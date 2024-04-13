Тур: 33. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
21' Желтая карточкаМатино Эммануэле
1:0
38' ГолГабриеллони Алессандро
42' Желтая карточкаИовин Алессио
56' Желтая карточкаБелломо Никола
2:0
60' ГолДа Кунья Лукас
60' Желтая карточкаВикари Франческо
67' Желтая карточкаБенали Ахмед
75' Желтая карточкаПучино Раффаэле
2:1
90' ГолПушкаш Георге
90'+7
Ход матча
21'
38'
42'
56'
60'
2:0
60'
67'
75'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
477 Количество передач 395
-
54 Владение мячом, % 46
21
Жужек
Жан
49
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 БренноВратарь
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Комо
Бари
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|11
|0.33
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.27
|Да Кунья Лукас
|7
|0.21
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.18
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Беллемо Алессандро
|3
|0.09
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.3
|Насти Марко
|4
|0.12
|Пушкаш Георге
|3
|0.09
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Эджума Малком
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|15
|1
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Бенали Ахмед
|9
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Комо
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Бари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
13
Комо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Бари
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
18
16
Комо
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Бари
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
30
16
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
6
20%
2
13%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
8
27%
4
25%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
8
27%
5
31%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
6%
7
29%
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
4
20%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
2
11%
8
50%
76-90
Забито
50
34
24 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
10
20%
4
12%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
9
18%
5
15%
31-45
10
20%
7
21%
46-60
6
12%
5
15%
61-75
10
20%
9
26%
76-90
Пропущено
34
40
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
9%
7
18%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
5
15%
4
10%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
8
24%
7
18%
61-75
6
18%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1
Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Бари
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1
Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3
Результаты матчей
Комо
Бари
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Комо
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
107
412
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
116
511
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2211
1518
726
528
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12