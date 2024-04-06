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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Верес
3:0
Конец матча
Оболонь
0'
1:0
6' Пенальти
Янаков Денис
2:0
31' Гол
Гайдучик Николай
33' Желтая карточка
Курко Василий
50' Желтая карточка
Кучеров Валерий
3:0
86' Гол
Iago Siqueira
90' Желтая карточка
Грисьо Максим
90'+5
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
29
Кучеров
Валерий
88
Кухарук
Андрей
23
Кучеренко
Александр
7
Янаков
Денис
89
Гайдучик
Николай
77
Шарай
Владислав
13
Кичак
Артём
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
11
Грисьо
Максим
24
Yegor
Prokopenko
17
Черненко
Руслан
10
Слободян
Олег
4
Taras
Moroz
7
Вишневский
Олег
95
Igor
Krasnopir
Верес
Оболонь

История личных встреч

Верес
Оболонь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.6

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

225
150

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 3 (1) 0.14
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.14
Шарай Станислав 2 0.09
Гайдучик Николай 2 0.09
Evgeny Shevchenko III 2 0.09
Шарай Владислав 2 0.09
Кучеров Валерий 1 (1) 0.05
Дахновский Виталий 1 (1) 0.05
Балан Денис 1 0.05
Близниченко Андрей 1 0.05
Шестаков Михаил 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Янаков Денис 1 (1) 0.05
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.18
Суханов Сергей 3 (1) 0.14
Черненко Руслан 2 0.09
Тарануха Ростислав 2 0.09
Карась Даниил 1 0.05
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 6 1
Балан Денис 5 1
Шарай Владислав 5 1
Iago Siqueira 6 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Сезар Жулио 4 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Курко Василий 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 9 2
Приймак Владислав 7 0
Вовкун Артем 3 2
Дубко Валерий 6 0
Yegor Prokopenko 6 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Грисьо Максим 3 0
Черненко Руслан 2 0
Лукьянчук Павел 2 0
Igor Medynsky 2 0
Рыбка Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0

Результаты матчей

Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
2
Верес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

2
3
Верес
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

19
5
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 19
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
1
5%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
2
40%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
21%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
7
41%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 14
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
17%
76-90

Пропущено

30
31
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 15
7
23%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
8
27%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1
Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0
Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3

Результаты матчей

Верес
Оболонь

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
14 раз 64%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Верес
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
6
5
7
1.5
2
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
8
14
5
17
1.5
4
18
3
19
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Динамо Киев
 20 14 2 4 49 - 22 44
3.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 22 10 9 3 33 - 21 39
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
10.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 21 5 9 7 15 - 17 24
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 22 4 4 14 22 - 41 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 9 13
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
5.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
6.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 12 1 2 9 11 - 22 5
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 6
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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