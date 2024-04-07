Тур: 28. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Нарсису Андре
2:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКарраса Моура
21' Желтая карточкаЭссугу Дариу
1:0
25' ПенальтиЭрнандес Эктор
45' Желтая карточкаМартинш Родригу
68' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
1:1
72' ГолКарлинос
2:1
76' ГолКоррея Жоау
78' Желтая карточкаНонока
2:2
83' ГолКассама Мидана
2:3
90' ГолФормига Игор
90'+9
Ход матча
14'
21'
25'
1:0
45'
46'
68'
72'
1:1
76'
2:1
78'
81'
83'
90'
2:3
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
27
Гуга
43
Алемао
11
Карлинос
25
Нонока
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Портимоненсе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.5
|Алвес Даниэль
|2
|0.07
|Коррея Жоау
|2
|0.07
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|7 (3)
|0.25
|Варела Хелио
|5
|0.18
|Каррильо Рони
|4
|0.14
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.11
|Джаспер Силвестер
|2
|0.07
|Релвас Филипе
|2
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Формига Игор
|1
|0.04
|Фукуи Тайчи
|1
|0.04
|Кассама Мидана
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Пий Джуниор
|4
|0
|Морену Жоау
|2
|1
|Карраса Моура
|2
|1
|Гуззу Рафаэл
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Эссугу Дариу
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|10
|0
|Карлинос
|9
|0
|Энрике Педро VI
|7
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
5
Шавиш
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Портимоненсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
25
20
Упущенные победы
6
7
Шавиш
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Портимоненсе
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
29
24
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
1
5%
3
16%
1-15
5
26%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
26%
7
37%
76-90
Пропущено
31
32
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
6%
3
9%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
6
19%
1
3%
31-45
7
23%
11
34%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
7
23%
10
31%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 17
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
29
24
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
7
24%
5
21%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
3
10%
5
21%
76-90
Забито
27
34
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
7%
5
15%
1-15
6
22%
4
12%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
6
22%
2
6%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
7
26%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
60
56
31 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
9
15%
8
14%
1-15
10
17%
8
14%
16-30
12
20%
3
5%
31-45
11
18%
16
29%
46-60
8
13%
6
11%
61-75
10
17%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5
Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Результаты матчей
Шавиш
Портимоненсе
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
77
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1810
820
721
127
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|79 - 27
|71
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|2:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|30 - 28
|45
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|16.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 43
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|0:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|0:2 Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 21
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Шавиш 2:3 Портимоненсе
Исход игры
Шавиш
54.3% (63)
Ничья
34.5% (40)
Портимоненсе
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
22.32% (25)
Меньше
77.68% (87)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
33.6% (39)
1:1 Ничья
30.2% (35)
2:1 Шавиш
17.2% (20)
0:1 Портимоненсе
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
1:2 Портимоненсе
3.4% (4)
0:2 Портимоненсе
1.7% (2)
2:0 Шавиш
1.7% (2)
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