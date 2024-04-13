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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Оболонь
1:1
Конец матча
Минай
0'
12' Красная карточка
Рыбка Александр
31' Желтая карточка
Грисьо Максим
37' Желтая карточка
Петько Сергей
44' Желтая карточка
Черненко Руслан
45' Желтая карточка
Кораблин Тимур
55' Желтая карточка
Осман Александр
0:0
56' Не забитый пенальти
Устименко Денис
0:1
58' Пенальти
Устименко Денис
60' Желтая карточка
Sergiy Korniychuk
1:1
62' Гол
Приймак Владислав
67' Вторая желтая карточка
Sergiy Korniychuk
90' Желтая карточка
Taras Dmytruk
90'+8
23
Рыбка
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
11
Грисьо
Максим
17
Черненко
Руслан
50
Запорожец
Евгений
25
Vitaliy
Grusha
10
Слободян
Олег
95
Igor
Krasnopir
35
Кемкин
Александр
77
Кисель
Ярослав
47
Поддубный
Дмитрий
22
Yevgeniy
Skyba
5
Sergiy
Korniychuk
29
Ременяк
Артур
71
Семотюк
Владислав
32
Петько
Сергей
99
Вакула
Владислав
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
Оболонь
Минай

История личных встреч

Оболонь
Минай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПД
4:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.17
Суханов Сергей 3 (1) 0.13
Черненко Руслан 2 0.09
Тарануха Ростислав 2 0.09
Приймак Владислав 1 0.04
Карась Даниил 1 0.04
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.22
Yegor Gunichev 3 0.13
Yegor Tverdokhlib 2 0.09
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.09
Ременяк Артур 1 0.04
Кораблин Тимур 1 0.04
Yevgeniy Skyba 1 0.04
Sergiy Korniychuk 1 0.04
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Вакула Владислав 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Bohdan Chuiev 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 9 2
Приймак Владислав 7 0
Вовкун Артем 3 2
Дубко Валерий 6 0
Yegor Prokopenko 6 0
Карась Даниил 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Черненко Руслан 3 0
Рыбка Александр 1 1
Лукьянчук Павел 2 0
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 6 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Taras Dmytruk 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Минай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
5
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Минай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

5
6
Оболонь
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Минай
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
7
35%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
20 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

32
36
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
4
13%
1
3%
1-15
5
16%
9
25%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
11
34%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0
Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0

Результаты матчей

Оболонь
Минай

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 61%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
5
2
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
6
6
2
9
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
14
0.5
Больше Меньше
12
11
4
19
1.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 23 14 5 4 41 - 23 47
3.
Динамо Киев
 21 14 3 4 50 - 23 45
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 23 8 6 9 23 - 34 30
8.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 21 5 8 8 22 - 27 23
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 7 (2)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
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      УДАЛЕНИЕ! - Рыбка Александр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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