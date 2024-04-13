Тур: 24. Стадион: Арена Львов.
0'
11' Желтая карточкаБескоровайный Данил
17' Желтая карточкаVitaliy Roman
29' Желтая карточкаСыч Алексей
40' Желтая карточкаDenys Teslyuk
43' Желтая карточкаДидик Роман
0:1
45' ГолКожушко Олег
1:1
73' ГолДе Паула Таллес
90' Желтая карточкаBandeira
90'+4
Ход матча
17'
29'
40'
43'
45'
0:1
73'
1:1
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Klayver
-
-
44 _Yurii M.
-
-
-
56 Maksym Boyko
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Рух Львов
Кривбасс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.25
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.21
|Рунич Василий
|4
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.13
|Де Паула Таллес
|3 (1)
|0.13
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.13
|Слюбик Богдан
|2
|0.08
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.08
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Карабин Ярослав
|1
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.33
|Задерака Максим
|6
|0.25
|Кузык Денис
|4
|0.17
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.13
|Бескоровайный Данил
|3
|0.13
|Бизимана Джихад
|2
|0.08
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.08
|Понедельник Андрей
|2
|0.08
|Аду Принс
|2
|0.08
|Лунёв Максим
|2 (1)
|0.08
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Bandeira
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|7
|0
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Denys Teslyuk
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
19
18
Рух Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
25
22
Голы по времени матча
Забито
12
22
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
4
33%
5
23%
76-90
Пропущено
13
12
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
3
25%
1-15
6
46%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Забито
33
41
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
4
12%
5
12%
1-15
4
12%
3
7%
16-30
6
18%
12
29%
29%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
9
27%
5
12%
61-75
8
24%
10
24%
76-90
Пропущено
27
25
18 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
5
19%
5
20%
1-15
8
30%
30%
6
24%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
7
26%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0
Кривбасс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Результаты матчей
Рух Львов
Кривбасс
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
39
66
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
48
75
48
57
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
213
717
1311
519
717
321
123
123
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8