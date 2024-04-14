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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Эштрела
1:1
Второй тайм: 50'
Риу Аве
0'
0:1
12' Гол
Сантос Адерлан
29' Желтая карточка
Лима Рубен
1:1
43' Гол
Кордейру Леонарду
45' Желтая карточка
Нану Гомеш

Ход матча

12'
0:1
Сантос Адерлан
(Тейшейра Жоау II)
29'
Лима Рубен
 
43'
Кордейру Леонарду
(Кикаш)
1:1
45'
Нану Гомеш
 
46'
 
Боатенг Эммануль
Роналдо Фабио
Прогнозы 117
Эштрела 33.3% (39)
X 54.7% (64)
Риу Аве 12% (14)
Все прогнозы
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Эштрела
Ничья
Риу Аве
6.84
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30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
3
Фонсека
Диогу
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
10
Андре
Силва
28
Лима
Рубен
31
Нану
Гомеш
29
Кикаш
26
Букка
Лионель
18
Жонатан
Луис
24
Девениш
Кристиан
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
5
Танлонго
Матео
7
Тейшейра
Жоау
II
27
Врусаи
Мариус
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
77
Роналдо
Фабио
Эштрела
3-4-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Эштрела
Риу Аве

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ЛП2
1:0
ЛП2
2:5

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 6 0.21
Лео Родригес 5 (1) 0.17
Андре Силва 4 0.14
Тавареш Роналду 3 0.1
Кордейру Леонарду 3 0.1
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 6 0.21
Якубу Абдул-Азиз 5 (4) 0.17
Сантос Адерлан 3 0.1
Коштинья 2 (2) 0.07
Жока 2 0.07
Зе Мануэль 2 0.07
Руиз Леонардо 2 (1) 0.07
Роналдо Фабио 1 0.03
Тейшейра Жоау II 1 0.03
Родригеш Гонсалу 1 0.03
Эмбало Умару 1 0.03
Перейра Андре 1 0.03
Нобрега Мигел 1 0.03
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 8 0
Мансур 4 2
Алосио 6 0
Н'До Режис 4 1
Виера Серхио 2 2
Кордейру Леонарду 5 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 7 2
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Коштинья 4 0
Luis Freire 4 0
Патрик II 3 0
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Танлонго Матео 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Эштрела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
8
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

8
17
Эштрела
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Риу Аве
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
68% (19)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
18%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
3
38%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
8
33%
5
28%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

21
18
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
4
22%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
11
52%
6
33%
76-90

Забито

27
28
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
4
15%
5
18%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
6
22%
7
25%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
7
26%
5
18%
76-90

Пропущено

45
36
15 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
5
11%
6
17%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
4
9%
6
17%
61-75
19
42%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1
Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Риу Аве
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4

Результаты матчей

Эштрела
Риу Аве

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
9
8
20
1.5
7
21
3
25
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 28 8 11 9 31 - 35 35
9.
Каса Пия
 Заявка 28 8 7 13 27 - 39 31
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Риу Аве
 1:1 Заявка 29 5 15 9 30 - 36 30
12.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
13.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 1:1 Заявка 29 6 10 13 30 - 44 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Риу Аве
 1:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 1:1 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 1:1 Заявка 15 0 9 6 9 - 19 9
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Тактическая замена. Роналдо Фабио уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануль II
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Нану Гомеш получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Кикаш сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Кордейру Леонарду забивает с левой ноги!
  • 29'
    Лима Рубен получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Тейшейра Жоау II сделал результативную передачу.
  • 12'
    ГОООООЛ - Сантос Адерлан Риу Аве забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Эштрела 33.3% (39)
X 54.7% (64)
Риу Аве 12% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Риу Аве
6.84
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3.52
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4.00
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Где смотреть матч Эштрела 1:1 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Риу Аве

Исход игры
Эштрела
33.3% (39)
Ничья
54.7% (64)
Риу Аве
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (53)
2:1 Эштрела
16.2% (19)
1:0 Эштрела
13.7% (16)
1:2 Риу Аве
9.4% (11)
0:0 Ничья
7.7% (9)
0:1 Риу Аве
2.6% (3)
3:1 Эштрела
1.7% (2)
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