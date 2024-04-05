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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 26.
Сокол
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 48
Сокол 25% (12)
X 31.3% (15)
Родина Москва 43.8% (21)
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Сокол
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сокол
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
4:0
ВЛРГ3МЗВВПЛ
1:0
ВЛРГ3МЗВВПЛ
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.17
Морозов Владислав 4 0.17
Ежков Данила 3 (1) 0.13
Молодцов Артём 2 0.08
Максименко Артём 2 0.08
Сасин Дмитрий 1 0.04
Козловский Никита 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Евдокимов Андрей 1 0.04
Турсунов Игорь 1 (1) 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.54
Гордюшенко Астемир 5 0.21
Калмыков Амур 5 (1) 0.21
Турищев Максим 4 0.17
Клещенко Александр 2 0.08
Самко Владислав 2 0.08
Султонов Мухаммад 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Кузнецов Даниил 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Казанцев Данил 2 1
Сасин Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Караев Максим 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Забелин Павел 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 5 1
Калмыков Амур 6 0
Бакаев Солтмурад 4 0
Клещенко Александр 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Сокол Артём 1 1
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Эдилсон 1 0
Марсиньо Силва 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Родина Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Сокол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

3
18
Сокол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Родина Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

10
18
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
6
33%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
5
45%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

26
9
18 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
2
22%
16-30
8
31%
1
11%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
4
15%
4
44%
76-90

Забито

21
38
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
1
5%
6
16%
1-15
4
19%
6
16%
16-30
6
29%
4
11%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
5
24%
5
13%
61-75
2
10%
10
26%
76-90

Пропущено

39
20
24 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
13%
2
10%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
13
33%
2
10%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
5
13%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2
Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4

Результаты матчей

Сокол
Родина Москва

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
5:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
5:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сокол
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
6
6
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
18
6
5
19
1.5
11
13
3
21
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 24 12 6 6 33 - 20 42
2.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 12 5 7 25 - 14 41
4.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
5.
Родина Москва
 Заявка 24 11 7 6 38 - 20 40
6.
Тюмень
 Заявка 24 10 7 7 28 - 21 37
7.
Алания
 Заявка 24 9 9 6 26 - 27 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 24 9 7 8 24 - 22 34
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 8 7 9 25 - 27 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 24 8 7 9 20 - 23 31
12.
КАМАЗ
 Заявка 24 7 8 9 21 - 24 29
13.
Шинник
 Заявка 24 7 7 10 27 - 36 28
14.
Черноморец Нв
 Заявка 24 6 9 9 23 - 29 27
15.
Ленинградец
 Заявка 24 6 7 11 16 - 28 25
16.
Сокол
 Заявка 24 6 6 12 20 - 40 24
17.
Кубань
 Заявка 24 5 7 12 18 - 30 22
18.
Волгарь
 Заявка 24 4 9 11 18 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 8 3 1 19 - 7 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
7.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
8.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
10.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
11.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
6.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
11.
Волгарь
 Заявка 12 2 5 5 8 - 12 11
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
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Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 4 часа 4 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Родина Москва.
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    • Прогнозы 48
    Сокол 25% (12)
    X 31.3% (15)
    Родина Москва 43.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Родина Москва
    4.30
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    2.04
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    Прогнозы на матч Сокол - Родина Москва

    Исход игры
    Сокол
    25% (12)
    Ничья
    31.3% (15)
    Родина Москва
    43.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.91% (15)
    Меньше
    68.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    1:2 Родина Москва
    20.8% (10)
    0:1 Родина Москва
    16.7% (8)
    1:0 Сокол
    14.6% (7)
    2:1 Сокол
    6.3% (3)
    0:2 Родина Москва
    4.2% (2)
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