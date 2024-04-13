Тур: 33. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаПатрицио Масини
38' Желтая карточкаТессьоре Андреа
47' Желтая карточкаБранка Симоне
59' Желтая карточкаВита Алессио
90'+6
Ход матча
30'
38'
47'
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
370 Количество передач 376
-
50 Владение мячом, % 50
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
История личных встреч
Читтаделла
Асколи
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
26 матчей
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.77
Среднее время на гол
65
117
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.19
0.85
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
75
106
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.24
|Вита Алессио
|4
|0.12
|Filippo Pittarello
|4
|0.12
|Кассано Клаудио
|3
|0.09
|Маистрелло Томми
|3
|0.09
|Andrea Magrassi
|3
|0.09
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.33
|Родригес Пабло
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.09
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|5
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|3
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Асколи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
13
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Асколи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
10
14
Читтаделла
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
48% (16)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
6
25%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
4
21%
8
35%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
5
36%
4
25%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
20%
4
27%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
3
20%
76-90
Забито
38
33
20 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
8
21%
5
15%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
5
13%
9
27%
31-45
2
5%
4
12%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
12
32%
7
21%
76-90
Пропущено
39
38
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
7
18%
6
16%
1-15
5
13%
6
16%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
8
21%
9
24%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
5
13%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1
Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
Асколи
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
710
412
215
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
313
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2211
1023
825
231
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12