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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Бенфика
3:0
Конец матча
Морейренсе
0'
1:0
18' Гол
Кекчю Оркун
2:0
45' Гол
Араужу Томаш
61' Желтая карточка
Альваро Фернандес
3:0
78' Гол
Рольхейсер Бенхамин
87' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
90' Желтая карточка
Рамос Рубен
90'+6

Ход матча

18'
Кекчю Оркун
(Говейя Тьягу)
1:0
45'
Араужу Томаш
2:0
46'
Флорентину
Невеш Жоау
 
46'
Рольхейсер Бенхамин
Нерес Давид
 
46'
Силва Антониу
Араужу Томаш
 
56'
 
Нлаво Луис
Винисиус Алессандро
61'
Альваро Фернандес
 
74'
 
Каштру Андре
Франко Гонсало
74'
 
Антониссе Джереми
Кодисанг Кобамело
74'
 
Айяс Матеус
Камачу Жоау
78'
Рольхейсер Бенхамин
(Говейя Тьягу)
3:0
85'
 
Рамос Рубен
Офори Лоуренс
85'
Тенгстедт Каспер
Кекчю Оркун
 
87'
Рольхейсер Бенхамин
 
89'
Спенсер Диогу
Говейя Тьягу
 
90'
 
Рамос Рубен
Прогнозы 122
Бенфика 99.2% (121)
X 0.8% (1)
Морейренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Соареш
Самуэл
6
Бах
Александр
3
Альваро
Фернандес
44
Араужу
Томаш
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
7
Нерес
Давид
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
9
Кабрал
Артур
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
32
Винисиус
Алессандро
Бенфика
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Морейренсе

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

27 матчей

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
КЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
КЛ
1:6
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
LC2S
0:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КЛ
1:1
К
0:2
К
2:0

Голы

Всего голов

24
34

Голов в среднем за матч

2.18
2.13

Среднее время на гол

41
42

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.69
0.91

Среднее время на гол

130
99

Всего голов

35
44

Голов в среднем за матч

1.3
1.63

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
55

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.41
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.28
Муса Петар 5 0.17
Кабрал Артур 5 0.17
Леонардо Маркос 5 0.17
Нерес Давид 4 0.14
Кекчю Оркун 4 0.14
Тенгстедт Каспер 3 0.1
Невеш Жоау 3 0.1
Мариу Жоау 3 (1) 0.1
Эурснес Фредрик 2 0.07
Говейя Тьягу 2 0.07
Отаменди Николас 2 0.07
Бах Александр 2 0.07
Силва Антониу 2 0.07
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.21
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.17
Алан Осорио 3 0.1
Камачу Жоау 3 0.1
Марсело Феррейра 2 0.07
Айяс Матеус 2 0.07
Маракас 2 0.07
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 6 0
Силва Антониу 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Журасек Давид 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 4 1
Алан Осорио 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Каштру Андре 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
1
Бенфика
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Морейренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

22
13
Бенфика
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Морейренсе
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

24
14

Голы по времени матча

Забито

39
13
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 22
2
5%
2
15%
1-15
5
13%
3
23%
16-30
9
23%
2
15%
31-45
6
15%
1
8%
46-60
6
15%
1
8%
61-75
11
28%
4
31%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
29%
3
18%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
5
29%
29%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Забито

64
30
28 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 16
2 Не забивали 11
5
8%
4
13%
1-15
8
13%
8
27%
16-30
15
23%
5
17%
31-45
10
16%
2
7%
46-60
9
14%
2
7%
61-75
17
27%
9
30%
76-90

Пропущено

24
33
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
13%
4
12%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
5
21%
4
12%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
6
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0
Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Бенфика
Морейренсе

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
6
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
3
11
8
7
2.5
1
13
4
11
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
8
8
6
1.5
3
12
4
10
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
18
11
19
10
1.5
6
23
12
17
2.5
3
26
5
24
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 29 13 4 12 50 - 39 43
7.
Морейренсе
 Заявка 29 12 7 10 30 - 33 43
8.
Фамаликан
 Заявка 28 8 11 9 31 - 35 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Риу Аве
 Заявка 29 5 15 9 31 - 37 30
12.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
13.
Боавишта
 Заявка 29 7 8 14 34 - 55 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 19 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Невеш Жоау уходит с поля и его заменяет Флорентину
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Араужу Томаш левой ногой классно пробил с лета.
    • 18'
      Говейя Тьягу сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Кекчю Оркун правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Бенфика 99.2% (121)
    X 0.8% (1)
    Морейренсе 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Морейренсе

    Исход игры
    Бенфика
    99.2% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Морейренсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    26.72% (31)
    Нет
    73.28% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    53.3% (65)
    2:1 Бенфика
    16.4% (20)
    1:0 Бенфика
    8.2% (10)
    3:0 Бенфика
    6.6% (8)
    3:1 Бенфика
    5.7% (7)
    4:1 Бенфика
    1.6% (2)
    4:0 Бенфика
    1.6% (2)
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