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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Александрия
 
Прерван
Динамо Киев

Ход матча

23'
Ковалец Кирилл
 
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Динамо Киев
6.50
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7.50
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1.72
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Все Коэффициенты
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
4
Кравченко
Антон
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
71
Шостак
Денис
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Александрия
Динамо Киев

История личных встреч

Александрия
Динамо Киев

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед

28 матчей

7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

3.6%
25%
71.4%
1 победа 7 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
К
0:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1
0.47

Среднее время на гол

90
192

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

2.6
2.23

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.23
Скорко Данил 3 0.14
Плакса Родион 2 0.09
Калитвинцев Владислав 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Juan Alvina 1 0.05
Кравченко Антон 1 0.05
Джеовани 1 0.05
Ковалец Кирилл 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Михайленко Николай 1 0.05
Кулаковский Артем 1 (1) 0.05
Копына Юрий 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 11 (1) 0.52
Буяльский Виталий 7 (3) 0.33
Ярмоленко Андрей 6 (2) 0.29
Волошин Назар 5 0.24
Бражко Владимир 5 0.24
Кабаев Владислав 3 0.14
Шапаренко Николай 2 (1) 0.1
Караваев Александр 2 0.1
Бенито Муйива 2 0.1
Тымчик Александр 2 0.1
Андриевский Александр 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Шепелев Владимир 1 0.05
Попов Денис II 1 0.05
Дячук Максим 1 0.05
Дубинчак Владислав 0 0
Супряга Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Kyrylo Sigeev 5 0
Miguel II 3 1
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Калюжный Иван 1 0
Копына Юрий 1 0
Беляев Александр 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 5 0
Волошин Назар 5 0
Ванат Владислав 3 1
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Сирота Александр 2 1
Шапаренко Николай 3 0
Дячук Максим 3 0
Попов Денис II 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

2
6
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

7
22
Александрия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

6
28
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
17%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
17%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
50%
5
18%
61-75
1
17%
5
18%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Забито

13
22
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
8
36%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

19
50
6 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 2
2
11%
10
20%
1-15
1
5%
9
18%
16-30
3
16%
8
16%
31-45
5
26%
4
8%
46-60
5
26%
6
12%
61-75
3
16%
13
26%
76-90

Пропущено

26
23
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
8
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0
Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2

Результаты матчей

Александрия
Динамо Киев

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
0:0
5 раз 23%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
2
7 раз 33%
4
6 раз 29%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Александрия
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
2
1
11
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
19
2
5
17
1.5
15
6
1
21
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 23 14 5 4 41 - 23 47
3.
Динамо Киев
 21 14 3 4 50 - 23 45
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 23 8 6 9 23 - 34 30
8.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 21 5 8 8 22 - 27 23
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Динамо Киев
6.50
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7.50
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1.72
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Александрия
Динамо Киев
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