11%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
10
23%
8
18%
46-60
6
14%
7
16%
61-75
10
23%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1
Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0
Результаты матчей
Палермо
Сампдория
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 26%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
96
79
69
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
97
78
511
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
274
1813
1417
1120
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|2:1
|32
|18
|7
|7
|47 - 34
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|1:2
|32
|15
|7
|10
|50 - 41
|52
|6.
|2:2
|32
|14
|8
|10
|57 - 47
|50
|7.
|2:2
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|36 - 40
|42
|10.
|32
|10
|10
|12
|41 - 44
|40
|11.
|0:1
|32
|8
|16
|8
|34 - 36
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|32
|8
|11
|13
|34 - 37
|35
|15.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 44
|35
|17.
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|32
|8
|7
|17
|37 - 51
|31
|20.
|32
|5
|8
|19
|30 - 60
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|1:2
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|2:2
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|7.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|2:2
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|15.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 18
|16
|19.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|4.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|5.
|2:2
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|7.
|2:2
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|16.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|17.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12