Тур: 24. Стадион: Оболонь Арена.
0'
12' Красная карточкаРыбка Александр
31' Желтая карточкаГрисьо Максим
37' Желтая карточкаПетько Сергей
44' Желтая карточкаЧерненко Руслан
45' Желтая карточкаКораблин Тимур
55' Желтая карточкаОсман Александр
0:0
56' Не забитый пенальтиУстименко Денис
0:1
58' ПенальтиУстименко Денис
60' Желтая карточкаSergiy Korniychuk
1:1
62' ГолПриймак Владислав
67' Вторая желтая карточкаSergiy Korniychuk
90' Желтая карточкаTaras Dmytruk
90'+8
Ход матча
12'
31'
37'
44'
45'
55'
56'
0:0
58'
0:1
62'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Оболонь
Минай
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.17
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.13
|Черненко Руслан
|2
|0.09
|Тарануха Ростислав
|2
|0.09
|Приймак Владислав
|1
|0.04
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.22
|Yegor Gunichev
|3
|0.13
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.09
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.09
|Ременяк Артур
|1
|0.04
|Кораблин Тимур
|1
|0.04
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Вакула Владислав
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Вовкун Артем
|3
|2
|Дубко Валерий
|6
|0
|Yegor Prokopenko
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|6
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Taras Dmytruk
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Минай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
5
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Минай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
5
6
Оболонь
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Минай
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
7
35%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
20 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
32
36
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
4
13%
1
3%
1-15
5
16%
9
25%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
11
34%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0
Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0
Результаты матчей
Оболонь
Минай
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 61%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
65
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
66
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
914
Больше Меньше
1211
419
419
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8