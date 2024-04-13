Тур: 33. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
13' Желтая карточкаAlessandro Marcandalli
22' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
59' Желтая карточкаЧигарини Лука
1:0
60' ГолИонице Артур
70' Желтая карточкаБьянко Алессандро
89' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
90' Желтая карточкаИонице Артур
90'+7
Ход матча
59'
60'
1:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 462
-
47 Владение мячом, % 53
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Реджана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|7
|0.21
|Новакович Андрия
|6
|0.18
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.12
|Ионице Артур
|4
|0.12
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|11
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|6
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Цельяк Ведран
|3
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|7
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
8
4
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Реджана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
8
8
Лекко
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Реджана
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
29
22
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
24 Не забивали 27
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
29
28
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
14%
6
21%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
8
28%
6
21%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
7
25%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 25
2
13%
1
11%
1-15
5
33%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
9%
5
21%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
7
22%
6
25%
61-75
8
25%
6
25%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 19
2
7%
3
15%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
7
23%
5
25%
76-90
Пропущено
61
52
22 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
7
11%
11
21%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
6
10%
7
13%
31-45
14
23%
8
15%
46-60
12
20%
8
15%
61-75
13
21%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1
Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0
Результаты матчей
Лекко
Реджана
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Лекко
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
412
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
413
710
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2211
825
924
330
330
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Бьянко Алессандро
|14