Тур: 33. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
2:1
Второй тайм: 85'
0'
4' Желтая карточкаFederico Bergonzi
7' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
1:0
15' ГолВалоти Матиа
32' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
2:0
38' ГолAlesandro Arena
58' Желтая карточкаКурфалидис Христос
58' Желтая карточкаЧеппители Лука
2:1
83' ГолДубицкас Эдгарас
Ход матча
15'
1:0
32'
38'
2:0
58'
83'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Пиза
ФералпиСало
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|9 (3)
|0.27
|Бонфанти Николас
|4
|0.12
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Alesandro Arena
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|7 (3)
|0.21
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.15
|Компаньон Маттиа
|4
|0.12
|Феличи Маттиа
|3
|0.09
|Davide Balestrero
|3
|0.09
|Курфалидис Христос
|3
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.06
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Дубицкас Эдгарас
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|10
|0
|Барбьери Томмазо
|6
|1
|Эштевеш Томаш
|7
|0
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|10
|0
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Federico Bergonzi
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ФералпиСало
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
6
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ФералпиСало
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
11
16
Пиза
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
ФералпиСало
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
22
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
23
17
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
8
35%
6
35%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
23%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
7
33%
6
22%
76-90
Забито
42
37
13 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
4
10%
5
14%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
5
12%
4
11%
31-45
8
19%
8
22%
46-60
7
17%
6
16%
61-75
14
33%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
43
51
20 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 28
8
19%
7
14%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
14
33%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0
Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3
Результаты матчей
Пиза
ФералпиСало
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
610
511
115
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
511
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2111
1121
923
230
527
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|2:0
|33
|19
|7
|7
|49 - 34
|64
|3.
|1:1
|33
|17
|9
|7
|43 - 27
|60
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|32
|14
|8
|10
|57 - 47
|50
|7.
|0:1
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|2:0
|33
|11
|10
|12
|43 - 44
|43
|10.
|0:0
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|1:0
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|32
|8
|11
|13
|34 - 37
|35
|15.
|32
|7
|14
|11
|31 - 44
|35
|16.
|0:2
|33
|7
|14
|12
|31 - 42
|35
|17.
|1:1
|33
|8
|10
|15
|37 - 45
|34
|18.
|0:0
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|0:2
|33
|8
|7
|18
|37 - 53
|31
|20.
|32
|5
|8
|19
|30 - 60
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|21 - 13
|27
|6.
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|2:0
|17
|6
|6
|5
|25 - 22
|24
|10.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|0:2
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|0:1
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|1:1
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|1:1
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|2:0
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|0:1
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|2:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|0:2
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|16.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|17.
|1:1
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|18.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|0:2
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|13 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12