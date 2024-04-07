Тур: 28. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Бахиньо Рикардо
2:0
Перерыв
0'
1:0
27' ГолКаштру Андре
42' Желтая карточкаМансур
2:0
44' ПенальтиКамачу Жоау
45' Желтая карточкаГаспар Киалонга
Ход матча
27'
1:0
42'
44'
2:0
45'
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
19
Камачу
Жоау
13
Лопеш
Мигел
6
Алосио
10
Андре
Силва
70
Мансур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
10 Андре СилваПолузащитник
-
70 МансурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Эштрела
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.21
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.18
|Алан Осорио
|3
|0.11
|Камачу Жоау
|3
|0.11
|Марсело Феррейра
|2
|0.07
|Айяс Матеус
|2
|0.07
|Маракас
|2
|0.07
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Каштру Андре
|1
|0.04
|Инфанде Эрнани
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.18
|Кикаш
|5
|0.18
|Андре Силва
|3
|0.11
|Тавареш Роналду
|3
|0.11
|Кордейру Леонарду
|2
|0.07
|Фелипе Жан
|1
|0.04
|Перейра Рональд
|1
|0.04
|Алосио
|1
|0.04
|Н'До Режис
|1
|0.04
|Букка Лионель
|1
|0.04
|Гаспар Киалонга
|1
|0.04
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Винисиус Алессандро
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|7
|0
|Алосио
|6
|0
|Н'До Режис
|4
|1
|Виера Серхио
|2
|2
|Кордейру Леонарду
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Лима Рубен
|2
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Эштрела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Морейренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
13
12
Морейренсе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Эштрела
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
11
55%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
14
24
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
4
29%
8
33%
76-90
Забито
29
24
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
4
14%
4
17%
1-15
7
24%
3
13%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
9
31%
6
25%
76-90
Пропущено
27
44
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 23
4
15%
5
11%
1-15
4
15%
3
7%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
3
11%
7
16%
46-60
8
30%
30%
4
9%
61-75
6
22%
19
43%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1
Эштрела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0
Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0
Результаты матчей
Морейренсе
Эштрела
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
8 раз 30%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
211
59
112
311
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
67
311
211
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1710
522
720
324
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|79 - 27
|71
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|2:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|30 - 28
|45
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|16.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 43
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|0:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|0:2 Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 21
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Морейренсе 2:0 Эштрела
Исход игры
Морейренсе
76.3% (90)
Ничья
14.4% (17)
Эштрела
9.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
30.7% (35)
Меньше
69.3% (79)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
46.6% (55)
2:1 Морейренсе
21.2% (25)
1:1 Ничья
13.6% (16)
1:2 Эштрела
6.8% (8)
2:0 Морейренсе
4.2% (5)
0:1 Эштрела
1.7% (2)
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