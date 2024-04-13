  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 83'
Асколи
0'
30' Желтая карточка
Патрицио Масини
38' Желтая карточка
Тессьоре Андреа
48' Желтая карточка
Бранка Симоне
59' Желтая карточка
Вита Алессио

Ход матча

30'
 
Патрицио Масини
38'
Тессьоре Андреа
 
46'
Andrea Magrassi
Тессьоре Андреа
 
48'
Бранка Симоне
 
59'
Вита Алессио
 
64'
Соттини Эдоардо
Фраре Доменико
 
72'
 
Джоване Самуэль
Калигара Фабрицио
73'
Мастрантонио Валерио
Кассано Клаудио
 
76'
 
Несторовски Илья
Родригес Пабло
76'
 
Стренг Джеремайя
Дурис Давид

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Асколи
4.30
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Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
18
Тессьоре
Андреа
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
24
Кариссони
Лоренцо
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
32
Васкес
Дэвис
16
Вяйсянен
Саули
3
Мантовани
Валерио
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
73
Патрицио
Масини
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
7
Зедадка
Карим
29
Дурис
Давид
99
Родригес
Пабло
Читтаделла
3-5-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Асколи

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

26 матчей

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СB
0:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:1
К
2:1
СB
0:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.77

Среднее время на гол

65
117

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.19
0.85

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

75
106

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.24
Вита Алессио 4 0.12
Filippo Pittarello 4 0.12
Кассано Клаудио 3 0.09
Маистрелло Томми 3 0.09
Andrea Magrassi 3 0.09
Бранка Симоне 2 0.06
Stefano Negro 2 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Francesco Amatucci 2 0.06
Сальви Алессандро 1 0.03
Кариссони Лоренцо 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.33
Родригес Пабло 3 0.09
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.09
Боттегин Эрик 2 0.06
Беллучи Джузеппе 2 0.06
Несторовски Илья 2 0.06
Дурис Давид 2 0.06
Патрицио Масини 2 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 15 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 5 0
Francesco Amatucci 5 0
Тессьоре Андреа 4 0
Filippo Pittarello 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Вита Алессио 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Рицца Алессио 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 3
Ди Таккио Франческо 11 0
Фаласко Никола 6 1
Кваранта Данило 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Патрицио Масини 6 0
Фальцерано Марчелло 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Зедадка Карим 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Асколи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
13
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Асколи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

10
14
Читтаделла
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

17
27

Голы по времени матча

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
25%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
4
21%
8
35%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
5
36%
4
25%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
20%
4
27%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Забито

38
33
20 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
8
21%
5
15%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
5
13%
9
27%
31-45
2
5%
4
12%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
12
32%
7
21%
76-90

Пропущено

39
38
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
7
18%
6
16%
1-15
5
13%
6
16%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
8
21%
9
24%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
5
13%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1
Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1

Результаты матчей

Читтаделла
Асколи

Точный счет

1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
22
10
10
22
1.5
8
24
2
30
2.5
2
30
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 2:0 33 19 7 7 49 - 34 64
3.
Кремонезе
 1:1 33 17 9 7 43 - 27 60
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 0:1 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 2:0 33 11 10 12 43 - 44 43
10.
Читтаделла
 0:0 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 1:0 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
16.
Бари
 0:2 33 7 14 12 31 - 42 35
17.
Тернана
 1:1 33 8 10 15 37 - 45 34
18.
Асколи
 0:0 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 0:2 33 8 7 18 37 - 53 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Кремонезе
 1:1 17 7 6 4 21 - 13 27
6.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 2:0 17 6 6 5 25 - 22 24
10.
Зюйдтироль
 1:0 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 0:2 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 0:1 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 0:0 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 1:1 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 0:2 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 1:1 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 2:0 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 0:1 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 1:0 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 2:0 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 0:0 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 0:2 17 5 3 9 16 - 27 18
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 1:1 16 4 3 9 22 - 30 15
18.
Асколи
 0:0 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 0:2 17 2 7 8 14 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Катанзаро Йемелло Пьетро 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Тессьоре Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Патрицио Масини получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Читтаделла
Ничья
Асколи
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