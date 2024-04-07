Тур: 26.
0:0
Первый тайм: 40'
0'
20' Желтая карточкаМарсиньо Силва
28' Желтая карточкаЗабелин Павел
37' Желтая карточкаКлещенко Александр
Ход матча
20'
28'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кризан МитчаЗащитник
-
90 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
История личных встреч
Сокол
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|4
|0.16
|Морозов Владислав
|4
|0.16
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.12
|Молодцов Артём
|2
|0.08
|Максименко Артём
|2
|0.08
|Сасин Дмитрий
|1
|0.04
|Козловский Никита
|1
|0.04
|Мальцев Михаил
|1
|0.04
|Евдокимов Андрей
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.04
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.52
|Гордюшенко Астемир
|5
|0.2
|Калмыков Амур
|5 (1)
|0.2
|Турищев Максим
|4
|0.16
|Клещенко Александр
|2
|0.08
|Самко Владислав
|2
|0.08
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Юшин Александр
|1
|0.04
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.04
|Кризан Митча
|1
|0.04
|Кузнецов Даниил
|1
|0.04
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.04
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.04
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежков Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Казанцев Данил
|2
|1
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Мальцев Михаил
|3
|0
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Косаревский Пётр
|1
|1
|Молодцов Артём
|2
|0
|Забелин Павел
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|5
|1
|Калмыков Амур
|6
|0
|Бакаев Солтмурад
|4
|0
|Клещенко Александр
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Эдилсон
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Родина Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Сокол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
3
18
Сокол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Родина Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
10
18
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
6
33%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
5
45%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90
Пропущено
26
9
18 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
2
22%
16-30
8
31%
1
11%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
4
15%
4
44%
76-90
Забито
21
38
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
1
5%
6
16%
1-15
4
19%
6
16%
16-30
6
29%
4
11%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
5
24%
5
13%
61-75
2
10%
10
26%
76-90
Пропущено
39
20
24 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
13%
2
10%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
13
33%
2
10%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
5
13%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2
Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4
Результаты матчей
Сокол
Родина Москва
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
5:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
5:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сокол
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
29
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
84
310
66
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
186
519
1113
321
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|35 - 21
|45
|2.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 27
|42
|3.
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|25 - 14
|41
|4.
|24
|10
|11
|3
|28 - 15
|41
|5.
|0:0 Заявка
|25
|11
|8
|6
|38 - 20
|41
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|28 - 23
|37
|7.
|1:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|25 - 22
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 30
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 33
|33
|10.
|0:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|21 - 25
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|13.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 26
|30
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 31
|26
|16.
|0:0 Заявка
|25
|6
|7
|12
|20 - 40
|25
|17.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 30
|22
|18.
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|2.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|12.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 11
|18
|5.
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 15
|10
|14.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|0:1 Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол 0:0 Родина Москва
Исход игры
Сокол
18.2% (22)
Ничья
21.5% (26)
Родина Москва
60.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
0:1 Родина Москва
24.8% (30)
1:2 Родина Москва
23.1% (28)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:2 Родина Москва
9.1% (11)
1:0 Сокол
8.3% (10)
2:1 Сокол
7.4% (9)
1:3 Родина Москва
1.7% (2)
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