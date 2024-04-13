Тур: 33. Стадион: Джованни Цини.
0'
1:0
13' ГолТсаджут Франк
1:1
17' ГолФавилли Андреа
34' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
46' Желтая карточкаПююхтя Никлас
57' Желтая карточкаПерейро Гастон
79' Желтая карточкаКасасола Тиаго
1:2
90' ГолДи Стефано Филиппо
90'+9
Ход матча
13'
1:0
17'
1:1
34'
46'
57'
79'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
656 Количество передач 222
-
74 Владение мячом, % 26
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Кремонезе
Тернана
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.42
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.12
|Коллоколо Микеле
|4
|0.12
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.27
|Ди Стефано Филиппо
|5
|0.15
|Перейро Гастон
|4
|0.12
|Касасола Тиаго
|4
|0.12
|Диаките Салим
|3
|0.09
|Луперини Грегорио
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|2 (1)
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|7
|1
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Васкес Франко
|7
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|8
|0
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Касасола Тиаго
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Перейро Гастон
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Болока Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
9
11
Кремонезе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Тернана
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
19
13
Кремонезе
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Тернана
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
28
24
Голы по времени матча
Забито
22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
4
17%
1-15
6
27%
1
4%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
2
9%
7
29%
29%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
29
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
0
0%
4
14%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
2
15%
6
21%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
11
38%
76-90
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
6
29%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
20%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Забито
43
40
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
12%
6
15%
1-15
8
19%
3
8%
16-30
6
14%
3
8%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
8
19%
11
28%
61-75
10
23%
10
25%
76-90
Пропущено
28
43
12 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 27
3
11%
6
14%
1-15
6
21%
6
14%
16-30
3
11%
9
21%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
4
14%
3
7%
61-75
7
25%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1
Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0
Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2
Результаты матчей
Кремонезе
Тернана
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:1
7 раз 21%
1:2
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
512
314
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
88
79
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2310
1320
1023
429
528
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|20
|9
|4
|58 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|1:1
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:1
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|1:1
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|0:1
|33
|7
|14
|12
|31 - 45
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|1:0
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|28 - 16
|36
|3.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:1
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|1:0
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|1:1
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|7
|7
|16 - 29
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12