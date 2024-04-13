Тур: 33. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
3:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаFederico Bergonzi
7' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
1:0
16' ГолВалоти Матиа
32' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
2:0
38' ГолAlesandro Arena
58' Желтая карточкаКурфалидис Христос
58' Желтая карточкаЧеппители Лука
2:1
83' ГолДубицкас Эдгарас
87' Желтая карточкаМорео Стефано
3:1
90' ГолВалоти Матиа
90'+7
Ход матча
16'
1:0
32'
38'
2:0
58'
83'
87'
90'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 342
-
51 Владение мячом, % 49
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Пиза
ФералпиСало
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.3
|Бонфанти Николас
|4
|0.12
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Alesandro Arena
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|7 (3)
|0.21
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.15
|Компаньон Маттиа
|4
|0.12
|Феличи Маттиа
|3
|0.09
|Davide Balestrero
|3
|0.09
|Курфалидис Христос
|3
|0.09
|Дубицкас Эдгарас
|3
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.06
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|10
|0
|Барбьери Томмазо
|6
|1
|Эштевеш Томаш
|7
|0
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|10
|0
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Federico Bergonzi
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
ФералпиСало
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
7
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ФералпиСало
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
11
16
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
ФералпиСало
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
24
23
Голы по времени матча
Забито
26
18
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
9
35%
7
39%
76-90
Пропущено
23
27
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
22%
3
11%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
22%
4
15%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
8
35%
8
30%
30%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
7
33%
6
22%
76-90
Забито
45
38
15 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
4
9%
5
13%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
8
18%
8
21%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
15
33%
12
32%
76-90
Пропущено
44
54
20 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 29
8
18%
7
13%
1-15
4
9%
9
17%
16-30
8
18%
9
17%
31-45
4
9%
7
13%
46-60
5
11%
8
15%
61-75
15
34%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0
Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3
Результаты матчей
Пиза
ФералпиСало
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
115
710
511
215
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
511
413
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2211
1221
924
330
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12