Тур: 33. Стадион: Эннио Тардини.
0'
43' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
1:0
45' ГолЭрнани Азеведо
45' Желтая карточкаФальчинелли Диего
67' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
2:0
87' ГолШарпантье Габриэль
90' Желтая карточкаЧолак Антонио-Мирко
90' Желтая карточкаКанделари Пьетро
90'+7
Ход матча
43'
45'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 445
-
47 Владение мячом, % 53
98
Ман
Деннис
37
Матею
Алеш
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Парма
Специя
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.33
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.3
|Бернабе Адриан
|6
|0.18
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|4
|0.12
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.09
|Эрнани Азеведо
|3
|0.09
|Эстевес Науэль
|3
|0.09
|Партипило Антони
|3
|0.09
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.21
|Моро Лука
|4 (1)
|0.12
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|10
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Антонуччи Мирко
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Парма
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
81% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
10
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Специя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
24
13
Парма
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Специя
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
64% (21)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
42% (14)
45% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
30
23
Голы по времени матча
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
6
21%
1
6%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
2
7%
5
29%
29%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
10
36%
2
12%
76-90
Пропущено
17
29
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
18%
3
10%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
3
18%
7
24%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
3
18%
9
31%
76-90
Забито
28
15
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
6
21%
3
20%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
3
11%
5
33%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Забито
56
32
27 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 11
7 Не забивали 13
12
21%
4
13%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
7
13%
9
28%
31-45
10
18%
4
13%
46-60
6
11%
4
13%
61-75
13
23%
7
22%
76-90
Пропущено
35
45
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
5
14%
5
11%
1-15
7
20%
4
9%
16-30
5
14%
8
18%
31-45
8
23%
9
20%
46-60
4
11%
6
13%
61-75
6
17%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2
Результаты матчей
Парма
Специя
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 45%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
116
412
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
98
115
512
412
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
1815
2211
924
726
330
132
132
132
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Бьянко Алессандро
|14