"Сокол" получает право на штрафной недалеко от ворот гостей. Сбили Сасина.

Отметим нападающих "Торпедо" Полоза и Стефановича. ФОрварды в последние минуты активно помогают команде в оборонительных действиях.

"Сокол" зарабатывает второй угловой, на этот раз с левого фланга. Егор Бабурин далеко выпрыгивает и кулаком выносит мяч из штрафной.

Отбились довольно спокойно торпедовцы и "Сокол" вынужден вернуть мяч до своих ворот. Косаревский начинает атаку от своих ворот.

"Торпедо" перепасовывается в центре поля и затем следует заброс в направлении Дмитрия Полоза, но мяч не достигает цели.

Внезапный заброс с левого фланга атаки "Торпедо" на врывающегося Даниила Шамкина, но Косаревский на выходе перехватывает мяч.

Теперь уже "Сокол" больше контролирует мяч, но владение это в основном на своей половине и до опасного момента саратовцы довести дело не могут.

Максименко пришёл в чужую штрафную и активно там потолкался, выиграл себе метр свободного пространства и попытался сделать прицельный навес, но передачу перехватили.

Опасный момент у "Сокола". Азаров бил в касание из пределов штрафной, но не попал в дальний угол.

Саратовцы продолжают контролировать мяч на подходах к штрафной гостей и слева навешивал Забелин в направлении Сасина, но попал в защитника.

Сергей Бородин через левый фланг развивает атаку "Торпедо", но Дмитрия Полоза вместе с мячом выталкивают за пределы поля и аут в пользу хозяев.

Шевченко будет бросать аут почти от углового флажка, и "Торпедо" активизируется, будто это угловой.

Попытка пробить по воротам из-за штрафной от Игоря Горбунова. Удар не получился достаточно сильным и Косаревский намертво ловит мяч.

22' Обрезается "Торпедо" на правом фланге и "Сокол" попытался быстро превратить это в опасный момент, но Дудиев поторопился с передачей и отдал неподготовленный пас.

21' Олег Кононов не даёт свои футболистам расслабляться и призывает их к активным действиям.

20' Сасин пытался догнать трудный мяч у ворот "Торпедо", но не хватило ему скорости. Теперь Егор Бабурин будет выбивать мяч от ворот.

19' Стефанович рвётся к мячу в штрафной соперника после дальней передачи со своей половины поля, но его опережает Максименко.

17' "Сокол" пытается ответить. Азаров хороший момент создавал для партнёров, но не дошла передача на одиннадцать метров. Владимир хорошо обыграл соперника, но вот с передачей сплоховал.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Горбунов!!! 0:2!!

Игорь замыкает уже почти в пустые ворота ворот "Сокола". Блестящий пас выдаёт на партнёра Глеб Шевченко, Игорь Горбунов не мог промахнуться в этой ситуации.



15' Нельзя не отметить очень активную поддержку болельщиков "Сокола". Очень хорошо слышно фанатов саратовской команды и их любимчики должны начать играть активнее при такой поддержке.

14' Косаревский далеко выбил мяч от собственных ворот, но партнёры проиграли верховую борьбу в центре поля и будет аут в пользу "Торпедо".

13' Неспеша в центре поля разыгрывают мяч "чёрно-белые", не рискуя и не обостряя игру.