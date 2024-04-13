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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Лекко
1:0
Второй тайм: 65'
Реджана
0'
13' Желтая карточка
Alessandro Marcandalli
22' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
59' Желтая карточка
Чигарини Лука
1:0
61' Гол
Ионице Артур

Ход матча

13'
 
Alessandro Marcandalli
19'
 
Шиминьски Пшемыслав
Alessandro Marcandalli
22'
Дельи Инноченти Дуччо
 
46'
 
Бланко Алехандро
Портанова Маноло
56'
Фриджерио Марко
Джорджио Галли
 
59'
 
Чигарини Лука
61'
Ионице Артур
(Лепоре Франко)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Реджана
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Все Коэффициенты
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
96
Джорджио
Галли
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
12
Саталино
Джакомо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
42
Бьянко
Алессандро
8
Чигарини
Лука
90
Портанова
Маноло
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Лекко
4-3-3
Реджана
5-4-1

История личных встреч

Лекко
Реджана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 7 0.21
Новакович Андрия 6 0.18
Лепоре Франко 4 (3) 0.12
Ионице Артур 3 0.09
Крочата Джованни 2 0.06
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серсанти Алессандро 11 1
Крочата Джованни 11 0
Лемменс Матс 7 1
Дельи Инноченти Дуччо 6 0
Гульелмотти Давиде 5 0
Alessandro Caporale 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Новакович Андрия 4 0
Цельяк Ведран 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Ионице Артур 2 0
Париджини Витторио 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ламанна Эугенио 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 8 0
Чигарини Лука 6 1
Мелегони Филиппо 3 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Лекко
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

8
4
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Реджана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

8
8
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Реджана
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

29
22

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
0
0%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

29
27
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
14%
6
22%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
8
28%
5
19%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
7
26%
76-90

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
13%
1
11%
1-15
5
33%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
9%
5
21%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
7
22%
6
25%
61-75
8
25%
6
25%
76-90

Забито

29
20
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 18
2
7%
3
15%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
7
24%
5
25%
76-90

Пропущено

61
51
22 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
7
11%
11
22%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
6
10%
7
14%
31-45
14
23%
7
14%
46-60
12
20%
8
16%
61-75
13
21%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1
Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0

Результаты матчей

Лекко
Реджана

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Лекко
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
2
14
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
13
1.5
7
9
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
22
10
8
24
1.5
9
23
3
29
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 33 20 9 4 58 - 32 69
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 1:1 33 14 9 10 58 - 48 51
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 0:1 33 8 16 9 34 - 38 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
15.
Козенца
 1:1 33 8 12 13 35 - 38 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 0:1 33 7 14 12 31 - 45 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 1:0 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Парма
 1:0 17 10 6 1 28 - 16 36
3.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 1:1 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 0:1 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 1:1 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 0:1 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
Лекко
 1:0 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 1:1 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 0:1 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 1:1 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 0:1 17 3 7 7 16 - 29 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Реджана
3.70
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3.20
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2.76
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Где смотреть матч Лекко 1:0 Реджана онлайн

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Лекко
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