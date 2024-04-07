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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 26.
Динамо Махачкала
 
Позже
Енисей
Прогнозы 117
Динамо Махачкала 73.5% (86)
X 17.1% (20)
Енисей 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Махачкала
Енисей

История личных встреч

Динамо Махачкала
Енисей

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 7 0.29
Магомедов Ражаб 3 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Абдуллахи Квари 2 0.08
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.08
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Алибеков Муталип 1 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 8 0.33
Савельев Максим 6 0.25
Окладников Андрей 6 0.25
Тихонов Денис 3 0.13
Иванов Егор 3 (1) 0.13
Масловский Александр 2 0.08
Стежко Виталий 2 0.08
Глушков Никита Андреевич 2 0.08
Канаплин Александр 2 0.08
Хозин Владимир 1 0.04
Марков Николай 1 0.04
Кичин Валерий 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Орлов Антон 1 0.04
Саадуев Шамиль 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 6 0
Касинтура Эгаш 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Касимов Артём 1 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 5 1
Стежко Виталий 6 0
Бардыбахин Вячеслав 5 0
Феррейра Херман 3 0
Раздорских Никита 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Хозин Владимир 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Енисей
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
7
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Енисей
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
27
Динамо Махачкала
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Енисей
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
34

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
6
38%
3
23%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
3
43%
1
7%
76-90

Забито

9
29
7 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
22%
5
17%
1-15
2
22%
6
21%
16-30
3
33%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
2
22%
6
21%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
57%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Забито

25
42
13 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
4
16%
7
17%
1-15
3
12%
10
24%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
1
4%
5
12%
46-60
6
24%
9
21%
61-75
5
20%
6
14%
76-90

Пропущено

14
32
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 20
1
7%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
29%
5
16%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
4
29%
10
31%
61-75
4
29%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2
Енисей
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0
Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Енисей

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
9
4
2
10
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
12
12
2
22
2.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 12 5 7 25 - 14 41
4.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
5.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 25 9 10 6 29 - 30 37
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 25 7 9 9 26 - 29 30
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
9.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
10.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
11.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
7.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
8.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
9.
Алания
 Заявка 13 3 6 4 14 - 19 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги махачкалинское "Динамо" принимает "Енисей". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.3% пользователей.
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Прогнозы 117
Динамо Махачкала 73.5% (86)
X 17.1% (20)
Енисей 9.4% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Енисей
2.10
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3.20
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Махачкала - Енисей онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Енисей

Исход игры
Динамо Махачкала
72.9% (86)
Ничья
17.8% (21)
Енисей
9.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
37.3% (44)
1:0 Динамо Махачкала
27.1% (32)
1:1 Ничья
14.4% (17)
2:0 Динамо Махачкала
6.8% (8)
1:2 Енисей
6.8% (8)
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