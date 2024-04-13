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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Козенца
1:1
Второй тайм: 67'
Палермо
0'
0:1
44' Гол
Alessio Buttaro
1:1
62' Пенальти
Тутино Дженнаро

Ход матча

44'
0:1
Alessio Buttaro
(Хансен Кристоффер Лунн)
55'
Valerio Crespi
Прашелик Матеуш
 
62'
Тутино Дженнаро
1:1
63'
 
Кулибали Мамаду
Хендерсон Лиам
63'
 
Солери Эдоардо
Манкузо Леонардо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Палермо
9.00
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
13
Мерони
Андреа
31
Канотто
Луиджи
26
Прашелик
Матеуш
14
Кало
Джакомо
98
Дзуккон
Федерико
99
Фработта
Джанлука
16
Антонуччи
Мирко
9
Тутино
Дженнаро
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
25
Alessio
Buttaro
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
53
Хендерсон
Лиам
17
Ди
Франческо
Федерико
7
Манкузо
Леонардо
9
Брунори
Маттео
Козенца
3-5-2
Палермо
3-4-1-2

История личных встреч

Козенца
Палермо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 13 (3) 0.39
Маццокки Симоне 3 0.09
Вока Идриз 3 0.09
Фработта Джанлука 3 0.09
Маррас Мануэль 2 0.06
Форте Франческо 2 0.06
Вентури Майкл 2 0.06
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (6) 0.45
Сегре Джакопо 7 0.21
Ди Франческо Федерико 5 0.15
Манкузо Леонардо 4 0.12
Штулац Лео 4 0.12
Солери Эдоардо 4 0.12
Раноккья Филиппо 4 0.12
Инсинье Роберто 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Неделчару Ионуц 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 13 1
Прашелик Матеуш 10 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Тутино Дженнаро 7 0
Маррас Мануэль 5 1
Кало Джакомо 4 1
Маццокки Симоне 5 0
Дзуккон Федерико 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Микай Алессандро 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Вока Идриз 4 0
Кампорезе Микеле 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Гомес Клаудио 3 1
Чеккарони Пьетро 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Диаките Салим 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Палермо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
16
Козенца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

13
26
Козенца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
19% (6)
44% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

23
42

Голы по времени матча

Забито

22
28
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
4
18%
5
18%
1-15
8
36%
3
11%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
3
14%
8
29%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Забито

13
30
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 19
2
15%
2
7%
1-15
2
15%
6
20%
16-30
3
23%
4
13%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
3
23%
12
40%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
20%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Забито

35
58
19 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
6
17%
7
12%
1-15
10
29%
9
16%
16-30
3
9%
10
17%
31-45
4
11%
4
7%
46-60
6
17%
8
14%
61-75
6
17%
20
34%
76-90

Пропущено

36
46
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
6
13%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
7
19%
10
22%
46-60
7
19%
7
15%
61-75
9
25%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0
Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3
Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1

Результаты матчей

Козенца
Палермо

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
3
10 раз 31%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
10
6
3
13
2.5
6
10
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
9
7
1
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
26
6
8
24
1.5
19
13
4
28
2.5
11
21
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 33 20 9 4 58 - 32 69
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 1:1 33 14 9 10 58 - 48 51
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 0:1 33 8 16 9 34 - 38 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
15.
Козенца
 1:1 33 8 12 13 35 - 38 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 0:1 33 7 14 12 31 - 45 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 1:0 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Парма
 1:0 17 10 6 1 28 - 16 36
3.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 1:1 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 0:1 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 1:1 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 0:1 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
Лекко
 1:0 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 1:1 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 0:1 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 1:1 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 0:1 17 3 7 7 16 - 29 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро из команды Козенца забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Хансен Кристоффер Лунн сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Алессио Буттаро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Палермо
9.00
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3.60
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3.03
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Где смотреть матч Козенца 1:1 Палермо онлайн

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Козенца
Палермо
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