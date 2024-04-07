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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 26.
Сокол
0:0
Первый тайм: 40'
Родина Москва
0'
20' Желтая карточка
Марсиньо Силва
28' Желтая карточка
Забелин Павел
37' Желтая карточка
Клещенко Александр

Ход матча

20'
 
Марсиньо Силва
28'
Забелин Павел
 
37'
 
Клещенко Александр
Прогнозы 119
Сокол 18.5% (22)
X 21.8% (26)
Родина Москва 59.7% (71)
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Сокол
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Сокол
Родина Москва

История личных встреч

Сокол
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
4:0
ВЛРГ3МЗВВПЛ
1:0
ВЛРГ3МЗВВПЛ
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.16
Морозов Владислав 4 0.16
Ежков Данила 3 (1) 0.12
Молодцов Артём 2 0.08
Максименко Артём 2 0.08
Сасин Дмитрий 1 0.04
Козловский Никита 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Евдокимов Андрей 1 0.04
Турсунов Игорь 1 (1) 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.52
Гордюшенко Астемир 5 0.2
Калмыков Амур 5 (1) 0.2
Турищев Максим 4 0.16
Клещенко Александр 2 0.08
Самко Владислав 2 0.08
Султонов Мухаммад 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Кузнецов Даниил 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Казанцев Данил 2 1
Сасин Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Забелин Павел 2 0
Караев Максим 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 5 1
Калмыков Амур 6 0
Бакаев Солтмурад 4 0
Клещенко Александр 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Сокол Артём 1 1
Марсиньо Силва 2 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Эдилсон 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Родина Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Сокол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

3
18
Сокол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Родина Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

10
18
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
6
33%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
5
45%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

26
9
18 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
2
22%
16-30
8
31%
1
11%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
4
15%
4
44%
76-90

Забито

21
38
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
1
5%
6
16%
1-15
4
19%
6
16%
16-30
6
29%
4
11%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
5
24%
5
13%
61-75
2
10%
10
26%
76-90

Пропущено

39
20
24 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
13%
2
10%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
13
33%
2
10%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
5
13%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2
Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4

Результаты матчей

Сокол
Родина Москва

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
5:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
5:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сокол
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
6
6
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
18
6
5
19
1.5
11
13
3
21
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 12 5 7 25 - 14 41
4.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 25 11 8 6 38 - 20 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 25 9 10 6 29 - 30 37
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
14.
Черноморец Нв
 Заявка 24 6 9 9 23 - 29 27
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 0:0 Заявка 25 6 7 12 20 - 40 25
17.
Кубань
 Заявка 24 5 7 12 18 - 30 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
9.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
10.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
11.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
12.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 0:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 11 18
5.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
7.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
8.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
9.
Алания
 Заявка 13 3 6 4 14 - 19 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Дмитрий Сасин обрёл мяч справа в чужой штрафной площади после заброса, попробовал сделать прострел и заработал угловой удар... А, нет, не угловой, это аут для "Сокола".
  • 37'
    Владлен Бабаев осуществил по диагонали подачу справа со стандарта в чужую штрафную площадь, откуда Илья Сериков головой неопасно пробил мимо створа.
  • Желтая карточка
    36'
    Дмитрий Сасин лежит на газоне после столкновения с Александром Клещенко. "Сокол" заработал штрафной удар справа в центральной трети поля. Жёлтая карточка для Клещенко.
  • 35'
    Амур Калмыков оказался в положении "вне игры", но всё равно поблагодарил партнёра за сделанную ему передачу.
  • 34'
    Эдилсон выполнил у "Родины" подачу с левого фланга, а Александр Юшин пробил головой и направил мяч мимо левого угла створа.
  • 33'
    Инициатива тем временем вернулась к "Родине". Александр Юшин отдавал проникающий пас партнёру в зону левого инсайда - получилось за лицевую линию.
  • Угловой
    32'
    Угловой на правом фланге заработан "Родиной". Астемир Гордюшенко навесил со стандарта, и мяч проскочил через штрафную площадь.
  • 31'
    Александр Клещенко с левого полуфланга забросил мяч к линии штрафной площадки, где верх выиграли хозяева.
  • 30'
    Артём Максименко справа в штрафной площади "Родины" отдал короткий пас Аслану Дудиеву, забросившему мяч за ворота за лицевую линию.
  • 29'
    Марсиньо подал штрафной удар из зоны правого инсайда, и верх в своей штрафной площадке остался за Павлом Забелиным.
  • Желтая карточка
    28'
    Жёлтая карточка достаётся Павлу Забелину, сфолил он против Ивана Тимошенко. Штрафной удар с правого полуфланга исполнит "Родина".
  • Угловой
    26'
    Владлен Бабаев подал угловой слева во вратарскую площадь, где мяч смахнул рукой Александр Корякин.
  • Опасный момент
    25'
    Артём Максименко проткнул мяч слева к ближнему краю вратарской, откуда Владлен Бабаев пробил по рамке, но Александр Корякин сэйв сделал.
  • 24'
    Пётр Косаревский выбил мяч далеко вперёд, и на другой половине половине поля он достался "Родине".
  • 23'
    Высокий заброс с левого фланга производится у "Родины", и мяч отправляется слишком далеко на противоположный фланг.
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    • 22'
      Александр Юшин впереди на правом фланге потерял мяч в противоборстве с Яном Гудковым, но быстро владение вернулось к "Родине".
    • 20'
      Сам Заурбек Плиев только что на фланге здорово без фола подкатился против Амура Калмыкова и выбил мяч в аут.
    • Желтая карточка
      19'
      Марсиньо в центральной трети поля на фланге оттолкнул от себя Заурбека Плиева. Это жёлтая карточка легионеру "Родины".
    • Судья
      18'
      Дмитрий Сасин оказался в предыдущем эпизоде на газоне в чужой штрафной площадке, однако обошлось без пенальти.
    • Опасный момент
      18'
      Ян Гудков с левого полуфланга забросил мяч в чужую штрафную площадь, где Ориньо киксанул по мячу, а Дмитрий Сасин в борьбе с Александром Клещенко проткнул сферу мимо створа.
    • 17'
      Перехватил "Сокол" инициативу, а то первые минуты по контролю полностью остались за "Родиной".
    • Угловой
      16'
      Во втором случае Владлен Бабаев сделал кросс с левофлангового корнера не не ближнюю штангу, а на дальнюю. Тут Александр Корякин рукой смахнул мяч без нового углового.
    • Угловой
      16'
      Владлен Бабаев осуществил подачу корнера слева к ближней крестовине, а Александр Корякин рукой отбросил мяч на новый корнер.
    • Опасный момент
      15'
      Контратака проводится "Соколом", и Владлен Бабаев пробил с левого полуфланга из-под Митчи Кризана в ближний угол, а Александр Корякин отвёл мяч на угловой.
    • 14'
      Заброс из глубины поля в чужую штрафную площадь от "Сокола", и мяч свободно забирает Александр Корякин.
    • 13'
      Солнечные условия в Саратове. Может, кому-то и в глаза светит.
    • 12'
      Эдилсон навесил с левого фланга к ближнему краю вратарской, а Александр Юшин пробил головой в падении в левый угол в руки Петра Косаревского.
    • 11'
      Перспективный прострел справа в чужую вратарскую от Амура Калмыкова, а Ивану Тимошенко не суждено здесь дотянуться до мяча.
    • 10'
      Ян Гудков слева в чужой штрафной площадке убрал Марсиньо на замахе и нанёс заблокированный низовой удар.
    • 10'
      Марсиньо подал штрафной с левого края, но отбились хозяева. Потом ещё один навес последовал, и мяч в итоге поймал Пётр Косаревский.
    • Фол, нарушение
      9'
      Аслан Дудиев сфолил на правом фланге обороны, уронив на газон бежавшего вперёд Эдилсона.
    • 8'
      Искусственный газон в Саратове на "Локомотиве", и разноцветные пятна на нём образуются.
    • 7'
      "Соколу" тоже надо набирать очки, поскольку команда из Саратова рискует вылететь из Мелбет-Первой лиги.
    • Судья
      6'
      Ян Гудков слева в центральной трети поля упал на газон, когда мяч корпусом укрыл от него Марсиньо. Это аут в пользу "Родины".
    • 5'
      "Сокол" первый раз сходил в атаку. Артём Максименко нанёс накрытый удар из зоны правого угла вратарской. Александр Клещенко ему там противостоял.
    • Угловой
      4'
      Астемир Гордюшенко подал угловой с правого фланга, а скидка Амура Калмыкова вторым этажом была заблокирована.
    • 4'
      Подача с левого края последовала у гостей на Амура Калмыкова, а Заурбек Плиев выиграл верх и головой отправил мяч за боковую.
    • 3'
      "Родина" претендует на прямое повышение в классе, поэтому и не стремится она откладывать дело в долгий ящик.
    • 2'
      Длинный заброс от "Родины" в чужую штрафную площадь стал лёгкой добычей Петра Косаревского.
    • Угловой
      2'
      Активно "Родина" начала встречу. С правого фланга гости подали угловой, но не смогли организовать опасность.
    • 2'
      "Сокол" играет в бело-голубой форме, а у "Родины" салатово-серая экипировка.
    • 1'
      Павел Забелин заблокировал в своей штрафной площади удар Астемира Гордюшенко со средней дистанции.
    • 1'
      Пётр Косаревский под прессингом выбил мяч из своей штрафной в аут.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Главный судья: Карпов Юрий (Петрозаводск, 1).
      Первый помощник: Лысенко Дмитрий (Благовещенск, 1).
      Второй помощник: Шарипов Эдуард (Уфа, 1).
      Резервный судья: Силантьев Кирилл (Самара, 1).
      Инспектор: Чеботарев Юрий (Краснодар).
      Делегат: Змиевский Сергей Георгиевич (Москва).

      Саратов. Стадион «Локомотив».
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 26-м туре Мелбет-Первой лиги саратовский "Сокол" сыграет в родных стенах против московской "Родины". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Сокол 18.5% (22)
    X 21.8% (26)
    Родина Москва 59.7% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Родина Москва
    5.10
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    3.55
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    2.24
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 0:0 Родина Москва

    Исход игры
    Сокол
    18.2% (22)
    Ничья
    21.5% (26)
    Родина Москва
    60.3% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (64)
    Нет
    45.76% (54)
    Популярный счёт
    0:1 Родина Москва
    24.8% (30)
    1:2 Родина Москва
    23.1% (28)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    0:2 Родина Москва
    9.1% (11)
    1:0 Сокол
    8.3% (10)
    2:1 Сокол
    7.4% (9)
    1:3 Родина Москва
    1.7% (2)
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