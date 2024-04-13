Тур: 33. Стадион: Луиджи Феррарис.
0:1
Конец матча
0'
0:1
49' ГолТайт Фабиан
65' Желтая карточкаМазиелло Андреа
73' Желтая карточкаАрригони Томмазо
86' Желтая карточкаПедрола Эстанис
90' Желтая карточкаКаньяно Андреа
90' Желтая карточкаДепаоли Фабио
90'+8
Ход матча
49'
0:1
65'
73'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
457 Количество передач 534
-
46 Владение мячом, % 54
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Сампдория
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.27
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.15
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.15
|Касами Пайтим
|5
|0.15
|Депаоли Фабио
|4
|0.12
|Педрола Эстанис
|3
|0.09
|Дарбо Эбрима
|2
|0.06
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.42
|Одогву Рафаэль
|6
|0.18
|Тайт Фабиан
|4
|0.12
|Silvio Merkaj
|4
|0.12
|Emanuele Pecorino
|4
|0.12
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Педрола Эстанис
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Simone Davi
|8
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Арригони Томмазо
|6
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
12
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Зюйдтироль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
19
16
Сампдория
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Зюйдтироль
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
8
35%
4
19%
76-90
Пропущено
24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
17%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
6
25%
5
21%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
4
17%
9
47%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
1
4%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
5
21%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
47
40
20 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
4
9%
3
8%
1-15
8
17%
2
5%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
7
15%
10
25%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
12
26%
13
33%
76-90
Пропущено
48
41
19 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 24
5
10%
7
17%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
9
19%
7
17%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
13
27%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Зюйдтироль
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
710
511
116
412
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
88
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
258
1518
1023
330
528
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12