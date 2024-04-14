Тур: 29. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Годиньо Луис
0'
0:1
12' ГолСантос Адерлан
29' Желтая карточкаЛима Рубен
1:1
43' ГолКордейру Леонарду
45' Желтая карточкаНану Гомеш
Ход матча
12'
29'
43'
1:1
45'
13
Лопеш
Мигел
10
Андре
Силва
28
Лима
Рубен
31
Нану
Гомеш
29
Кикаш
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваПолузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
-
31 Нану ГомешНападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
История личных встреч
Эштрела
Риу Аве
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|6
|0.21
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.17
|Андре Силва
|4
|0.14
|Тавареш Роналду
|3
|0.1
|Кордейру Леонарду
|3
|0.1
|Фелипе Жан
|1
|0.03
|Перейра Рональд
|1
|0.03
|Алосио
|1
|0.03
|Н'До Режис
|1
|0.03
|Букка Лионель
|1
|0.03
|Гаспар Киалонга
|1
|0.03
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Лима Рубен
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.21
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (4)
|0.17
|Сантос Адерлан
|3
|0.1
|Коштинья
|2 (2)
|0.07
|Жока
|2
|0.07
|Зе Мануэль
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.03
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.03
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.03
|Эмбало Умару
|1
|0.03
|Перейра Андре
|1
|0.03
|Нобрега Мигел
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|8
|0
|Мансур
|4
|2
|Алосио
|6
|0
|Н'До Режис
|4
|1
|Виера Серхио
|2
|2
|Кордейру Леонарду
|5
|0
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Лима Рубен
|3
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|7
|2
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Коштинья
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Патрик II
|3
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Танлонго Матео
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
8
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
8
17
Эштрела
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Риу Аве
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
68% (19)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
18%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
3
38%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
8
33%
5
28%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Пропущено
21
18
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
4
22%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
11
52%
6
33%
76-90
Забито
27
28
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
4
15%
5
18%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
6
22%
7
25%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
7
26%
5
18%
76-90
Пропущено
45
36
15 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
5
11%
6
17%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
4
9%
6
17%
61-75
19
42%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1
Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Риу Аве
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Результаты матчей
Эштрела
Риу Аве
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
68
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
77
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
820
721
325
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|1:1 Заявка
|29
|5
|15
|9
|30 - 36
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|1:1 Заявка
|29
|6
|10
|13
|30 - 44
|28
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|1:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|1:1 Заявка
|15
|0
|9
|6
|9 - 19
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Риу Аве
Исход игры
Эштрела
33.3% (39)
Ничья
54.7% (64)
Риу Аве
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (53)
2:1 Эштрела
16.2% (19)
1:0 Эштрела
13.7% (16)
1:2 Риу Аве
9.4% (11)
0:0 Ничья
7.7% (9)
0:1 Риу Аве
2.6% (3)
3:1 Эштрела
1.7% (2)
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