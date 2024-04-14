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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 27.
Сокол
0:2
Первый тайм: 37'
Торпедо Москва

Ход матча

7'
0:1
Стефанович Илья
16'
0:2
Горбунов Игорь
Прогнозы 121
Сокол 16.5% (20)
X 36.4% (44)
Торпедо Москва 47.1% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сокол
Ничья
Торпедо Москва
8.57
4.15
2.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сокол
Торпедо Москва

История личных встреч

Сокол
Торпедо Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
0:1
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.15
Морозов Владислав 4 0.15
Максименко Артём 3 0.12
Ежков Данила 3 (1) 0.12
Молодцов Артём 2 0.08
Сасин Дмитрий 1 0.04
Козловский Никита 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Евдокимов Андрей 1 0.04
Турсунов Игорь 1 (1) 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 5 (1) 0.19
Рейна Йорди 3 (1) 0.12
Горбунов Игорь 2 0.08
Гонгадзе Георгий 2 0.08
Юзепчук Роман 2 0.08
Иваньков Александр II 2 0.08
Лебеденко Игорь 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Калугин Никита 1 0.04
Москвичёв Владимир 1 0.04
Шамкин Даниил 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Червяков Руслан 1 0.04

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 4 0
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Казанцев Данил 2 1
Сасин Дмитрий 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Плиев Заурбек 1 1
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Забелин Павел 2 0
Караев Максим 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Сокол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Торпедо Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

3
11
Сокол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Торпедо Москва
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
6
43%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
5
45%
3
23%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

26
10
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
4
40%
16-30
8
31%
2
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
4
15%
2
20%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
1
5%
4
18%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
2
9%
7
32%
76-90

Пропущено

40
24
24 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
13%
1
4%
1-15
6
15%
5
21%
16-30
13
33%
5
21%
31-45
4
10%
1
4%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
5
13%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0
Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3

Результаты матчей

Сокол
Торпедо Москва

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
5:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
5:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Сокол
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
2
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
15
10
5
20
1.5
6
19
3
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 26 13 7 6 35 - 21 46
2.
Химки
 Заявка 26 13 6 7 40 - 30 45
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
4.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
5.
Арсенал Тула
 25 10 11 4 30 - 18 41
6.
Тюмень
 Заявка 26 11 7 8 30 - 24 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 26 9 10 7 30 - 34 37
9.
Енисей
 Заявка 26 11 3 12 45 - 35 36
10.
Торпедо Москва
 2:0 Заявка 26 9 7 10 23 - 25 34
11.
Шинник
 Заявка 26 9 7 10 30 - 36 34
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 26 7 10 9 26 - 29 31
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 0:2 Заявка 26 6 7 13 21 - 43 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 26 4 10 12 21 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
2.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
4.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 2:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 0:2 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
2.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
3.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
4.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
5.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
7.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
9.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
10.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 2:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
13.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14.
Сокол
 0:2 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Внезапный заброс с левого фланга атаки "Торпедо" на врывающегося Даниила Шамкина, но Косаревский на выходе перехватывает мяч.
  • 35'
    "Торпедо" перепасовывается в центре поля и затем следует заброс в направлении Дмитрия Полоза, но мяч не достигает цели.
  • Фол, нарушение
    34'
    Марио Чурич получает по ногам вблизи своей штрафной.
  • 33'
    Отбились довольно спокойно торпедовцы и "Сокол" вынужден вернуть мяч до своих ворот. Косаревский начинает атаку от своих ворот.
  • Угловой
    33'
    "Сокол" зарабатывает второй угловой, на этот раз с левого фланга. Егор Бабурин далеко выпрыгивает и кулаком выносит мяч из штрафной.
  • 32'
    Отметим нападающих "Торпедо" Полоза и Стефановича. ФОрварды в последние минуты активно помогают команде в оборонительных действиях.
  • Фол, нарушение
    31'
    "Сокол" получает право на штрафной недалеко от ворот гостей. Сбили Сасина.
  • 30'
    Попытка пробить по воротам из-за штрафной от Игоря Горбунова. Удар не получился достаточно сильным и Косаревский намертво ловит мяч.
  • Угловой
    29'
    Шевченко будет бросать аут почти от углового флажка, и "Торпедо" активизируется, будто это угловой.
  • 28'
    Сергей Бородин через левый фланг развивает атаку "Торпедо", но Дмитрия Полоза вместе с мячом выталкивают за пределы поля и аут в пользу хозяев.
  • Фол, нарушение
    27'
    Дудиев сбивает Шевченко в центре поля.
  • 26'
    Саратовцы продолжают контролировать мяч на подходах к штрафной гостей и слева навешивал Забелин в направлении Сасина, но попал в защитника.
  • Опасный момент
    25'
    Опасный момент у "Сокола". Азаров бил в касание из пределов штрафной, но не попал в дальний угол.
  • 24'
    Максименко пришёл в чужую штрафную и активно там потолкался, выиграл себе метр свободного пространства и попытался сделать прицельный навес, но передачу перехватили.
  • 23'
    Теперь уже "Сокол" больше контролирует мяч, но владение это в основном на своей половине и до опасного момента саратовцы довести дело не могут.
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    • 22'
      Обрезается "Торпедо" на правом фланге и "Сокол" попытался быстро превратить это в опасный момент, но Дудиев поторопился с передачей и отдал неподготовленный пас.
    • 21'
      Олег Кононов не даёт свои футболистам расслабляться и призывает их к активным действиям.
    • 20'
      Сасин пытался догнать трудный мяч у ворот "Торпедо", но не хватило ему скорости. Теперь Егор Бабурин будет выбивать мяч от ворот.
    • 19'
       Стефанович рвётся к мячу в штрафной соперника после дальней передачи со своей половины поля, но его опережает Максименко.
    • 17'
      "Сокол" пытается ответить. Азаров хороший момент создавал для партнёров, но не дошла передача на одиннадцать метров. Владимир хорошо обыграл соперника, но вот с передачей сплоховал.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Горбунов!!! 0:2!!
      Игорь замыкает уже почти в пустые ворота ворот "Сокола". Блестящий пас выдаёт на партнёра Глеб Шевченко, Игорь Горбунов не мог промахнуться в этой ситуации.
       
    • 15'
      Нельзя не отметить очень активную поддержку болельщиков "Сокола". Очень хорошо слышно фанатов саратовской команды и их любимчики должны начать играть активнее при такой поддержке.
    • 14'
       Косаревский далеко выбил мяч от собственных ворот, но партнёры проиграли верховую борьбу в центре поля и будет аут в пользу "Торпедо".
    • 13'
      Неспеша в центре поля разыгрывают мяч "чёрно-белые", не рискуя и не обостряя игру.
    • 12'
      Нарушение правил от "Сокола" и гости получают неплохую точку для стандарта. Мяч располагается прямо центру перед воротами, и ГОрбунов берёт на себя ответственность пробить, но попадает в соперника.
    • 11'
      Прострел с левого фланга от Чурич не достиг цели. Сразу два защитника "Сокола" встали на пути мяча и Толстопятов выбил мяч.
    • 10'
       Бабурин в прыжке перехватывает навес над своей штрафной и быстро вбрасывает мяч налево партнёру.
    • Фол, нарушение
      9'
      Фолит Заурбек Плиев в центре поля и мяч переходит к "Торпедо".
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Стефанович!!! 0:1!!
      На быстрой атаке поймали торпедовцы своего соперника. Даниил Шамкин на скорости получил передачу в штрафной, и, собрав на себе троих соперников, выкатил точный пас на СТефановича. Нападающий пробил во вратаря, однако оказался первым на добивании и со второй попытки поразил ворота.
    • 6'
       Сасин хорошо ускорился по правому фланги атаки "Сокола" и пробрасывал мяч себе на ход, но ему наперерез успел сыграть Иваньков.
    • 5'
      А вот сейчас заброс из глубины прошёл. Это Бородин закинул мяч на Дмитрия Полоза и тот пробил сходу по воротам, но попал прямо по центру в Косаревского.
    • 4'
      Были две попытки забросов на Горбунова и Шамкина от полузащитников "Торпедо", но защитники "Сокола" оба раза выиграли воздушные дуэли.
    • 3'
      Саратовцы на первых минутах почти не владеют мячом. Снаряд полностью под контролем гостей.
    • 2'
      "Сокол" сегодня играет в бело-синих цветах, "Торпедо" в чёрных.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 27 тура Мелбет-Первой лиги России "Сокол" принимает московское "Торпедо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Михаил Кочетков. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 30.6% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Сокол 16.5% (20)
    X 36.4% (44)
    Торпедо Москва 47.1% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Торпедо Москва
    8.57
    4.15
    2.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 0:2 Торпедо Москва

    Исход игры
    Сокол
    16.5% (20)
    Ничья
    35.5% (43)
    Торпедо Москва
    47.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (37)
    1:2 Торпедо Москва
    25.6% (31)
    0:1 Торпедо Москва
    18.2% (22)
    1:0 Сокол
    7.4% (9)
    2:1 Сокол
    6.6% (8)
    0:2 Торпедо Москва
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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