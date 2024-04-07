Тур: 28. Стадион: Драгау. Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:2
Второй тайм: 60'
0'
0:1
12' Гол в свои воротаГалено Вандерсон
0:2
33' ГолСилва Жота
37' Желтая карточкаВенделл Боргес
1:2
44' ГолГалено Вандерсон
45' Желтая карточкаФрейтас Афонсо
53' Желтая карточкаРибейро Томас
Ход матча
12'
0:1
33'
0:2
37'
44'
1:2
45'
53'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
19
Лодер
Дэнни
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Витория Гимарайнш
36 матчей
100%
36 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.4%
16.7%
13.9%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.4%
11.1%
19.5%
25 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы
42 матча
85.7%
9.5%
4.8%
36 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
59.5%
33.3%
7.2%
25 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
59.5%
33.3%
7.2%
25 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
48
48
Голов в среднем за матч
2.53
2.09
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.61
0.42
Среднее время на гол
147
213
Всего голов
62
56
Голов в среднем за матч
1.48
1.33
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|11 (2)
|0.39
|Галено Вандерсон
|7 (1)
|0.25
|Консейсау Франсишку
|4
|0.14
|Венделл Боргес
|4
|0.14
|Мартинес Антонио III
|4
|0.14
|Пепе VI
|3
|0.11
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.11
|Варела Алан
|2
|0.07
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|2
|0.07
|Маркано Иван
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.39
|Силва Андре III
|10
|0.36
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.25
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.18
|Гашпар Бруну
|1
|0.04
|Сантуш Нуну III
|1
|0.04
|Силва Даниэл
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|1
|0.04
|Рибейро Томас
|1
|0.04
|Хэндель Томаш
|1
|0.04
|Да Луз Нелсон
|1
|0.04
|Силва Ману
|1
|0.04
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.04
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Венделл Боргес
|6
|1
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Варела Алан
|6
|0
|Пепе Кеплер
|4
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Эванилсон
|5
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Андре Андре
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Сантуш Нуну III
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Фернандеш Жорже
|4
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Силва Ману
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Порту
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Витория Гимарайнш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
4
Порту
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
20
25
Порту
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Витория Гимарайнш
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
29
16
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
21%
4
25%
1-15
2
7%
5
31%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
8
28%
4
25%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
8
31%
61-75
6
27%
6
23%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
51
42
21 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
9
18%
6
14%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
7
14%
8
19%
31-45
10
20%
3
7%
46-60
6
12%
9
21%
61-75
14
27%
10
24%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
5
28%
5
19%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1
Результаты матчей
Порту
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Порту
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
85
86
49
410
310
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
86
49
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
1611
1215
720
621
324
126
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|79 - 27
|71
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|1:2 Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 21
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|2:1 Заявка
|28
|17
|5
|6
|44 - 28
|56
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|1:2 Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|4.
|2:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|1:2 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|2:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Порту
98.4% (120)
Ничья
1.6% (2)
Витория Гимарайнш
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (56)
Меньше
52.94% (63)
Обе команды забьют
Да
43.7% (52)
Нет
56.3% (67)
Популярный счёт
2:0 Порту
38.5% (47)
2:1 Порту
32.8% (40)
1:0 Порту
11.5% (14)
3:1 Порту
6.6% (8)
3:0 Порту
4.1% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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