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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Пиза
2:1
Второй тайм: 85'
ФералпиСало
0'
4' Желтая карточка
Federico Bergonzi
7' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
1:0
15' Гол
Валоти Матиа
32' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
2:0
38' Гол
Alesandro Arena
58' Желтая карточка
Курфалидис Христос
58' Желтая карточка
Чеппители Лука
2:1
83' Гол
Дубицкас Эдгарас

Ход матча

4'
 
Federico Bergonzi
7'
Беруатто Пьетро
 
15'
Валоти Матиа
(Калабрези Артуро)
1:0
32'
Эштевеш Томаш
 
38'
Alesandro Arena
(Валоти Матиа)
2:0
54'
Морео Стефано
Бонфанти Николас
 
55'
Туре Идрисса
Эштевеш Томаш
 
58'
 
Курфалидис Христос
58'
 
Чеппители Лука
61'
 
Mattia Tonetto
Мартелла Бруно
61'
 
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
70'
 
Дубицкас Эдгарас
Компаньон Маттиа
70'
Торрегросса Эрнесто
Alesandro Arena
 
70'
 
Манцари Джакомо
Летиция Гаэтано
78'
 
Christopher Attys
Курфалидис Христос
83'
2:1
Дубицкас Эдгарас
84'
Велозу Мигель
Д'Аллесандро Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
ФералпиСало
1.85
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4.65
40.00
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Беруатто
Пьетро
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
28
Alesandro
Arena
9
Бонфанти
Николас
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
97
Феличи
Маттиа
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
20
Зеннаро
Маттиа
94
Летиция
Гаэтано
91
Ла
Мантия
Андреа
14
Компаньон
Маттиа
Пиза
4-2-3-1
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Пиза
ФералпиСало

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 9 (3) 0.27
Бонфанти Николас 4 0.12
Млакар Ян 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Канестрелли Симоне 3 0.09
Барбьери Томмазо 3 0.09
Трамони Лисандру 2 0.06
Торрегросса Эрнесто 2 (2) 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Alesandro Arena 2 0.06
Велозу Мигель 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Калабрези Артуро 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Туре Идрисса 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 7 (3) 0.21
Бутич Карло 5 (1) 0.15
Компаньон Маттиа 4 0.12
Феличи Маттиа 3 0.09
Davide Balestrero 3 0.09
Курфалидис Христос 3 0.09
Зеннаро Маттиа 2 0.06
Federico Bergonzi 2 0.06
Дубицкас Эдгарас 2 0.06
Mattia Tonetto 2 0.06
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 1
Канестрелли Симоне 10 0
Барбьери Томмазо 6 1
Эштевеш Томаш 7 0
Калабрези Артуро 5 1
Леверб Максим 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Караччоло Антонио 5 0
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Беруатто Пьетро 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Туре Идрисса 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 10 0
Davide Balestrero 10 0
Фьордилино Лука 7 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Курфалидис Христос 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Federico Bergonzi 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ФералпиСало
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
6
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ФералпиСало
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

11
16
Пиза
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
ФералпиСало
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
22

Упущенные победы

24
22

Голы по времени матча

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
8
35%
6
35%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
23%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90

Забито

19
20
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
7
33%
6
22%
76-90

Забито

42
37
13 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
4
10%
5
14%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
5
12%
4
11%
31-45
8
19%
8
22%
46-60
7
17%
6
16%
61-75
14
33%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

43
51
20 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 28
8
19%
7
14%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
14
33%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0
Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3

Результаты матчей

Пиза
ФералпиСало

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
21
11
11
21
1.5
9
23
2
30
2.5
5
27
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 2:0 33 19 7 7 49 - 34 64
3.
Кремонезе
 1:1 33 17 9 7 43 - 27 60
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 0:1 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 2:0 33 11 10 12 43 - 44 43
10.
Читтаделла
 0:0 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 1:0 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
16.
Бари
 0:2 33 7 14 12 31 - 42 35
17.
Тернана
 1:1 33 8 10 15 37 - 45 34
18.
Асколи
 0:0 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 0:2 33 8 7 18 37 - 53 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Кремонезе
 1:1 17 7 6 4 21 - 13 27
6.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 2:0 17 6 6 5 25 - 22 24
10.
Зюйдтироль
 1:0 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 0:2 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 0:1 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 0:0 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 1:1 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 0:2 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 1:1 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 2:0 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 0:1 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 1:0 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 2:0 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 0:0 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 0:2 17 5 3 9 16 - 27 18
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 1:1 16 4 3 9 22 - 30 15
18.
Асколи
 0:0 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 0:2 17 2 7 8 14 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Катанзаро Йемелло Пьетро 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Валоти Матиа сделал результативную передачу.
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    Пиза
    Ничья
    ФералпиСало
    1.85
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    4.65
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