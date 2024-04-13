Тур: 33. Стадион: Эннио Тардини.
0'
43' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
1:0
45' ГолЭрнани Азеведо
45' Желтая карточкаФальчинелли Диего
Ход матча
43'
45'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
98
Ман
Деннис
37
Матею
Алеш
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Парма
Специя
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.33
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.3
|Бернабе Адриан
|6
|0.18
|Михэйлэ Валентин
|4
|0.12
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.09
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.09
|Эрнани Азеведо
|3
|0.09
|Эстевес Науэль
|3
|0.09
|Партипило Антони
|3
|0.09
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.21
|Моро Лука
|4 (1)
|0.12
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Чиркати Алессандро
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|10
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Антонуччи Мирко
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Парма
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
81% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
10
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
24
13
Парма
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Специя
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (7)
66% (21)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
30
23
Голы по времени матча
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
1
4%
5
29%
29%
31-45
6
23%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
9
35%
2
12%
76-90
Пропущено
17
27
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
3
11%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
3
18%
7
26%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
18%
8
30%
30%
76-90
Забито
28
15
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
6
21%
3
20%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
3
11%
5
33%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Забито
54
32
26 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
12
22%
4
13%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
6
11%
9
28%
31-45
10
19%
4
13%
46-60
6
11%
4
13%
61-75
12
22%
7
22%
76-90
Пропущено
35
43
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
5
14%
5
12%
1-15
7
20%
4
9%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
8
23%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
6
17%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2
Результаты матчей
Парма
Специя
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 44%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
106
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
115
511
412
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
1814
2111
923
725
329
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12