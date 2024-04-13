Тур: 33. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
13' Желтая карточкаAlessandro Marcandalli
22' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
59' Желтая карточкаЧигарини Лука
1:0
61' ГолИонице Артур
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Реджана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|7
|0.21
|Новакович Андрия
|6
|0.18
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.12
|Ионице Артур
|3
|0.09
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|11
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|6
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Цельяк Ведран
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|8
|0
|Чигарини Лука
|6
|1
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
8
4
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Реджана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
8
8
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Реджана
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
29
22
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
0
0%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
29
27
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
14%
6
22%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
8
28%
5
19%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
7
26%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
13%
1
11%
1-15
5
33%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
9%
5
21%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
7
22%
6
25%
61-75
8
25%
6
25%
76-90
Забито
29
20
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 18
2
7%
3
15%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
7
24%
5
25%
76-90
Пропущено
61
51
22 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
7
11%
11
22%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
6
10%
7
14%
31-45
14
23%
7
14%
46-60
12
20%
8
16%
61-75
13
21%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1
Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0
Результаты матчей
Лекко
Реджана
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Лекко
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
411
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
106
413
79
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2210
824
923
329
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12