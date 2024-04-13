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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Сампдория
0:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
49' Гол
Тайт Фабиан
65' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
73' Желтая карточка
Арригони Томмазо
86' Желтая карточка
Педрола Эстанис
90' Желтая карточка
Каньяно Андреа
90' Желтая карточка
Депаоли Фабио
90'+8

Ход матча

24'
Борини Фабио
Де Лука Мануэль
 
49'
0:1
Тайт Фабиан
(Одогву Рафаэль)
63'
Педрола Эстанис
Дарбо Эбрима
 
63'
Альварес Агустин
Верре Валерио
 
64'
 
Петерс Дауда
Куртич Ясмин
64'
 
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
65'
 
Мазиелло Андреа
71'
Депаоли Фабио
Giovanni Leoni
 
73'
 
Арригони Томмазо
77'
 
Ровер Маттео
Тайт Фабиан
86'
Педрола Эстанис
 
90'
 
Каньяно Андреа
90'
Депаоли Фабио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 457 Количество передач 534
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
40
Стоянович
Петар
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Сампдория
3-5-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Сампдория
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
3:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (2) 0.27
Эспозито Себастьяно 5 0.15
Борини Фабио 5 (3) 0.15
Касами Пайтим 5 0.15
Депаоли Фабио 4 0.12
Педрола Эстанис 3 0.09
Дарбо Эбрима 2 0.06
Гонсалес Факундо 2 0.06
Simone Giordano 2 0.06
Даниэле Гиларди 2 0.06
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.06
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.42
Одогву Рафаэль 6 0.18
Тайт Фабиан 4 0.12
Silvio Merkaj 4 0.12
Emanuele Pecorino 4 0.12
Киерво Риккардо 2 0.06
Мазиелло Андреа 2 0.06
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Эспозито Себастьяно 4 0
Simone Giordano 2 1
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Педрола Эстанис 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Giovanni Leoni 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 9 1
Simone Davi 8 0
Тайт Фабиан 7 0
Арригони Томмазо 6 0
Казираги Даниэль 6 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Сампдория
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
12
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Зюйдтироль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

19
16
Сампдория
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Зюйдтироль
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

29
28

Голы по времени матча

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
8
35%
4
19%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
17%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
6
25%
5
21%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
4
17%
9
47%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
1
4%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
5
21%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

47
40
20 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
4
9%
3
8%
1-15
8
17%
2
5%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
7
15%
10
25%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
12
26%
13
33%
76-90

Пропущено

48
41
19 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 24
5
10%
7
17%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
9
19%
7
17%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
13
27%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Зюйдтироль

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
5
11
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
25
8
15
18
1.5
10
23
3
30
2.5
5
28
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 33 20 9 4 58 - 32 69
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 1:1 33 14 9 10 58 - 48 51
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 0:1 33 8 16 9 34 - 38 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
15.
Козенца
 1:1 33 8 12 13 35 - 38 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 0:1 33 7 14 12 31 - 45 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 1:0 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Парма
 1:0 17 10 6 1 28 - 16 36
3.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 1:1 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 0:1 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 1:1 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 0:1 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
Лекко
 1:0 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 1:1 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 0:1 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 1:1 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 0:1 17 3 7 7 16 - 29 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Де Лука Мануэль уходит с поля. Борини Фабио выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сампдория 0:1 Зюйдтироль онлайн

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