Тур: 24. Стадион: Арена Львов.
0'
11' Желтая карточкаБескоровайный Данил
17' Желтая карточкаVitaliy Roman
29' Желтая карточкаСыч Алексей
Ход матча
17'
29'
40'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Klayver
-
-
44 _Yurii M.
-
-
-
56 Maksym Boyko
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Рух Львов
Кривбасс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.25
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.21
|Рунич Василий
|4
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.13
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.13
|Де Паула Таллес
|2 (1)
|0.08
|Слюбик Богдан
|2
|0.08
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.08
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Карабин Ярослав
|1
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.29
|Задерака Максим
|6
|0.25
|Кузык Денис
|4
|0.17
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.13
|Бескоровайный Данил
|3
|0.13
|Бизимана Джихад
|2
|0.08
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.08
|Понедельник Андрей
|2
|0.08
|Аду Принс
|2
|0.08
|Лунёв Максим
|2 (1)
|0.08
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Дидик Роман
|6
|0
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Teslyuk
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Сыч Алексей
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
19
18
Рух Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
9%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
18%
6
29%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
4
36%
5
24%
76-90
Пропущено
12
11
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
6
50%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Забито
32
40
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
4
13%
5
13%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
19%
11
28%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
8
25%
5
13%
61-75
8
25%
10
25%
76-90
Пропущено
26
24
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
19%
5
21%
1-15
8
31%
6
25%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
27%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0
Кривбасс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Результаты матчей
Рух Львов
Кривбасс
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
38
66
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
74
48
56
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
716
1310
518
716
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|14
|6
|4
|41 - 23
|48
|2.
|21
|14
|5
|2
|42 - 18
|47
|3.
|21
|14
|3
|4
|50 - 23
|45
|4.
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5.
|0:0
|24
|10
|10
|4
|34 - 24
|40
|6.
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7.
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9.
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10.
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|11.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|12.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|0:0
|12
|3
|8
|1
|13 - 10
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|6.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8