Тур: 23. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
1:0
6' ПенальтиЯнаков Денис
2:0
31' ГолГайдучик Николай
33' Желтая карточкаКурко Василий
50' Желтая карточкаКучеров Валерий
3:0
86' ГолIago Siqueira
90' Желтая карточкаГрисьо Максим
90'+5
Ход матча
6'
1:0
31'
33'
50'
86'
3:0
90'
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
13
Кичак
Артём
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Верес
Оболонь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Тотал матчей
0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
225
150
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.14
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.14
|Шарай Станислав
|2
|0.09
|Гайдучик Николай
|2
|0.09
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.09
|Шарай Владислав
|2
|0.09
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.05
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.05
|Балан Денис
|1
|0.05
|Близниченко Андрей
|1
|0.05
|Шестаков Михаил
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.05
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.18
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.14
|Черненко Руслан
|2
|0.09
|Тарануха Ростислав
|2
|0.09
|Карась Даниил
|1
|0.05
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Шарай Владислав
|5
|1
|Iago Siqueira
|6
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Сезар Жулио
|4
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Вовкун Артем
|3
|2
|Дубко Валерий
|6
|0
|Yegor Prokopenko
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Грисьо Максим
|3
|0
|Черненко Руслан
|2
|0
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Результаты матчей
Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
2
Верес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
2
3
Верес
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
19
5
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 19
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
1
5%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
2
40%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
21%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
7
41%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
24
12
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 14
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
30
31
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 15
7
23%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
8
27%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1
Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0
Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3
Результаты матчей
Верес
Оболонь
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
14 раз 64%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Верес
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
56
57
29
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
814
517
418
319
121
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8