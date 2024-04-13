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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Кривбасс
0'
11' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
17' Желтая карточка
Vitaliy Roman
29' Желтая карточка
Сыч Алексей
40' Желтая карточка
Denys Teslyuk
43' Желтая карточка
Дидик Роман
0:1
45' Гол
Кожушко Олег
1:1
73' Гол
Де Паула Таллес
90' Желтая карточка
Bandeira
90'+4
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
93
Vitaliy
Roman
19
Yevgeniy
Pastukh
29
Дидик
Роман
30
Де
Паула
Таллес
71
Oleh
Fedor
91
Denys
Teslyuk
22
Плюман
Анже-Фредди
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
78
Кожушко
Олег
Рух Львов
Кривбасс

История личных встреч

Рух Львов
Кривбасс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 6 0.25
Климчук Юрий 5 (2) 0.21
Рунич Василий 4 0.17
Yevgeniy Pastukh 3 0.13
Де Паула Таллес 3 (1) 0.13
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.13
Слюбик Богдан 2 0.08
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.08
Сыч Алексей 1 0.04
Притула Остап 1 (1) 0.04
Карабин Ярослав 1 0.04
Denys Teslyuk 1 0.04
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.33
Задерака Максим 6 0.25
Кузык Денис 4 0.17
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.13
Бескоровайный Данил 3 0.13
Бизимана Джихад 2 0.08
Klim Prykhodko 2 (1) 0.08
Понедельник Андрей 2 0.08
Аду Принс 2 0.08
Лунёв Максим 2 (1) 0.08
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Bandeira 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 7 0
Vitaliy Roman 5 1
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Denys Teslyuk 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Сыч Алексей 2 0
Квасница Илья 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Oleh Fedor 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 7 0
Бескоровайный Данил 4 1
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
Лунёв Максим 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

19
18
Рух Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

25
22

Голы по времени матча

Забито

12
22
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
4
33%
5
23%
76-90

Пропущено

13
12
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
3
25%
1-15
6
46%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Забито

33
41
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
4
12%
5
12%
1-15
4
12%
3
7%
16-30
6
18%
12
29%
29%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
9
27%
5
12%
61-75
8
24%
10
24%
76-90

Пропущено

27
25
18 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
5
19%
5
20%
1-15
8
30%
30%
6
24%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
7
26%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0
Кривбасс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3

Результаты матчей

Рух Львов
Кривбасс

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
4
8
2.5
5
7
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
21
3
7
17
1.5
13
11
5
19
2.5
7
17
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
2.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
3.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 23 8 6 9 23 - 34 30
8.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
11.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
12.
Заря
 21 5 8 8 22 - 27 23
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Рафаэль Бандейра сделал результативную передачу.
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