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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Морейренсе
2:2
Конец матча
Эштрела
0'
1:0
26' Гол
Каштру Андре
41' Желтая карточка
Мансур
2:0
43' Гол в свои ворота
Брижидо Бруно
45' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
2:1
54' Гол
Андре Силва
70' Желтая карточка
Винисиус Алессандро
79' Желтая карточка
Франко Гонсало
2:2
83' Гол
Кикаш
89' Вторая желтая карточка
Мансур
90' Желтая карточка
Маракас
90'+8

Ход матча

26'
Каштру Андре
(Франко Гонсало)
1:0
41'
 
Мансур
43'
Брижидо Бруно
2:0
45'
 
Гаспар Киалонга
46'
 
Лео Родригес
Тавареш Роналду
46'
 
Кикаш
Н'До Режис
46'
 
Кордейру Леонарду
Алосио
54'
2:1
Андре Силва
59'
 
Лима Рубен
Гаспар Киалонга
70'
Винисиус Алессандро
 
70'
Кодисанг Кобамело
Винисиус Алессандро
 
70'
Нлаво Луис
Апарисио Педро
 
78'
Айяс Матеус
Каштру Андре
 
79'
Франко Гонсало
 
83'
2:2
Кикаш
(Лима Рубен)
85'
 
Фелипе Жан
Сантос Хеверттон
89'
 
Мансур
90'
Маракас
 
Прогнозы 118
Морейренсе 76.3% (90)
X 14.4% (17)
Эштрела 9.3% (11)
Все прогнозы
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
8
Каштру
Андре
19
Камачу
Жоау
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
32
Винисиус
Алессандро
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
3
Фонсека
Диогу
27
Сантос
Хеверттон
6
Алосио
10
Андре
Силва
70
Мансур
26
Букка
Лионель
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
Морейренсе
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Эштрела

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ЛП2
2:4
ЛП2
0:0
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.21
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.18
Камачу Жоау 4 (1) 0.14
Алан Осорио 3 0.11
Марсело Феррейра 2 0.07
Айяс Матеус 2 0.07
Маракас 2 0.07
Кодисанг Кобамело 1 0.04
Фримпонг Годфрид 1 0.04
Сильва Фабиано 1 0.04
Апарисио Педро 1 0.04
Каштру Андре 1 0.04
Инфанде Эрнани 1 0.04
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 6 0.21
Лео Родригес 5 (1) 0.18
Андре Силва 4 0.14
Тавареш Роналду 3 0.11
Кордейру Леонарду 2 0.07
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Букка Лионель 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 4 1
Алан Осорио 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Каштру Андре 1 0
Кодисанг Кобамело 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Винисиус Алессандро 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 8 0
Мансур 4 2
Алосио 6 0
Н'До Режис 4 1
Виера Серхио 2 2
Кордейру Леонарду 5 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Сантос Хеверттон 1 1
Лима Рубен 2 0
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эштрела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
8
Морейренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

13
12
Морейренсе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Эштрела
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
2
11%
1
11%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
11
50%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

14
24
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
4
29%
8
33%
76-90

Забито

31
26
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
4
13%
4
15%
1-15
8
26%
3
12%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
2
6%
6
23%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90

Пропущено

29
46
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 24
4
14%
5
11%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
2
7%
7
15%
31-45
4
14%
7
15%
46-60
8
28%
4
9%
61-75
7
24%
19
41%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1
Эштрела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0
Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0

Результаты матчей

Морейренсе
Эштрела

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
8 раз 29%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
18
10
6
22
1.5
8
20
3
25
2.5
3
25
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 27 23 2 2 79 - 27 71
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 Заявка 28 7 7 14 36 - 44 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Маракас получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    УДАЛЕНИЕ! - Мансур удален из-за второго грубого нарушения
  • 85'
    Тактическая замена. Сантос Хеверттон уходит с поля и его заменяет Фелипе Жан
  • 83'
    Лима Рубен сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Кикаш забивает с левой ноги!
  • 79'
    Гонсало Франко получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Тавареш Роналду уходит с поля и его заменяет Кикаш
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Гаспар Киалонга совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 43'
      Г О О О О Л - Брижидо Бруно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 41'
      Мансур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 26'
      Гонсало Франко сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Каштру Андре из команды Морейренсе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Морейренсе 76.3% (90)
    X 14.4% (17)
    Эштрела 9.3% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Морейренсе 2:2 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 2:2 Эштрела

    Исход игры
    Морейренсе
    76.3% (90)
    Ничья
    14.4% (17)
    Эштрела
    9.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.7% (35)
    Меньше
    69.3% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (50)
    Нет
    56.14% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    46.6% (55)
    2:1 Морейренсе
    21.2% (25)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    1:2 Эштрела
    6.8% (8)
    2:0 Морейренсе
    4.2% (5)
    0:1 Эштрела
    1.7% (2)
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