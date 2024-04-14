Тур: 29. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Маседо Карлуш
0'
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Макута ГайусНападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
80 БернаНападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Боавишта
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|18
|0.64
|Гонсалес Кристо
|12 (2)
|0.43
|Джейсон
|6
|0.21
|Силла Морлей
|3
|0.11
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.07
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.29
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.21
|Агра Салвадор
|3
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.11
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.07
|Макута Гайус
|2
|0.07
|Мальейру Педро
|2
|0.07
|Сассо Венсан
|2
|0.07
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|6
|1
|Сантуш Педру
|7
|0
|Силла Морлей
|7
|0
|Монтеро Франcиско
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|11
|1
|Макута Гайус
|7
|0
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Мальейру Педро
|6
|0
|Агра Салвадор
|5
|0
|Абаскаль Родриго
|5
|0
|Рейзиньо Мигель
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Сассо Венсан
|3
|0
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сантос Луис
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
3
6
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
22
15
Арока
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Боавишта
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
25
21
Голы по времени матча
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
2
10%
3
20%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
24
28
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
21%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
21%
5
18%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
29%
29%
7
25%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
13%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
26
11 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
24%
2
8%
1-15
3
18%
7
27%
16-30
4
24%
6
23%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
5
19%
76-90
Забито
45
32
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
5
11%
7
22%
1-15
4
9%
7
22%
16-30
10
22%
3
9%
31-45
10
22%
3
9%
46-60
6
13%
5
16%
61-75
10
22%
7
22%
76-90
Пропущено
41
54
21 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 25
9
22%
4
7%
1-15
5
12%
11
20%
16-30
7
17%
12
22%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
9
22%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3
Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0
Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3
Результаты матчей
Арока
Боавишта
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:4
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арока
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
77
410
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
77
311
410
212
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
1414
721
919
424
523
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|48 - 38
|41
|8.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|31 - 35
|35
|9.
|0:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|27 - 39
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|33 - 53
|30
|12.
|Заявка
|29
|5
|15
|9
|31 - 37
|30
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16.
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 60
|27
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 22
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 25
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Арока 0:0 Боавишта
Исход игры
Арока
61.7% (71)
Ничья
20.9% (24)
Боавишта
17.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Арока
30.4% (35)
1:0 Арока
19.1% (22)
1:1 Ничья
17.4% (20)
1:2 Боавишта
12.2% (14)
2:0 Арока
8.7% (10)
3:1 Арока
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Боавишта
1.7% (2)
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