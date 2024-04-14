Тур: 27.
0:2
Первый тайм: 37'
Ход матча
7'
0:1
16'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Сокол
Торпедо Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|4
|0.15
|Морозов Владислав
|4
|0.15
|Максименко Артём
|3
|0.12
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.12
|Молодцов Артём
|2
|0.08
|Сасин Дмитрий
|1
|0.04
|Козловский Никита
|1
|0.04
|Мальцев Михаил
|1
|0.04
|Евдокимов Андрей
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.04
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|5 (1)
|0.19
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.12
|Горбунов Игорь
|2
|0.08
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.08
|Юзепчук Роман
|2
|0.08
|Иваньков Александр II
|2
|0.08
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Москвичёв Владимир
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|4
|0
|Ежков Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Казанцев Данил
|2
|1
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Плиев Заурбек
|1
|1
|Косаревский Пётр
|1
|1
|Молодцов Артём
|2
|0
|Забелин Павел
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
5
Сокол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Торпедо Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
3
11
Сокол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Торпедо Москва
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
6
43%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
5
45%
3
23%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
26
10
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
4
40%
16-30
8
31%
2
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
4
15%
2
20%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
1
5%
4
18%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
2
9%
7
32%
76-90
Пропущено
40
24
24 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
13%
1
4%
1-15
6
15%
5
21%
16-30
13
33%
5
21%
31-45
4
10%
1
4%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
5
13%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0
Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3
Результаты матчей
Сокол
Торпедо Москва
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
5:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
5:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Сокол
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
210
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
67
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
1510
520
619
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|35 - 21
|46
|2.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|26 - 14
|44
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 21
|41
|5.
|25
|10
|11
|4
|30 - 18
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|25 - 22
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|30 - 34
|37
|9.
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 35
|36
|10.
|2:0 Заявка
|26
|9
|7
|10
|23 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 29
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 26
|30
|15.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 31
|26
|16.
|0:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|21 - 43
|25
|17.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|18 - 33
|22
|18.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|21 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|2:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|2.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|9.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|11.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол 0:2 Торпедо Москва
Исход игры
Сокол
16.5% (20)
Ничья
35.5% (43)
Торпедо Москва
47.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (37)
1:2 Торпедо Москва
25.6% (31)
0:1 Торпедо Москва
18.2% (22)
1:0 Сокол
7.4% (9)
2:1 Сокол
6.6% (8)
0:2 Торпедо Москва
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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