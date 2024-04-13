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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Кремонезе
1:2
Второй тайм: 90+'
Тернана
0'
1:0
13' Гол
Тсаджут Франк
1:1
17' Гол
Фавилли Андреа
34' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
46' Желтая карточка
Пююхтя Никлас
58' Желтая карточка
Перейро Гастон
80' Желтая карточка
Касасола Тиаго
1:2
90' Гол
Ди Стефано Филиппо

Ход матча

13'
Тсаджут Франк
(Йонсен Деннис)
1:0
17'
1:1
Фавилли Андреа
(Перейро Гастон)
34'
Коллоколо Микеле
 
46'
Дзанимачча Лука
Гильоне Паоло
 
46'
Васкес Франко
Йонсен Деннис
 
46'
Пикель Шарль
Фалетти Сесар
 
46'
 
Пююхтя Никлас
58'
 
Перейро Гастон
64'
 
Ди Стефано Филиппо
Фавилли Андреа
64'
 
Фавазули Костантино
Карбони Франко
64'
 
Де Бур Кес
Пююхтя Никлас
64'
Кода Массимо
Коллоколо Микеле
 
74'
 
Раймондо Антонио
Перейро Гастон
80'
 
Касасола Тиаго
81'
 
Лабойко Якуб
Луперини Грегорио
81'
Буонаюто Кристиан
Майер Жан
 
90'
1:2
Ди Стефано Филиппо

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Тернана
2.55
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Все Коэффициенты
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
18
Гильоне
Паоло
8
Коллоколо
Микеле
37
Майер
Жан
7
Фалетти
Сесар
17
Серникола
Леонардо
71
Йонсен
Деннис
74
Тсаджут
Франк
18
Витали
Томмазо
6
Далле
Мура
Кристиан
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
17
Фавилли
Андреа
Кремонезе
3-5-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Тернана

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:1
К
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:3
СCA
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.42
Кастаньетти Микеле 4 0.12
Коллоколо Микеле 4 0.12
Пикель Шарль 3 0.09
Раванелли Лука 3 0.09
Дзанимачча Лука 2 0.06
Гильоне Паоло 2 0.06
Окереке Давид 2 0.06
Васкес Франко 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Тсаджут Франк 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Квальята Джакомо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.27
Перейро Гастон 4 0.12
Касасола Тиаго 4 0.12
Ди Стефано Филиппо 4 0.12
Диаките Салим 3 0.09
Луперини Грегорио 2 0.06
Фалетти Сесар 2 (1) 0.06
Lorenzo Lucchesi 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 7 1
Бьянкетти Маттео 8 0
Васкес Франко 7 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Кастаньетти Микеле 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 8 0
Лабойко Якуб 8 0
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Перейро Гастон 3 0
Касасола Тиаго 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Болока Габриэл 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
11
Кремонезе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Тернана
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

19
13
Кремонезе
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Тернана
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

27
24

Голы по времени матча

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
10%
4
18%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
7
32%
61-75
4
19%
6
27%
76-90

Пропущено

11
28
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
2
18%
6
21%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
11
39%
76-90

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
6
29%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
20%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Забито

42
38
18 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
4
10%
6
16%
1-15
8
19%
2
5%
16-30
6
14%
3
8%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
8
19%
11
29%
61-75
10
24%
9
24%
76-90

Пропущено

26
42
11 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 26
3
12%
5
12%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
12%
9
21%
31-45
5
19%
5
12%
46-60
4
15%
3
7%
61-75
6
23%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1
Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0
Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2

Результаты матчей

Кремонезе
Тернана

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
3
14
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
8
8
1.5
6
9
2
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
22
10
13
19
1.5
9
23
4
28
2.5
5
27
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 2:0 33 19 7 7 49 - 34 64
3.
Кремонезе
 1:1 33 17 9 7 43 - 27 60
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 0:1 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Пиза
 2:1 33 11 10 12 43 - 45 43
10.
Читтаделла
 0:0 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 1:0 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
16.
Бари
 0:2 33 7 14 12 31 - 42 35
17.
Тернана
 1:1 33 8 10 15 37 - 45 34
18.
Асколи
 0:0 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 1:2 33 8 7 18 38 - 53 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Кремонезе
 1:1 17 7 6 4 21 - 13 27
6.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 2:1 17 6 6 5 25 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 1:0 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 0:2 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 0:1 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 0:0 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 1:1 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 1:2 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 1:1 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 2:0 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 0:1 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Зюйдтироль
 1:0 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 2:1 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 0:0 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 1:2 17 5 3 9 17 - 27 18
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 1:1 16 4 3 9 22 - 30 15
18.
Асколи
 0:0 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 0:2 17 2 7 8 14 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Катанзаро Йемелло Пьетро 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Коллоколо Микеле получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Перейро Гастон сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Фавилли Андреа бьет в цель!
    • 13'
      Йонсен Деннис сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Тсаджут Франк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Кремонезе.
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    Ничья
    Тернана
    2.55
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