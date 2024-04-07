Угловой на правом фланге заработан "Родиной". Астемир Гордюшенко навесил со стандарта, и мяч проскочил через штрафную площадь.

Инициатива тем временем вернулась к "Родине". Александр Юшин отдавал проникающий пас партнёру в зону левого инсайда - получилось за лицевую линию.

Эдилсон выполнил у "Родины" подачу с левого фланга, а Александр Юшин пробил головой и направил мяч мимо левого угла створа.

Амур Калмыков оказался в положении "вне игры", но всё равно поблагодарил партнёра за сделанную ему передачу.

Дмитрий Сасин лежит на газоне после столкновения с Александром Клещенко. "Сокол" заработал штрафной удар справа в центральной трети поля. Жёлтая карточка для Клещенко.

Владлен Бабаев осуществил по диагонали подачу справа со стандарта в чужую штрафную площадь, откуда Илья Сериков головой неопасно пробил мимо створа.

Дмитрий Сасин обрёл мяч справа в чужой штрафной площади после заброса, попробовал сделать прострел и заработал угловой удар... А, нет, не угловой, это аут для "Сокола".

Высокий заброс с левого фланга производится у "Родины", и мяч отправляется слишком далеко на противоположный фланг.

Пётр Косаревский выбил мяч далеко вперёд, и на другой половине половине поля он достался "Родине".

Артём Максименко проткнул мяч слева к ближнему краю вратарской, откуда Владлен Бабаев пробил по рамке, но Александр Корякин сэйв сделал.

Владлен Бабаев подал угловой слева во вратарскую площадь, где мяч смахнул рукой Александр Корякин.

Жёлтая карточка достаётся Павлу Забелину, сфолил он против Ивана Тимошенко. Штрафной удар с правого полуфланга исполнит "Родина".

Марсиньо подал штрафной удар из зоны правого инсайда, и верх в своей штрафной площадке остался за Павлом Забелиным.

Артём Максименко справа в штрафной площади "Родины" отдал короткий пас Аслану Дудиеву, забросившему мяч за ворота за лицевую линию.

Александр Клещенко с левого полуфланга забросил мяч к линии штрафной площадки, где верх выиграли хозяева.

22' Александр Юшин впереди на правом фланге потерял мяч в противоборстве с Яном Гудковым, но быстро владение вернулось к "Родине".

20' Сам Заурбек Плиев только что на фланге здорово без фола подкатился против Амура Калмыкова и выбил мяч в аут.

19' Марсиньо в центральной трети поля на фланге оттолкнул от себя Заурбека Плиева. Это жёлтая карточка легионеру "Родины".

18' Дмитрий Сасин оказался в предыдущем эпизоде на газоне в чужой штрафной площадке, однако обошлось без пенальти.

18' Ян Гудков с левого полуфланга забросил мяч в чужую штрафную площадь, где Ориньо киксанул по мячу, а Дмитрий Сасин в борьбе с Александром Клещенко проткнул сферу мимо створа.

17' Перехватил "Сокол" инициативу, а то первые минуты по контролю полностью остались за "Родиной".

16' Во втором случае Владлен Бабаев сделал кросс с левофлангового корнера не не ближнюю штангу, а на дальнюю. Тут Александр Корякин рукой смахнул мяч без нового углового.

16' Владлен Бабаев осуществил подачу корнера слева к ближней крестовине, а Александр Корякин рукой отбросил мяч на новый корнер.

15' Контратака проводится "Соколом", и Владлен Бабаев пробил с левого полуфланга из-под Митчи Кризана в ближний угол, а Александр Корякин отвёл мяч на угловой.