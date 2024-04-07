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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Порту
1:2
Второй тайм: 60'
Витория Гимарайнш
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Галено Вандерсон
0:2
33' Гол
Силва Жота
37' Желтая карточка
Венделл Боргес
1:2
44' Гол
Галено Вандерсон
45' Желтая карточка
Фрейтас Афонсо
53' Желтая карточка
Рибейро Томас

Ход матча

12'
0:1
Галено Вандерсон
33'
0:2
Силва Жота
(Силва Тьягу)
37'
Венделл Боргес
 
44'
Галено Вандерсон
(Лодер Дэнни)
1:2
45'
 
Фрейтас Афонсо
46'
Зе Педро
Кардозу Фабиу
 
46'
 
Мангаш Рикарду
Фрейтас Афонсо
46'
 
Рибейро Томас
Хэндель Томаш
53'
 
Рибейро Томас
55'
 
Мигель Магальяеш
Мангаш Рикарду
56'
Мариу Жоау
Коласио Хорхе
 
56'
Хайме Иван
Варела Алан
 
Прогнозы 122
Порту 98.4% (120)
X 1.6% (2)
Витория Гимарайнш 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Порту
Ничья
Витория Гимарайнш
2.46
8.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
19
Лодер
Дэнни
14
Варела
Бруну
6
Силва
Ману
24
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
10
Силва
Тьягу
72
Фрейтас
Афонсо
11
Силва
Жота
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Порту
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Порту
Витория Гимарайнш

36 матчей

100%
36 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.4%
16.7%
13.9%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.4%
11.1%
19.5%
25 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы

42 матча

85.7%
9.5%
4.8%
36 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

59.5%
33.3%
7.2%
25 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.5%
33.3%
7.2%
25 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
С
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
С
2:1
К
2:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

2.53
2.09

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.61
0.42

Среднее время на гол

147
213

Всего голов

62
56

Голов в среднем за матч

1.48
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 11 (2) 0.39
Галено Вандерсон 7 (1) 0.25
Консейсау Франсишку 4 0.14
Венделл Боргес 4 0.14
Мартинес Антонио III 4 0.14
Пепе VI 3 0.11
Тареми Мехди 3 (1) 0.11
Варела Алан 2 0.07
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Мариу Жоау III 2 0.07
Маркано Иван 2 0.07
Кардозу Фабиу 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.39
Силва Андре III 10 0.36
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.25
Силва Тьягу 5 (4) 0.18
Гашпар Бруну 1 0.04
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 9 1
Венделл Боргес 6 1
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Карму Давид 5 1
Варела Алан 6 0
Пепе Кеплер 4 1
Пепе VI 4 1
Эванилсон 5 0
Мариу Жоау III 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 6 0
Рибейро Томас 6 0
Силва Жота 5 0
Сантуш Нуну III 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Гашпар Бруну 4 0
Фернандеш Жорже 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Силва Ману 4 0
Феррейра Зе 4 0
Оливейра Нелсон 3 0
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Боревкович Тони 1 1
Мангаш Рикарду 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Порту
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Витория Гимарайнш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
4
Порту
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

20
25
Порту
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Витория Гимарайнш
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

29
16
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
21%
4
25%
1-15
2
7%
5
31%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
8
28%
4
25%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
8
31%
61-75
6
27%
6
23%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

51
42
21 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
9
18%
6
14%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
7
14%
8
19%
31-45
10
20%
3
7%
46-60
6
12%
9
21%
61-75
14
27%
10
24%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
5
28%
5
19%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1

Результаты матчей

Порту
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Порту
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
8
6
4
9
2.5
4
10
3
10
3.5
1
13
2
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
4
9
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
16
11
1.5
12
15
7
20
2.5
6
21
3
24
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 27 23 2 2 79 - 27 71
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 1:2 Заявка 28 18 4 6 51 - 21 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 28 17 5 6 44 - 28 56
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 Заявка 28 7 7 14 36 - 44 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 1:2 Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
4.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 1:2 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 12'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
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    Прогнозы 122
    Порту 98.4% (120)
    X 1.6% (2)
    Витория Гимарайнш 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Витория Гимарайнш
    2.46
    8.90
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Порту
    98.4% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Витория Гимарайнш
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (56)
    Меньше
    52.94% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    43.7% (52)
    Нет
    56.3% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    38.5% (47)
    2:1 Порту
    32.8% (40)
    1:0 Порту
    11.5% (14)
    3:1 Порту
    6.6% (8)
    3:0 Порту
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Витория Гимарайнш
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