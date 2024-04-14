Тур: 29. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Карвалью Элдер
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолКекчю Оркун
2:0
45' ГолАраужу Томаш
61' Желтая карточкаАльваро Фернандес
3:0
78' ГолРольхейсер Бенхамин
87' Желтая карточкаРольхейсер Бенхамин
90' Желтая карточкаРамос Рубен
90'+6
Ход матча
18'
1:0
45'
2:0
46'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Морейренсе
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
27 матчей
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
24
34
Голов в среднем за матч
2.18
2.13
Среднее время на гол
41
42
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.69
0.91
Среднее время на гол
130
99
Всего голов
35
44
Голов в среднем за матч
1.3
1.63
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
55
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.41
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.28
|Муса Петар
|5
|0.17
|Кабрал Артур
|5
|0.17
|Леонардо Маркос
|5
|0.17
|Нерес Давид
|4
|0.14
|Кекчю Оркун
|4
|0.14
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.1
|Невеш Жоау
|3
|0.1
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.1
|Эурснес Фредрик
|2
|0.07
|Говейя Тьягу
|2
|0.07
|Отаменди Николас
|2
|0.07
|Бах Александр
|2
|0.07
|Силва Антониу
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.21
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.17
|Алан Осорио
|3
|0.1
|Камачу Жоау
|3
|0.1
|Марсело Феррейра
|2
|0.07
|Айяс Матеус
|2
|0.07
|Маракас
|2
|0.07
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|6
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|4
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
1
Бенфика
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Морейренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
22
13
Бенфика
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Морейренсе
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
24
14
Голы по времени матча
Забито
39
13
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 22
2
5%
2
15%
1-15
5
13%
3
23%
16-30
9
23%
2
15%
31-45
6
15%
1
8%
46-60
6
15%
1
8%
61-75
11
28%
4
31%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
29%
3
18%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
5
29%
29%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Забито
64
30
28 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 16
2 Не забивали 11
5
8%
4
13%
1-15
8
13%
8
27%
16-30
15
23%
5
17%
31-45
10
16%
2
7%
46-60
9
14%
2
7%
61-75
17
27%
9
30%
76-90
Пропущено
24
33
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
13%
4
12%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
5
21%
4
12%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
6
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0
Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Бенфика
Морейренсе
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
6
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
311
87
113
411
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
78
86
312
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
1811
1910
623
1217
326
524
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|50 - 39
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|30 - 33
|43
|8.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|29
|5
|15
|9
|31 - 37
|30
|12.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|19 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Морейренсе
Исход игры
Бенфика
99.2% (121)
Ничья
0.8% (1)
Морейренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
26.72% (31)
Нет
73.28% (85)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
53.3% (65)
2:1 Бенфика
16.4% (20)
1:0 Бенфика
8.2% (10)
3:0 Бенфика
6.6% (8)
3:1 Бенфика
5.7% (7)
4:1 Бенфика
1.6% (2)
4:0 Бенфика
1.6% (2)
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