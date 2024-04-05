Тур: 26.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Енисей
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|7
|0.29
|Магомедов Ражаб
|3
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.13
|Касинтура Эгаш
|3
|0.13
|Абдуллахи Квари
|2
|0.08
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.08
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Алибеков Муталип
|1
|0.04
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|8
|0.33
|Савельев Максим
|6
|0.25
|Окладников Андрей
|6
|0.25
|Тихонов Денис
|3
|0.13
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.13
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Стежко Виталий
|2
|0.08
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.08
|Канаплин Александр
|2
|0.08
|Хозин Владимир
|1
|0.04
|Марков Николай
|1
|0.04
|Кичин Валерий
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Орлов Антон
|1
|0.04
|Саадуев Шамиль
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|6
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Касимов Артём
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|5
|1
|Стежко Виталий
|6
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Раздорских Никита
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Хозин Владимир
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Енисей
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
7
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Енисей
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
27
Динамо Махачкала
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Енисей
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
9
34
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
6
38%
3
23%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
3
43%
1
7%
76-90
Забито
9
29
7 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
22%
5
17%
1-15
2
22%
6
21%
16-30
3
33%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
2
22%
6
21%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
57%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Забито
25
42
13 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
4
16%
7
17%
1-15
3
12%
10
24%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
1
4%
5
12%
46-60
6
24%
9
21%
61-75
5
20%
6
14%
76-90
Пропущено
14
32
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 20
1
7%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
29%
5
16%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
4
29%
10
31%
61-75
4
29%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2
Енисей
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0
Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Енисей
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
94
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
177
816
1212
222
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|33 - 20
|42
|2.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 27
|42
|3.
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|25 - 14
|41
|4.
|24
|10
|11
|3
|28 - 15
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 20
|40
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|28 - 21
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|26 - 27
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|24 - 22
|34
|9.
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 33
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|20 - 23
|31
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|21 - 24
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 36
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|16 - 28
|25
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|20 - 40
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 30
|22
|18.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 7
|27
|2.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Енисей
Исход игры
Динамо Махачкала
75.6% (34)
Ничья
13.3% (6)
Енисей
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
44.4% (20)
1:0 Динамо Махачкала
20% (9)
1:1 Ничья
11.1% (5)
2:0 Динамо Махачкала
6.7% (3)
1:2 Енисей
6.7% (3)
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