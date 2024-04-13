Тур: 24. Стадион: Оболонь Арена.
0'
12' Красная карточкаРыбка Александр
31' Желтая карточкаГрисьо Максим
38' Желтая карточкаПетько Сергей
45' Желтая карточкаЧерненко Руслан
45' Желтая карточкаКораблин Тимур
Ход матча
12'
31'
38'
45'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Оболонь
Минай
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.17
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.13
|Черненко Руслан
|2
|0.09
|Тарануха Ростислав
|2
|0.09
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|4
|0.17
|Yegor Gunichev
|3
|0.13
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.09
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.09
|Ременяк Артур
|1
|0.04
|Кораблин Тимур
|1
|0.04
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Вакула Владислав
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Вовкун Артем
|3
|2
|Дубко Валерий
|6
|0
|Yegor Prokopenko
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Рыбка Александр
|1
|1
|Черненко Руслан
|2
|0
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|6
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Минай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
4
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Минай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
5
6
Оболонь
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
59% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Минай
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
7
37%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
19 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Пропущено
31
35
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
4
13%
1
3%
1-15
5
16%
9
26%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
11
35%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0
Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0
Результаты матчей
Оболонь
Минай
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
14 раз 64%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
56
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
814
Больше Меньше
1111
418
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|5
|2
|42 - 18
|47
|2.
|23
|14
|5
|4
|41 - 23
|47
|3.
|21
|14
|3
|4
|50 - 23
|45
|4.
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5.
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7.
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9.
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10.
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|11.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|12.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|0:0
|23
|4
|7
|12
|12 - 31
|19
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|0:0
|23
|2
|9
|12
|15 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|11
|3
|7
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 14
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|6.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8