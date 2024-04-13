Тур: 33. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
0:1
44' ГолAlessio Buttaro
1:1
62' ПенальтиТутино Дженнаро
77' Желтая карточкаКало Джакомо
90'+7
Ход матча
44'
62'
1:1
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
296 Количество передач 630
-
32 Владение мячом, % 68
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Козенца
Палермо
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|14 (4)
|0.42
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Вока Идриз
|3
|0.09
|Фработта Джанлука
|3
|0.09
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Форте Франческо
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (6)
|0.45
|Сегре Джакопо
|7
|0.21
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.15
|Манкузо Леонардо
|4
|0.12
|Штулац Лео
|4
|0.12
|Солери Эдоардо
|4
|0.12
|Раноккья Филиппо
|4
|0.12
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|13
|1
|Прашелик Матеуш
|10
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Тутино Дженнаро
|7
|0
|Маррас Мануэль
|5
|1
|Кало Джакомо
|5
|1
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Гомес Клаудио
|3
|1
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Палермо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
17
Козенца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
13
26
Козенца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
58% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
24
43
Голы по времени матча
Забито
23
29
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
4
17%
5
17%
1-15
8
35%
3
10%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
3
13%
8
28%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
30
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 20
2
15%
2
7%
1-15
2
15%
6
20%
16-30
3
23%
4
13%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
3
23%
12
40%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
20%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
3
13%
76-90
Забито
36
59
19 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
6
17%
7
12%
1-15
10
28%
9
15%
16-30
3
8%
11
19%
31-45
4
11%
4
7%
46-60
7
19%
8
14%
61-75
6
17%
20
34%
76-90
Пропущено
37
47
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
3
8%
4
9%
1-15
6
16%
6
13%
16-30
5
14%
9
19%
31-45
7
19%
10
21%
46-60
7
19%
8
17%
61-75
9
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0
Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3
Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1
Результаты матчей
Козенца
Палермо
Точный счет
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
3
10 раз 30%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
512
106
314
610
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
143
313
98
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
276
825
1914
429
1122
132
132
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Бьянко Алессандро
|14