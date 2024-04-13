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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Комо
2:1
Второй тайм: 90+'
Бари
0'
21' Желтая карточка
Матино Эммануэле
1:0
38' Гол
Габриеллони Алессандро
42' Желтая карточка
Иовин Алессио
56' Желтая карточка
Белломо Никола
2:0
60' Гол
Да Кунья Лукас
60' Желтая карточка
Викари Франческо
67' Желтая карточка
Бенали Ахмед
75' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
2:1
90' Гол
Пушкаш Георге
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
21
Стрефецца
Габриэль
14
Беллемо
Алессандро
27
Браунёдер
Маттиас
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
38
Писсардо
Марко
5
Матино
Эммануэле
23
Викари
Франческо
21
Жужек
Жан
25
Пучино
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
93
Дорваль
Мехди
49
Араму
Маттиа
10
Белломо
Никола
47
Пушкаш
Георге
Комо
4-4-2
Бари
3-4-3

История личных встреч

Комо
Бари

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 11 0.33
Габриеллони Алессандро 9 0.27
Да Кунья Лукас 7 0.21
Верди Симоне 6 (3) 0.18
Иоанну Николас 3 0.09
Беллемо Алессандро 3 0.09
Абильдгор Оливер 2 0.06
Стрефецца Габриэль 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Одентал Кас 2 0.06
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.3
Насти Марко 4 0.12
Куцупиас Илиас 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Пушкаш Георге 2 0.06
Дьяв Давиде 2 0.06
Эджума Малком 2 0.06
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Одентал Кас 4 1
Беллемо Алессандро 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Иовин Алессио 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Стрефецца Габриэль 1 1
Иоанну Николас 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 15 1
Сибилли Джузеппе 10 0
Бенали Ахмед 9 0
Насти Марко 9 0
Викари Франческо 6 0
Риччи Джакомо 6 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Пучино Раффаэле 2 0
Белломо Никола 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Гиебр Абдул 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Комо
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Бари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
12
Комо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Бари
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

18
16
Комо
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Бари
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

26
28

Голы по времени матча

Забито

28
15
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
6
21%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
7
25%
4
27%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
8
29%
4
27%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
7%
7
32%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
7
32%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
4
20%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
2
11%
8
50%
76-90

Забито

48
33
23 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
10
21%
4
12%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
8
17%
5
15%
31-45
9
19%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
10
21%
8
24%
76-90

Пропущено

33
38
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 26
3
9%
7
18%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
5
15%
3
8%
31-45
7
21%
3
8%
46-60
8
24%
7
18%
61-75
5
15%
15
39%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1
Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Бари
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1
Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3

Результаты матчей

Комо
Бари

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Комо
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
21
11
14
18
1.5
7
25
5
27
2.5
3
29
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 2:0 33 19 7 7 49 - 34 64
3.
Кремонезе
 1:1 33 17 9 7 43 - 27 60
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 0:1 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 2:1 33 11 10 12 43 - 45 43
10.
Читтаделла
 0:0 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 1:0 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
16.
Бари
 0:2 33 7 14 12 31 - 42 35
17.
Тернана
 1:1 33 8 10 15 37 - 45 34
18.
Асколи
 0:0 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 1:2 33 8 7 18 38 - 53 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Кремонезе
 1:1 17 7 6 4 21 - 13 27
6.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 2:1 17 6 6 5 25 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 1:0 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 0:2 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 0:1 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 0:0 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 1:1 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 1:2 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 1:1 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 2:0 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 0:1 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 1:0 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 2:1 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 0:0 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 1:2 17 5 3 9 17 - 27 18
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 1:1 16 4 3 9 22 - 30 15
18.
Асколи
 0:0 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 0:2 17 2 7 8 14 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Катанзаро Йемелло Пьетро 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Матино Эммануэле уходит с поля. Исмаил Ачик выходит вместо него
    • 54'
      Майта Маттиа уходит с поля. Эджума Малком выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Иовин Алессио получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Кутроне Патрик сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Алессандро Габриэллони бьет в цель!
    • 21'
      Матино Эммануэле получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
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