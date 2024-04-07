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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Шавиш
0:0
Первый тайм: 17'
Портимоненсе
0'
14' Желтая карточка
Карраса Моура

Ход матча

14'
Карраса Моура
 
Прогнозы 116
Шавиш 54.3% (63)
X 34.5% (40)
Портимоненсе 11.2% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Портимоненсе
2.28
3.65
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Все Коэффициенты
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
27
Карраса
Моура
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
10
Санка
Леандру
21
Гимарайнш
Рикарду
80
Гуззу
Рафаэл
7
Соуза
Бернардо
23
Эрнандес
Эктор
II
32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
8
Фукуи
Тайчи
11
Карлинос
25
Нонока
70
Мартинш
Родригу
9
Tamble
Monteiro
77
Варела
Хелио
Шавиш
4-1-4-1
Портимоненсе
4-3-3

История личных встреч

Шавиш
Портимоненсе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
КЛ
3:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
2:1
ПВЛ
3:2
ПВЛ
4:2
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 13 (4) 0.46
Алвес Даниэль 2 0.07
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.21
Варела Хелио 5 0.18
Каррильо Рони 4 0.14
Энрике Педро VI 3 (1) 0.11
Джаспер Силвестер 2 0.07
Релвас Филипе 2 0.07
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Перейра Илдеберту 1 0.04
Фукуи Тайчи 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Фернандеш Вашку 5 0
Коррея Жоау 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Пий Джуниор 4 0
Морену Жоау 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Карраса Моура 1 1
Гуззу Рафаэл 2 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Эссугу Дариу 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Морим Эдер 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Карлинос 9 0
Энрике Педро VI 7 1
Алемао 7 0
Нонока 6 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Шавиш
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
5
Шавиш
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Портимоненсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

25
20

Упущенные победы

6
7
Шавиш
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Портимоненсе
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

29
22

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
1
6%
3
19%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
7
25%
11
37%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
5
18%
9
30%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 16
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

29
24
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
7
24%
5
21%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
3
10%
5
21%
76-90

Забито

25
31
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
8%
5
16%
1-15
5
20%
4
13%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
6
24%
2
6%
46-60
4
16%
5
16%
61-75
6
24%
8
26%
76-90

Пропущено

57
54
31 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 36
20 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
9
16%
8
15%
1-15
10
18%
7
13%
16-30
12
21%
3
6%
31-45
11
19%
16
30%
30%
46-60
7
12%
6
11%
61-75
8
14%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5
Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0

Результаты матчей

Шавиш
Портимоненсе

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
2
12
1
12
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
6
7
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
17
10
7
20
1.5
6
21
1
26
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 27 23 2 2 79 - 27 71
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 Заявка 28 7 7 14 36 - 44 28
15.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
16.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 28 6 6 16 27 - 58 24
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 0:0 Заявка 28 4 8 16 25 - 57 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
11.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
12.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 14 3 2 9 13 - 33 11
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Шавиш
 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Карраса Моура совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.6% пользователей.
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Прогнозы 116
Шавиш 54.3% (63)
X 34.5% (40)
Портимоненсе 11.2% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Портимоненсе
2.28
3.65
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3.60
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Где смотреть матч Шавиш 0:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Шавиш
54.3% (63)
Ничья
34.5% (40)
Портимоненсе
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
22.32% (25)
Меньше
77.68% (87)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
33.6% (39)
1:1 Ничья
30.2% (35)
2:1 Шавиш
17.2% (20)
0:1 Портимоненсе
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
1:2 Портимоненсе
3.4% (4)
0:2 Портимоненсе
1.7% (2)
2:0 Шавиш
1.7% (2)
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