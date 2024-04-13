  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Парма
1:0
Второй тайм: 63'
Специя
0'
43' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
1:0
45' Гол
Эрнани Азеведо
45' Желтая карточка
Фальчинелли Диего

Ход матча

43'
Бонни Анж-Йоан
 
45'
Эрнани Азеведо
1:0
45'
 
Фальчинелли Диего
46'
Партипило Антони
Бонни Анж-Йоан
 
46'
Эстевес Науэль
Камара Дрисса
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Специя
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
64
Сиприен
Вилан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
23
Камара
Дрисса
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
29
Кассата
Франческо
7
Элия
Сальваторе
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
99
Верде
Даниэле
80
Rachid
Kouda
16
Фальчинелли
Диего
Парма
4-2-3-1
Специя
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Специя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:1
СA
2:2
СA
2:2
СB
0:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
64

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.33
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.3
Бернабе Адриан 6 0.18
Михэйлэ Валентин 4 0.12
Бонни Анж-Йоан 3 0.09
Шарпантье Габриэль 3 0.09
Эрнани Азеведо 3 0.09
Эстевес Науэль 3 0.09
Партипило Антони 3 0.09
Чолак Антонио-Мирко 3 0.09
Дель Прато Энрико 2 0.06
Сиприен Вилан 2 0.06
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.21
Моро Лука 4 (1) 0.12
Христов Петко 3 0.09
Rachid Kouda 2 0.06
Реца Аркадиуш 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Эспозито Франческо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Элия Сальваторе 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Бернабе Адриан 5 0
Бонни Анж-Йоан 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Сиприен Вилан 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 10 0
Николау Димитрис 8 1
Эспозито Сальваторе 7 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Бандинелли Филиппо 5 0
Элия Сальваторе 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Антонуччи Мирко 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Моро Лука 3 0
Эспозито Франческо 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Виньяли Лука 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Парма
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
81% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
10
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

24
13
Парма
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Специя
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (7)
66% (21)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
1
4%
5
29%
29%
31-45
6
23%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
9
35%
2
12%
76-90

Пропущено

17
27
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
3
11%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
3
18%
7
26%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
18%
8
30%
30%
76-90

Забито

28
15
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
6
21%
3
20%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
3
11%
5
33%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Забито

54
32
26 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
12
22%
4
13%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
6
11%
9
28%
31-45
10
19%
4
13%
46-60
6
11%
4
13%
61-75
12
22%
7
22%
76-90

Пропущено

35
43
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
5
14%
5
12%
1-15
7
20%
4
9%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
8
23%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
6
17%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2

Результаты матчей

Парма
Специя

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 44%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
6
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
11
5
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
18
14
21
11
1.5
9
23
7
25
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 33 20 9 4 58 - 32 69
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 1:1 33 14 9 10 58 - 48 51
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 0:1 33 8 16 9 34 - 38 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
15.
Козенца
 1:1 33 8 12 13 35 - 38 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 0:1 33 7 14 12 31 - 45 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 1:0 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Парма
 1:0 17 10 6 1 28 - 16 36
3.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 1:1 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 0:1 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 1:1 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 0:1 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
Лекко
 1:0 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 1:1 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 0:1 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 1:1 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 0:1 17 3 7 7 16 - 29 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
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Парма
Ничья
Специя
3.75
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