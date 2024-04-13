Тур: 24. Стадион: Ника.
Прерван
Ход матча
23'
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Juan Alvina
-
99 De
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Александрия
Динамо Киев
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед
28 матчей
7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
3.6%
25%
71.4%
1 победа 7 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1
0.47
Среднее время на гол
90
192
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
2.6
2.23
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.23
|Скорко Данил
|3
|0.14
|Плакса Родион
|2
|0.09
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.05
|Беляев Александр
|1
|0.05
|Juan Alvina
|1
|0.05
|Кравченко Антон
|1
|0.05
|Джеовани
|1
|0.05
|Ковалец Кирилл
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Михайленко Николай
|1
|0.05
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.05
|Копына Юрий
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.52
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.33
|Ярмоленко Андрей
|6 (2)
|0.29
|Волошин Назар
|5
|0.24
|Бражко Владимир
|5
|0.24
|Кабаев Владислав
|3
|0.14
|Шапаренко Николай
|2 (1)
|0.1
|Караваев Александр
|2
|0.1
|Бенито Муйива
|2
|0.1
|Тымчик Александр
|2
|0.1
|Андриевский Александр
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Попов Денис II
|1
|0.05
|Дячук Максим
|1
|0.05
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Miguel II
|3
|1
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Волошин Назар
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Дячук Максим
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
2
6
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
7
22
Александрия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
6
28
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
17%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
17%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
50%
5
18%
61-75
1
17%
5
18%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
40%
4
27%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
8
36%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
19
50
6 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 2
2
11%
10
20%
1-15
1
5%
9
18%
16-30
3
16%
8
16%
31-45
5
26%
4
8%
46-60
5
26%
6
12%
61-75
3
16%
13
26%
76-90
Пропущено
26
23
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
8
31%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0
Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2
Результаты матчей
Александрия
Динамо Киев
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
0:0
5 раз 23%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
2
7 раз 33%
4
6 раз 29%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Александрия
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
82
111
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
192
517
156
121
813
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8